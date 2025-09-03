US100 ร่วงเกือบ 2% 💡 DE40 หลุด EMA 100 วัน

ดัชนีหุ้นร่วงแรงวันนี้ US100 ร่วงเกือบ 2% กำลังทดสอบ EMA 50 วัน โดยแรงขายชัดเจนในกลุ่มเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน DE40 หลุด EMA 100 วัน ในเยอรมนี ซึ่งอาจส่งสัญญาณการปรับฐานต่อเนื่องในระยะกลาง
แรงขายรอบนี้สะท้อน ความกังวลความเสี่ยงทั่วโลก เกิดจากความคาดหวังต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงิน นักลงทุนจึงจำกัดการถือครองดัชนีหลัก เนื่องจากกลัวความผันผวนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงต่อไป
ระดับแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ จะเป็นตัวชี้วัดทิศทาง หากหลุดระดับเหล่านี้ชัดเจน อาจเพิ่มแรงขายในตลาดโลกได้
แรงขาย US100 ตาม RSI 14 วันรุนแรงสุดนับตั้งแต่เมษายน (ที่มา: xStation)
The German DE40 breaks the 100-day EMA for the first time since the wave of panic caused by tariff tensions in April. Source: xStation