📈 US100 ฟื้นตัวต่อเนื่อง

ดัชนีหุ้นสหรัฐกำลังปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดยแทบไม่สนใจการดีดตัวของราคาน้ำมัน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นกับอิหร่าน รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังแข็งแกร่ง ดัชนี Nasdaq 100 แบบ cash ปรับขึ้น 0.45% และสามารถฟื้นตัวจากช่วงลบในช่วงต้นตลาดได้
- ผู้นำกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับและยุโรปประเมินว่าข้อตกลงสหรัฐ–อิหร่านอาจต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายขยายเวลาหยุดยิงเพื่อเปิดทางการเจรจา
- ประเทศในกลุ่มอ่าวยังคงเชื่อว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ แม้จะมีการโจมตีจากสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อไม่นานมานี้ โดยระบุว่าข้อตกลงใด ๆ ควรห้ามการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกล
- ผู้นำภูมิภาคส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนการกลับไปสู่ความขัดแย้ง และต้องการแนวทางการทูตที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้นำ โดยหนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีเพื่อฟื้นฟูการไหลเวียนพลังงาน
- เจ้าหน้าที่เตือนเป็นการภายในว่า หากเส้นทางดังกล่าวยังคงถูกปิดนานเกินเดือนหน้า อาจนำไปสู่ความเสี่ยงของวิกฤตอาหารโลก ขณะที่ราคาพลังงานอาจยังคงปรับตัวสูงขึ้นหากความขัดแย้งยืดเยื้อเกินกรอบเวลาการเจรจา
หุ้นของ Microsoft, AMD, Intel และ Oracle โดดเด่นในตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ ขณะที่ TSMC และ ASML ปรับตัวลง แม้จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งก็ตาม ด้านกลุ่มพลังงานน้ำมันและก๊าซยังคงปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
