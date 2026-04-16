US100 ทำจุดสูงสุด 📈 อะไรเป็นแรงหนุนตลาดกระทิง?

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นว่า ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านอาจคลี่คลายลงในเร็ว ๆ นี้ ราคาพลังงานมีแนวโน้มทรงตัว และ Fed อาจกลับมาใช้นโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้นเล็กน้อย
S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.8% และปิดเหนือระดับ 7,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้ ขณะที่วันนี้สัญญา Nasdaq 100 (US100) ขยับขึ้นเกือบ 0.2% และทำสถิติใหม่เหนือระดับ 24,400 จุด
- แรงขับเคลื่อนหลักของการปรับตัวขึ้นมาจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นก่อนเปิดตลาด หลังผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ TSMC ผู้ผลิตชิปจากไต้หวัน
- ความคาดหวังต่อการเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่านช่วยกดดันราคาน้ำมันให้ปรับตัวลง และเพิ่มความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นโดยรวม ตลาดกำลังรอความคืบหน้าของการเจรจา ซึ่งอาจช่วยหนุนแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
- ผลประกอบการของธนาคารใหญ่ (Bank of America, Morgan Stanley) ออกมาดีกว่าคาดทั้งรายได้และกำไร
- การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของ S&P 500 ในระยะสั้น (ราว 10% ภายใน 11 วัน) ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยในประวัติศาสตร์ และส่งสัญญาณผสมต่อแนวโน้มในอนาคต อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในอดีตชี้ว่า มักให้ผลตอบแทนปานกลางในระยะสั้น แต่มีโอกาสเติบโตดีขึ้นในระยะยาว
- ปัจจุบัน ปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติมที่อาจหนุนตลาดต่อคือผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ของ Netflix ที่จะประกาศหลังปิดตลาด
- พื้นฐานสำคัญของตลาดหุ้นยังคงมาจากความแข็งแกร่งของบริษัทสหรัฐฯ และฤดูกาลประกาศผลครั้งนี้ถือว่าเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งมาก
US100 (D1 interval)
Source: xStation5
Source: Yahoo Finance
