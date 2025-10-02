US100 ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล

US100 พุ่ง 0.4% ใกล้ 25,000 จุด แม้รัฐบาลสหรัฐฯ Shutdown
-
ดัชนี US100 ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลเพียง 0.3% หลังกลับตัวเต็มที่จากการปรับตัวลงเมื่อคืนที่ผ่านมา
-
การปรับขึ้นเร่งตัวทันทีเมื่อ Wall Street เปิดตลาด
-
แม้ Government Shutdown อาจกระทบการทำงานของบริษัทเทคโนโลยีบางแห่ง แต่ประวัติศาสตร์ชี้ว่า ดัชนี Wall Street มักปรับตัวขึ้นในช่วง shutdown
-
Shutdown เพิ่มความเสี่ยงตลาดแรงงานอ่อนแอ → Fed อาจพิจารณาลดดอกเบี้ย
-
ADP Report ล่าสุด แสดงการจ้างงานภาคเอกชนลดลง 32,000 ตำแหน่ง เป็นระดับแย่ที่สุดตั้งแต่ ม.ค. 2021 และมีการปรับข้อมูลก่อนหน้าลง
-
กลุ่มหุ้นนำตลาดวันนี้: Biotech & Pharmaceutical เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก รองลงมาคือหุ้นผู้ผลิตชิป
ตลาดเด่นวันนี้
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
ข่าวเด่นวันนี้
Bitcoin ปรับตัวขึ้น +1.25% ทะลุเหนือระดับ $120,000