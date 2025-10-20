อ่านเพิ่มเติม
20 ตุลาคม 2025

US100 ดีดตัวขึ้นหลังทรัมป์ให้ความเห็นเกี่ยวกับจีน 💡

US100
ดัชนี
  • วอลล์สตรีทตอบรับเชิงบวกต่อถ้อยแถลงล่าสุดของโดนัลด์ ทรัมป์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับจีน

ดัชนีอย่างเช่น US100 รวมถึงสัญญาบนดัชนีหลักของสหรัฐฯ อื่น ๆ ปรับตัวฟื้นขึ้น หลังประธานาธิบดีทรัมป์ออกแถลงการณ์ในเชิงอ่อนโยนและมองบวกหลายครั้ง โดยเขาย้ำว่า “ภาษี 100% ไม่ใช่ทางออกระยะยาว” และการเจรจากับจีนต้องมุ่งไปสู่ “ข้อตกลงที่ยุติธรรม”

นอกจากนี้ ทรัมป์ยังประกาศว่าจะมีการพบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ภายในสองสัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งตลาดมองว่าเป็นสัญญาณของการลดความตึงเครียดทางการค้าลงเพิ่มเติม

 

22 ตุลาคม 2025, 15:10

