15:21 · 12 ธันวาคม 2025

📈 US100 ปรับตัวขึ้นหลังการตัดสินใจของเฟด

US100
ดัชนี
-
-

เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน เหลือ 3.75% ตามความคาดหมายของวอลล์สตรีท แต่สิ่งที่ดึงความสนใจของตลาดในวันนี้คือ การปรับประมาณการเงินเฟ้อ PCE โดยตลาดตอบสนองด้วยความระมัดระวังแต่มีมุมมองเชิงบวก
ผลโหวต 9–3 แสดงถึง ความเห็นที่แตกต่างกันภายในเฟด

  • การปรับลดเงินเฟ้อ PCE ระยะยาวถือเป็น สัญญาณบวกต่อหุ้นเติบโต (growth stocks) ลดความเสี่ยงของแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตร

  • ความเห็นแตกต่างสำหรับปี 2026 ชี้ให้เห็นว่า:

    • ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย จะเพิ่มขึ้น

    • การตอบสนองของตลาดต่อข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานจะรุนแรงขึ้น

    • ความเสี่ยงด้านการจ้างงานที่สูงขึ้นน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจนโยบายในหลายปีข้างหน้า

ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวขึ้นเกือบ 100 จุดหลังการตัดสินใจของเฟด
ขณะนี้วอลล์สตรีทกำลังจับตาสุนทรพจน์ของ ประธานเฟด Jerome Powell ซึ่งมีกำหนดเวลา 19:30 GMT
ความผันผวนอาจยังคงอยู่ และปฏิกิริยาสุดท้ายต่อการตัดสินใจของเฟดวันนี้ยังไม่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณชัดเจนเชิง นโยบายผ่อนคลาย (dovish) พร้อมโอกาสปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่ในปี 2026

Source: xStation5

เงินเฟ้อ PCE ปรับลด = ตลาดหุ้นชอบ

ปัจจัยสำคัญสำหรับตลาดหุ้น:

  • PCE เงินเฟ้อสิ้นปี 2026: 2.4% (ก่อนหน้า 2.6%)

  • Core PCE ปี 2026: 2.5% (ก่อนหน้า 2.6%)

นี่เป็นการปรับเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์แต่มีความหมาย — เฟดแสดงความมั่นใจมากขึ้นในกระบวนการลดเงินเฟ้อ

ผลลัพธ์: ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวขึ้นทันที หุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีได้ประโยชน์จากมุมมองเงินเฟ้อระยะยาวที่อ่อนตัว

การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย 2026

  • Median: ลดเพียง 25 จุดฐาน

  • 7 เจ้าหน้าที่: คาดไม่ลดดอกเบี้ย

  • 4 เจ้าหน้าที่: คาดลดอย่างน้อย 3 ครั้ง

  • อีก 4 เจ้าหน้าที่: คาดลด 2 ครั้ง

นี่เป็นความแตกต่างในการคาดการณ์มากที่สุดตั้งแต่ช่วงโควิด ตลาดได้รับสัญญาณชัดเจนว่า ยุคของเฟดที่เป็นเอกภาพและคาดการณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว

การคาดการณ์ระยะยาว:

  • อัตราดอกเบี้ย 2026: 3.4%

  • 2027: 3.1%

  • สิ้นปี 2028: 3.1%

ตลาดแรงงาน: สัญญาณอ่อนตัว

  • การว่างงาน Median 2025: 4.5%

  • 2026: 4.4%

เฟดยอมรับอย่างชัดเจนว่า ความเสี่ยงด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น

  • “การว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย” — เป็นคำพูดเชิง dovish

  • ความกังวลตลาดแรงงานที่สูงขึ้นเพิ่มความเต็มใจของเฟดในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมหากจำเป็น

เศรษฐกิจ: การเติบโตปานกลาง

  • GDP 2025: 1.7%

  • GDP 2026: 2.3%

เฟดคาดว่าเศรษฐกิจขยายตัวอย่าง มั่นคงแต่ไม่หวือหวา
คำว่า “moderate pace” ยังคงนิยามแนวโน้มเศรษฐกิจ

งบดุลเฟด

  • ประกาศซื้อ T-bills 40 พันล้านดอลลาร์ใน 30 วันข้างหน้า

  • การซื้อสูงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

  • ยกเลิกข้อจำกัดการดำเนินงานของ overnight repo facilities

  • “การซื้อเพื่อบริหารสำรองอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ” — แต่ในขั้นต่อไป

นี่เป็นรูปแบบ soft QE (quasi-quantitative easing) แม้เฟดจะไม่ได้ใช้คำนี้โดยตรง
ทั้งตลาดหุ้นและพันธบัตรตีความว่าเป็น สัญญาณสนับสนุนสภาพคล่อง

