08:24 · 2 ตุลาคม 2025

US100 ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล

US100
ดัชนี
-
-

US100 พุ่ง 0.4% ใกล้ 25,000 จุด แม้รัฐบาลสหรัฐฯ Shutdown

  • ดัชนี US100 ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลเพียง 0.3% หลังกลับตัวเต็มที่จากการปรับตัวลงเมื่อคืนที่ผ่านมา

  • การปรับขึ้นเร่งตัวทันทีเมื่อ Wall Street เปิดตลาด

  • แม้ Government Shutdown อาจกระทบการทำงานของบริษัทเทคโนโลยีบางแห่ง แต่ประวัติศาสตร์ชี้ว่า ดัชนี Wall Street มักปรับตัวขึ้นในช่วง shutdown

  • Shutdown เพิ่มความเสี่ยงตลาดแรงงานอ่อนแอ → Fed อาจพิจารณาลดดอกเบี้ย

  • ADP Report ล่าสุด แสดงการจ้างงานภาคเอกชนลดลง 32,000 ตำแหน่ง เป็นระดับแย่ที่สุดตั้งแต่ ม.ค. 2021 และมีการปรับข้อมูลก่อนหน้าลง

  • กลุ่มหุ้นนำตลาดวันนี้: Biotech & Pharmaceutical เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก รองลงมาคือหุ้นผู้ผลิตชิป

Stocks within the Nasdaq 100 are split almost fifty-fifty in terms of gains and losses today. Source: Bloomberg Finance LP
The US100 has rebounded by approximately 1% (around 300 points) from its session low today. Source: xStation5
