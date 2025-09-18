อ่านเพิ่มเติม

US100 ร่วง 1% ขณะการประชุมแถลงข่าวของ Fed

08:21 18 กันยายน 2025

Fed มองเห็นความเสี่ยงในตลาดแรงงาน แต่ระบุว่าไม่จำเป็นต้องรีบลดดอกเบี้ย ⚔️

ทันทีหลังการตัดสินใจ เราเห็นดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวัง แต่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Fed นี่ถือเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนี้ หลังจากที่ปีก่อน Fed ลดดอกเบี้ยไปแล้ว 3 ครั้ง รวม 100 จุดฐาน อย่างไรก็ตาม ความอ่อนค่าของดอลลาร์และการปรับขึ้นของวอลล์สตรีทในช่วงแรกไม่ยืดเยื้อ

การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยกลางปีนี้ชี้ไปที่การลดดอกเบี้ยได้อีก 2 ครั้ง โดยมีสมาชิก 9 คนเห็นว่าควรลด 50 bps ในปีนี้ ขณะที่ Miran มีแนวโน้มเห็นการลดมากกว่า 3% นอกจากนี้ Fed ได้ปรับประมาณการการเติบโตของปีนี้และปีถัดไปขึ้น พร้อมปรับอัตราว่างงานในอนาคตลง สะท้อนว่า Fed ไม่เห็นความเสี่ยงเกิดภาวะถดถอย ขณะเดียวกัน การคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน หมายความว่า Fed ไม่มองว่าภาษีศุลกากรเป็นความเสี่ยงชัดเจน สำหรับปีหน้า การคาดการณ์เงินเฟ้อถูกปรับขึ้นเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญคือคำกล่าวของ Powell ในการแถลงข่าว เขายอมรับว่าตลาดแรงงานอ่อนแอลง แต่ระบุว่าการตัดสินใจเลื่อนการลดดอกเบี้ยถือว่าถูกต้อง ข้อความสำคัญที่กดดัน US100 และ EURUSD คือ Fed ไม่จำเป็นต้องรีบลดดอกเบี้ย

ปัจจุบัน US100 กำลังทดสอบระดับ 24,000 จุด หากปิดรอบนี้ใกล้ระดับดังกล่าว อาจเกิดรูปแบบ evening star
ที่มา: xStation5

EURUSD is losing intraday. Source: xStation5

หุ้น:
