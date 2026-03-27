US100 ร่วงเกือบ 2% ขณะที่ Microsoft ระงับการจ้างงานในแผนกคลาวด์และฝ่ายขาย 💡

การปรับตัวลงของตลาดวอลล์สตรีทกำลังเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลงมากกว่า 2% แล้ว ขณะที่ฟิวเจอร์สของ S&P 500 กำลังทำจุดต่ำสุดใหม่ของรอบการซื้อขายในวันนี้
บรรยากาศตลาดถูกกดดันจากหลายปัจจัยพร้อมกัน โดย Microsoft ประกาศ “ระงับการจ้างงาน” ในแผนกคลาวด์คอมพิวติ้งและฝ่ายขาย ซึ่งทำให้เกิดคำถามต่อความแข็งแกร่งของทั้งภาคเทคโนโลยี และโดยเฉพาะกระแสความคาดหวังต่อ AI
ในขณะเดียวกัน ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์กลับมากดดันตลาดอีกครั้ง โดย Reuters รายงานว่า หลังการเสียชีวิตของ Ali Khamenei เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ฝ่ายการเมืองสายอนุรักษ์นิยมของอิหร่าน ซึ่งมีฐานอำนาจหลักอยู่ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้ออกมาแสดงท่าทีเรียกร้องให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้น
แม้เตหะรานยังไม่ได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการในการเปลี่ยนแปลงหลักนิยมด้านนิวเคลียร์ แต่รายงานระบุว่า IRGC ซึ่งปัจจุบันมีอิทธิพลสูงขึ้นอย่างมาก กำลังท้าทายนโยบายเดิมอย่างต่อเนื่อง
ตลาดกำลังตีความพัฒนาการนี้ว่าเป็นการเพิ่ม “ชั้นความไม่แน่นอน” ใหม่ที่มีนัยสำคัญต่อความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์
ด้านล่างคือราคาล่าสุดของตลาดหลักต่าง ๆ
Source: xStation
