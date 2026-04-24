อ่านเพิ่มเติม
16:14 · 24 เมษายน 2026

ตลาดเด่นรายวัน: US100 (24.04.2026)

Nasdaq 100 กำลังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณขัดแย้งกันอย่างชัดเจน โดยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทบางแห่งถูกหักล้างด้วยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ภาพรวมมหภาค & อุตสาหกรรม

  • ความขัดแย้งสหรัฐฯ–อิหร่านยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 9 ดันราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 10% ต่อสัปดาห์ → เพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ และทำให้ทิศทางนโยบายของ Federal Reserve ซับซ้อนมากขึ้น
  • ภาคเทคโนโลยีกำลัง “แตกตัว” อย่างชัดเจน:
    • Intel พุ่ง ~20% จากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ช่วยหนุนดัชนี
    • ขณะที่กลุ่มซอฟต์แวร์ถูกเทขายหนัก หลังรายงานจาก IBM (-9.5%) และ ServiceNow (-17.5%) จากความกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่โมเดลธุรกิจแบบเดิม
  • การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรม:
    • Meta Platforms ปลดพนักงาน 8,000 คน
    • Microsoft เสนอแพ็กเกจลาออกสมัครใจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
    • OpenAI เปิดตัว GPT-5.5 → ตอกย้ำการเร่งตัวของยุค AI

👉 ตลาดอยู่ในภาวะ “narrow leadership” โดยแรงขึ้นหลักมาจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ ETF ซอฟต์แวร์ลดลงแล้ว ~16% YTD

ภาพรวมทางเทคนิค (Daily)

Nasdaq 100 อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่จุดต่ำบริเวณ 24,959 จุด และปัจจุบันอยู่แถว 27,095 จุด

  • โครงสร้าง: ขาขึ้นในกรอบ channel ชัดเจน 📈
  • ทำ higher highs / higher lows ต่อเนื่อง → ยืนยันแรงซื้อยังแข็งแรง

สัญญาณความเสี่ยง

  • RSI(14): 73.29 → อยู่ในโซน overbought (เหนือ 70)
  • historically มักนำไปสู่:
    • การย่อตัวระยะสั้น
    • หรือการ sideway เพื่อสะสมแรง
  • แท่งเทียนล่าสุดเริ่มมีความลังเลใกล้จุดสูง
  • วันพฤหัสฯ: ขึ้นทำจุดสูงระหว่างวัน แต่ปิดลบ → สัญญาณเริ่มอ่อนแรงของโมเมนตัม

Source: xStation

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก