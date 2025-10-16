ตลาดเด่นวันนี้: US100

- US100 ฟื้นตัวประมาณ 0.9% หลังจากปรับตัวลงเมื่อวานนี้
- US100 ฟื้นตัวประมาณ 0.9% หลังจากปรับตัวลงเมื่อวานนี้
- การฟื้นตัวเกิดขึ้นหลังคำกล่าวของประธาน Fed เมื่อวาน ซึ่งตลาดตีความว่าเป็นท่าทีเชิงผ่อนคลาย
- ผลประกอบการของ ASML และแผนการลงทุนของ OpenAI ยังช่วยหนุนกลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มเติม
ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ฟื้นตัวราว 0.9% หลังปรับตัวลงเมื่อวาน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนและสหรัฐฯ
ตลาดปรับโฟกัสออกจากความกังวลเรื่องการค้าอย่างรวดเร็วและกลับมาขึ้นหลังคำกล่าวของประธาน Fed ล่าสุด ที่ช่วยสร้างความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในสหรัฐฯ
ความคาดหวังเชิงบวกยังได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการของบริษัทสำคัญและความเคลื่อนไหวใหม่ในกลุ่มเทคโนโลยี
The US100 contract has today crossed both the 100- and 30-period exponential moving averages on the H4 chart (EMA100 – dark purple, EMA30 – light purple), recovering all losses from yesterday’s session. Source: xStation5
สิ่งที่กำลังขับเคลื่อน US100 วันนี้
1. ผลกระทบจากคำกล่าวของ Jerome Powell (Fed Chair)
-
ในคำกล่าวเมื่อวาน Powell ใช้เวลาส่วนใหญ่พูดถึงความเสี่ยงที่ตลาดแรงงานอ่อนตัว ซึ่งนักลงทุนตีความว่าเป็นสัญญาณเชิงผ่อนคลาย (dovish) และอาจนำไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในสหรัฐฯ
-
ตลาด swap ได้คาดการณ์ไว้แล้วว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ย 25 จุดฐานในเดือนตุลาคมเกือบ 100% แต่การยืนยันแบบไม่เป็นทางการจากประธาน Fed ช่วยสร้างความมั่นใจและกระตุ้นความเชื่อมั่นในตลาดหุ้น
-
Powell เน้นว่า Fed ไม่สามารถเร่งดำเนินการเกินไปในช่วงท้ายของการต่อสู้กับเงินเฟ้อ แต่ความต้องการแรงงานที่ชะลอตัวและปัญหาการจ้างงานจากนโยบายการย้ายถิ่นเป็นความเสี่ยงต่อการเติบโต ทำให้นโยบายการเงินควรผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป
2. ผลประกอบการ ASML
-
ยืนยันความต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI แข็งแกร่ง สนับสนุนหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ แม้จะมีความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI
-
ASML รายงานยอดสั่งซื้อ 5.4 พันล้านยูโร (คาดการณ์ 4.9 พันล้านยูโร) แสดงถึงการเติบโตของฐานลูกค้าที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้
-
สัดส่วนยอดขายในจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 27% เป็น 42% แสดงบทบาทของจีนในพัฒนา AI และความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางการค้าสหรัฐฯ–จีนที่อาจจำกัดการค้าเทคโนโลยีหรือการเข้าถึงวัสดุสำคัญ
3. แผนการลงทุน OpenAI
-
เปิดเผยแผนลงทุน 5 ปีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ขั้นสูงและขยายผลิตภัณฑ์และบริการ
-
ครอบคลุมช่องทางรายได้ใหม่ เครื่องมือสำหรับธุรกิจและอีคอมเมิร์ซ, AI อิสระ, และเทคโนโลยีสร้างวิดีโอ
-
ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร เช่น AMD, NVIDIA, Broadcom, Oracle รวมถึงข้อตกลงเรื่องพลังประมวลผล 10 GW และศูนย์ข้อมูลมูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ รวมถึงโครงการ Stargate ทั่วโลก
-
OpenAI คาดว่ารายได้จะสูงถึง 13 พันล้านดอลลาร์ พร้อมการเติบโตของผู้สมัครสมาชิก ChatGPT
สรุปแล้ว US100 วันนี้ถูกหนุนจาก ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed, ผลประกอบการและการเติบโตของเทคโนโลยี AI รวมถึง แผนลงทุนขนาดใหญ่ของ OpenAI ซึ่งสร้างแรงหนุนให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและตลาดโดยรวม
