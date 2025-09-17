ข่าวเด่น: ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ พุ่งสูงกว่าคาด 🗽 US100 มีปฏิกิริยาตอบสนอง

ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม
-
ยอดค้าปลีก (MoM): +0.6% (คาด +0.2%, ก่อนหน้า +0.5%)
-
Core Retail Sales (MoM): +0.7% (คาด +0.4%, ก่อนหน้า +0.3%)
-
ราคาส่งออก (MoM): +0.3% (คาด +0.1%, ก่อนหน้า +0.1%)
-
ราคานำเข้า (MoM): +0.3% (คาด -0.2%, ก่อนหน้า +0.4%)
ความเห็นจาก Bank of America
CFO Borthwick ระบุว่า การใช้เครดิตและการใช้จ่ายของผู้บริโภคของธนาคารเร่งตัวขึ้นในปี 2025 ผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังอยู่ในสภาพดี คุณภาพเครดิตคงที่
ปฏิกิริยาตลาด
แม้ว่าตัวเลขจะแสดงราคาสินค้าเพิ่มขึ้นและการบริโภคค่อนข้างแข็งแกร่ง ลดโอกาสการลดดอกเบี้ยแบบรุนแรงในปีนี้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไม่มีปัญหาด้านอุปสงค์ แม้ตลาดแรงงานอ่อนแอ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น US100
Source: xStation5