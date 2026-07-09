US100 รีบาวด์ 1% 🔼 SK hynix ได้รับแรงซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อนเปิดตัวใน Nasdaq

- ฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% หลังราคาน้ำมันทั่วโลกคลายตัวลงจากการพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
- ความต้องการซื้อ ADR ของ SK hynix สูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายมากกว่า 7 เท่า โดยมูลค่าคำสั่งซื้อรวมอยู่ที่ประมาณ 171.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- บริษัทอาจระดมทุนได้ประมาณ 24.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้การเข้าจดทะเบียนครั้งนี้กลายเป็นการลิสติ้งของบริษัทต่างชาติในสหรัฐฯ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ รองจาก Alibaba
- ฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% หลังราคาน้ำมันทั่วโลกคลายตัวลงจากการพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
- ความต้องการซื้อ ADR ของ SK hynix สูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายมากกว่า 7 เท่า โดยมูลค่าคำสั่งซื้อรวมอยู่ที่ประมาณ 171.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- บริษัทอาจระดมทุนได้ประมาณ 24.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้การเข้าจดทะเบียนครั้งนี้กลายเป็นการลิสติ้งของบริษัทต่างชาติในสหรัฐฯ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ รองจาก Alibaba
แม้หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ปรับฐาน นักลงทุนทั่วโลกยังไม่หมดความเชื่อมั่นต่อ AI
แม้ว่าหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จะเผชิญกับการปรับฐานในช่วงที่ผ่านมา แต่นักลงทุนทั่วโลกยังคงมีความต้องการลงทุนในธีม ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างต่อเนื่อง
ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงจากบริเวณ 81 ดอลลาร์ มาอยู่ต่ำกว่า 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ช่วยลดแรงกดดันต่อนักลงทุน แม้ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางยังคงอยู่
ตามรายงานของ Bloomberg ความต้องการซื้อ American Depositary Receipt (ADR) ของ SK hynix สูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายมากกว่า 7 เท่า หากราคาสุดท้ายถูกกำหนดใกล้เคียงกับราคาหุ้นปัจจุบัน การทำ IPO ครั้งนี้จะกลายเป็นการเข้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของบริษัทต่างชาติในประวัติศาสตร์
ประเด็นสำคัญ
- ความต้องการซื้อ ADR ของ SK hynix สูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายมากกว่า 7 เท่า โดยมูลค่าคำสั่งซื้อรวมอยู่ที่ประมาณ 171.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- บริษัทอาจระดมทุนได้ประมาณ 24.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะกลายเป็นการจดทะเบียนของบริษัทต่างชาติในสหรัฐฯ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก Alibaba
- แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงมากกว่า 30% จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่นักลงทุนสถาบันยังคงเพิ่มการลงทุนในตลาดหน่วยความจำสำหรับ AI อย่างต่อเนื่อง
ความต้องการมหาศาล แม้ราคาหุ้นปรับฐานรุนแรง
SK hynix เปิดเสนอขาย ADR ในช่วงเวลาที่ความเชื่อมั่นต่อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ลดลงอย่างมาก
ราคาหุ้นของบริษัทลดลงประมาณ 30.5% จากระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ขณะที่คู่แข่งจากสหรัฐฯ อย่าง Micron Technology ก็เผชิญกับการปรับฐานในลักษณะเดียวกัน
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มตั้งคำถามว่า การปรับตัวขึ้นของหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วยกระแส AI อาจร้อนแรงเกินไปหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก Bloomberg แสดงภาพที่แตกต่างออกไป โดยการเสนอขาย ADR จำนวน 177.9 ล้านหุ้น ได้รับคำสั่งซื้อรวมประมาณ 171.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นความต้องการที่มากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายถึงกว่า 7 เท่า
สิ่งนี้สะท้อนว่า กองทุนลงทุนขนาดใหญ่ของโลกไม่ได้มองการปรับฐานล่าสุดว่าเป็นจุดจบของวัฏจักร AI แต่กลับมองว่าเป็นโอกาสในการเพิ่มการลงทุนในหนึ่งในผู้ผลิตหน่วยความจำ AI ชั้นนำของโลก
การจดทะเบียนใน Wall Street ครั้งใหญ่อันดับ 2 ของบริษัทต่างชาติ
การเสนอขาย ADR ครั้งนี้คิดเป็นหุ้นสามัญของ SK hynix จำนวน 17.79 ล้านหุ้น
หากราคา ADR ถูกกำหนดตามราคาปิดวันพุธที่ประมาณ 2.08 ล้านวอนเกาหลีต่อหุ้น บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ประมาณ 24.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตัวเลขดังกล่าวจะทำให้ SK hynix กลายเป็นบริษัทต่างชาติที่มีการเข้าจดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯ ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก Alibaba ซึ่งเคยระดมทุนได้สูงถึง 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
แม้ว่านักวิเคราะห์ก่อนหน้านี้คาดว่าดีลดังกล่าวอาจระดมทุนได้เกือบ 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ราคาหุ้นที่ลดลงล่าสุดทำให้มูลค่าการระดมทุนลดลง
อย่างไรก็ตาม ความต้องการจากนักลงทุนยังคงแข็งแกร่งอย่างมาก
อีกหนึ่งสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่า SK hynix ให้ความสำคัญกับการเข้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ คือการเข้าร่วมด้วยตัวเองของ Chey Tae-won ประธานกลุ่ม SK Group
ตามรายงานจากแหล่งข่าวในอุตสาหกรรม เขาจะเข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขาย ADR ใน Nasdaq วันศุกร์นี้ พร้อมกับ CEO ของ SK hynix อย่าง Kwak Noh-jung และผู้บริหารระดับสูงคนอื่น ๆ
ในงานดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าจะนำเสนอจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวในตลาด AI ให้กับนักลงทุนทั่วโลก
เงินทุนจากการเสนอขายครั้งนี้จะถูกนำไปใช้หลัก ๆ เพื่อขยายกำลังการผลิต โดย SK hynix มีแผนสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่และศูนย์บรรจุชิปขั้นสูงในเกาหลีใต้ เพื่อรองรับความต้องการหน่วยความจำ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ Chey Tae-won ยังมีแผนพบปะผู้บริหารจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐฯ เช่น Nvidia และ Tesla ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของพันธมิตรในห่วงโซ่โครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับโลก
นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ยังคงมองบวกต่อ AI
Bloomberg ระบุว่า การเสนอขายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกองทุนระยะยาวระดับโลก บริษัทลงทุนด้านเทคโนโลยี กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ และนักลงทุนสถาบันที่เน้นตลาดเอเชีย
มีรายงานว่า Baillie Gifford, Coatue Management และ Situational Awareness แสดงความสนใจซื้อ ADR มูลค่าสูงถึง 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ความสนใจในระดับนี้สะท้อนว่า นักลงทุนรายใหญ่ทั่วโลกยังคงมองว่าผู้ผลิตหน่วยความจำเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์ระยะยาวจากการปฏิวัติ AI
ดีลดังกล่าวได้รับการดูแลโดยธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่ของ Wall Street ได้แก่ Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase และ Citi ซึ่งยิ่งตอกย้ำถึงขนาดและความสำคัญของธุรกรรมนี้
ทำไม SK hynix จึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรม AI?
ปัจจุบัน SK hynix เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้าน High Bandwidth Memory (HBM) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับชิปประมวลผล AI ที่พัฒนาโดยบริษัทอย่าง Nvidia และ AMD
หากไม่มีหน่วยความจำยุคใหม่ GPU ที่ทรงพลังที่สุดก็ไม่สามารถทำงานด้านการฝึกฝนและประมวลผล AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้ SK hynix จึงเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก
ทุกครั้งที่มีการเพิ่มจำนวนการผลิต GPU ความต้องการหน่วยความจำ HBM ขั้นสูงก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
สำหรับมุมมองของนักลงทุน SK hynix ได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความสำคัญที่สุดในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม AI
นี่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกสำหรับหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หรือไม่?
คำตอบคือ ใช่
หากนักลงทุนเชื่อว่ากระแส AI กำลังสิ้นสุดลงจริง ก็เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายว่าทำไมการเสนอขายหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงได้รับความต้องการสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายมากกว่า 7 เท่า
สิ่งสำคัญคือ ความต้องการมหาศาลนี้เกิดขึ้นหลังจากราคาหุ้น SK hynix ลดลงมากกว่า 30% จากจุดสูงสุด และหลังจาก Micron เผชิญกับการปรับฐานเช่นเดียวกัน
สิ่งนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันยังมองการอ่อนตัวของตลาดล่าสุดเป็นเพียง การปรับฐานปกติภายในแนวโน้มการเติบโตระยะยาว
แม้ว่าความผันผวนของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อาจยังอยู่ในระดับสูงในระยะสั้น แต่ความต้องการ ADR ของ SK hynix ที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นว่า เงินลงทุนจากสถาบันยังคงเพิ่มสถานะการลงทุนระยะยาวในธีม AI
นี่ถือเป็นสัญญาณบวก ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ผลิตหน่วยความจำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบนิเวศ AI โดยรวมด้วย
US100 และ SK hynix ADR (กราฟ D1)
ดัชนี US100 หยุดการปรับตัวลงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA50 – เส้นสีส้ม)
หากดัชนีสามารถปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 30,000 จุด ได้ อาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างแรงผลักดันเชิงบวกกลับเข้าสู่ตลาดหุ้น Wall Street อีกครั้ง
ที่มา: xStation 5
หุ้น SK hynix ADR ที่จดทะเบียนในตลาดยุโรป ฟื้นตัวขึ้นแล้วมากกว่า 15% จากจุดต่ำสุดล่าสุด ขณะที่ราคาหุ้นยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ประมาณ 15%
อีกครั้งที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA50) แสดงบทบาทเป็น แนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ โดยช่วยพยุงราคาหุ้นไม่ให้ปรับตัวลดลงต่อไป
Source: xStation 5
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