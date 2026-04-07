US100 ปรับตัวลง หลังตัวเลข ISM Services สหรัฐต่ำกว่าคาดและสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อ 📉

ข้อมูล ISM Services สหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด พร้อมสัญญาณเงินเฟ้อเร่งตัว 📉
ดัชนี ISM Services ของสหรัฐปรับลดลงในเดือนมีนาคมมาอยู่ที่ระดับ 54 ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 54.9 และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 56.1
อย่างไรก็ตาม ดัชนี ราคาที่จ่าย (Prices Index) พุ่งขึ้นไปที่ 70.7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงภาวะเงินเฟ้อในปี 2022 สะท้อนแรงกดดันด้านราคาอย่างชัดเจน
- Employment Index อยู่ที่ 45.1 เทียบกับคาดการณ์ 51 และก่อนหน้า 51.8 บ่งชี้ถึงความอ่อนแออย่างมีนัยสำคัญของตลาดแรงงานภาคบริการ และการลดลงรายเดือนที่รุนแรง
- Prices Paid Index พุ่งขึ้นเป็น 70.7 จาก 67 ที่คาด และ 63 ก่อนหน้า สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่กลับมาเร่งตัว
- New Orders ออกมาที่ 60.6 สูงกว่าคาดที่ 56.8 และก่อนหน้าที่ 58.6 โดยได้รับแรงหนุนบางส่วนจากภาคอุตสาหกรรมกลาโหม
สรุป ISM Services สหรัฐ (Source: xStation5)
ภาคบริการของสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะขยายตัว โดยดัชนี ISM Services PMI อยู่ที่ 54.0 ในเดือนมีนาคม (จาก 56.1 เดือนก่อนหน้า) ซึ่งนับเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง เดือนที่ 21 ติดต่อกัน แม้ว่าโมเมนตัมจะเริ่มอ่อนลง
- กิจกรรมทางธุรกิจ (Business Activity) ชะลอตัวลงอย่างมาก เหลือ 53.9 จาก 59.9 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กันยายน 2025
- คำสั่งซื้อใหม่ (New Orders) ปรับตัวดีขึ้นแตะ 60.6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2023 สะท้อนความต้องการที่ยังแข็งแกร่ง
- การจ้างงาน (Employment) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเหลือ 45.2 จาก 51.8 เข้าสู่ภาวะหดตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือน และต่ำสุดนับตั้งแต่ธันวาคม 2023
- แรงกดดันด้านราคา (Prices Index) พุ่งขึ้นแตะ 70.7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ตุลาคม 2022 โดยได้รับแรงหนุนจากต้นทุนพลังงานและน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
- การส่งมอบจากซัพพลายเออร์ (Supplier Deliveries) ชะลอตัวต่อเนื่องที่ 56.2 สะท้อนปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ยังคงมีอยู่ โดยบางส่วนเชื่อมโยงกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และปัญหาด้านโลจิสติกส์
- การค้าระหว่างประเทศ (External Trade) ปรับตัวดีขึ้น โดยทั้งการส่งออกและนำเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
- ภาพรวมอุตสาหกรรม มี 13 จาก 16 อุตสาหกรรมยังคงขยายตัว แม้จะน้อยกว่าเดือนก่อนหน้า
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความขัดแย้งกับอิหร่าน เริ่มส่งผลต่อสภาพธุรกิจมากขึ้น ทั้งในด้านต้นทุนที่สูงขึ้นและการเพิ่มสต็อกสินค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
สรุปภาพรวม: ภาคบริการยังคงเติบโต แต่โครงสร้างข้อมูลสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่เปราะบางมากขึ้น จากแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การจ้างงานที่อ่อนแอ และโมเมนตัมกิจกรรมที่ชะลอลง
