ข่าวเด่น: ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ พุ่งสูงกว่าคาด 🗽 US100 มีปฏิกิริยาตอบสนอง

08:48 17 กันยายน 2025

ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม

  • ยอดค้าปลีก (MoM): +0.6% (คาด +0.2%, ก่อนหน้า +0.5%)

  • Core Retail Sales (MoM): +0.7% (คาด +0.4%, ก่อนหน้า +0.3%)

  • ราคาส่งออก (MoM): +0.3% (คาด +0.1%, ก่อนหน้า +0.1%)

  • ราคานำเข้า (MoM): +0.3% (คาด -0.2%, ก่อนหน้า +0.4%)

ความเห็นจาก Bank of America
CFO Borthwick ระบุว่า การใช้เครดิตและการใช้จ่ายของผู้บริโภคของธนาคารเร่งตัวขึ้นในปี 2025 ผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังอยู่ในสภาพดี คุณภาพเครดิตคงที่

ปฏิกิริยาตลาด
แม้ว่าตัวเลขจะแสดงราคาสินค้าเพิ่มขึ้นและการบริโภคค่อนข้างแข็งแกร่ง ลดโอกาสการลดดอกเบี้ยแบบรุนแรงในปีนี้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไม่มีปัญหาด้านอุปสงค์ แม้ตลาดแรงงานอ่อนแอ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น US100

 

Source: xStation5

หุ้น:
