📈 US100 ปรับตัวขึ้นหลังการตัดสินใจของเฟด

เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน เหลือ 3.75% ตามความคาดหมายของวอลล์สตรีท แต่สิ่งที่ดึงความสนใจของตลาดในวันนี้คือ การปรับประมาณการเงินเฟ้อ PCE โดยตลาดตอบสนองด้วยความระมัดระวังแต่มีมุมมองเชิงบวก
ผลโหวต 9–3 แสดงถึง ความเห็นที่แตกต่างกันภายในเฟด
การปรับลดเงินเฟ้อ PCE ระยะยาวถือเป็น สัญญาณบวกต่อหุ้นเติบโต (growth stocks) ลดความเสี่ยงของแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ความเห็นแตกต่างสำหรับปี 2026 ชี้ให้เห็นว่า:
ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย จะเพิ่มขึ้น
การตอบสนองของตลาดต่อข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานจะรุนแรงขึ้น
ความเสี่ยงด้านการจ้างงานที่สูงขึ้นน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจนโยบายในหลายปีข้างหน้า
ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวขึ้นเกือบ 100 จุดหลังการตัดสินใจของเฟด
ขณะนี้วอลล์สตรีทกำลังจับตาสุนทรพจน์ของ ประธานเฟด Jerome Powell ซึ่งมีกำหนดเวลา 19:30 GMT
ความผันผวนอาจยังคงอยู่ และปฏิกิริยาสุดท้ายต่อการตัดสินใจของเฟดวันนี้ยังไม่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณชัดเจนเชิง นโยบายผ่อนคลาย (dovish) พร้อมโอกาสปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่ในปี 2026
เงินเฟ้อ PCE ปรับลด = ตลาดหุ้นชอบ
ปัจจัยสำคัญสำหรับตลาดหุ้น:
-
PCE เงินเฟ้อสิ้นปี 2026: 2.4% (ก่อนหน้า 2.6%)
-
Core PCE ปี 2026: 2.5% (ก่อนหน้า 2.6%)
นี่เป็นการปรับเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์แต่มีความหมาย — เฟดแสดงความมั่นใจมากขึ้นในกระบวนการลดเงินเฟ้อ
ผลลัพธ์: ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวขึ้นทันที หุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีได้ประโยชน์จากมุมมองเงินเฟ้อระยะยาวที่อ่อนตัว
การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย 2026
-
Median: ลดเพียง 25 จุดฐาน
-
7 เจ้าหน้าที่: คาดไม่ลดดอกเบี้ย
-
4 เจ้าหน้าที่: คาดลดอย่างน้อย 3 ครั้ง
-
อีก 4 เจ้าหน้าที่: คาดลด 2 ครั้ง
นี่เป็นความแตกต่างในการคาดการณ์มากที่สุดตั้งแต่ช่วงโควิด ตลาดได้รับสัญญาณชัดเจนว่า ยุคของเฟดที่เป็นเอกภาพและคาดการณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว
การคาดการณ์ระยะยาว:
-
อัตราดอกเบี้ย 2026: 3.4%
-
2027: 3.1%
-
สิ้นปี 2028: 3.1%
ตลาดแรงงาน: สัญญาณอ่อนตัว
-
การว่างงาน Median 2025: 4.5%
-
2026: 4.4%
เฟดยอมรับอย่างชัดเจนว่า ความเสี่ยงด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น
-
“การว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย” — เป็นคำพูดเชิง dovish
-
ความกังวลตลาดแรงงานที่สูงขึ้นเพิ่มความเต็มใจของเฟดในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมหากจำเป็น
เศรษฐกิจ: การเติบโตปานกลาง
-
GDP 2025: 1.7%
-
GDP 2026: 2.3%
เฟดคาดว่าเศรษฐกิจขยายตัวอย่าง มั่นคงแต่ไม่หวือหวา
คำว่า “moderate pace” ยังคงนิยามแนวโน้มเศรษฐกิจ
งบดุลเฟด
-
ประกาศซื้อ T-bills 40 พันล้านดอลลาร์ใน 30 วันข้างหน้า
-
การซื้อสูงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
-
ยกเลิกข้อจำกัดการดำเนินงานของ overnight repo facilities
-
“การซื้อเพื่อบริหารสำรองอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ” — แต่ในขั้นต่อไป
นี่เป็นรูปแบบ soft QE (quasi-quantitative easing) แม้เฟดจะไม่ได้ใช้คำนี้โดยตรง
ทั้งตลาดหุ้นและพันธบัตรตีความว่าเป็น สัญญาณสนับสนุนสภาพคล่อง
