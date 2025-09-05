US100 ขยับขึ้นเล็กน้อย รอรายงาน ISM Services สหรัฐ SUI20 พุ่ง 1.5%

แนสแด็ก 100 ฟิวเจอร์ส (US100) ปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากปรับฐานอ่อนแรงเมื่อวาน พยายามกลับทิศจากสัญญาณเทคนิค “Head & Shoulder” ขาลง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 23,700 และ 24,000 จุด หากแรงซื้อยังต่อเนื่อง มีโอกาสรีบาวด์กลับไปที่ 23,700 จุดในระยะสั้น
เวลา 12:15 น. GMT ตลาดจะได้เห็นรายงานการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) ตามด้วยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐเวลา 12:30 น. GMT ซึ่งทั้งสองตัวเลขจะมีบทบาทต่อบรรยากาศตลาด ก่อนถึงรายงาน NFP วันพรุ่งนี้
รายงานสำคัญที่สุดวันนี้คือ ISM Services ที่จะประกาศเวลา 14:00 น. GMT ขณะเดียวกันนักลงทุนรอผลประกอบการ Broadcom (AVGO.US) หลังปิดตลาดวอลล์สตรีท โดย Evercore ISI ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 342 ดอลลาร์ ชี้ดีมานด์ศูนย์ข้อมูลยังแข็งแกร่ง ผลประกอบการนี้อาจส่งแรงกระเพื่อมไปทั้งกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากตลาดยังเปราะบางหลังจาก Nvidia รายงานรายได้ศูนย์ข้อมูลต่ำกว่าคาดเล็กน้อยในไตรมาสที่ผ่านมา
ในบรรดาดัชนียุโรป SUI20 โดดเด่นที่สุดวันนี้ ด้วยการปรับขึ้นกว่า 2% นำโดยหุ้นใหญ่ เช่น Roche, Givaudan, Lindt, ABB, ams และ Barry Callebaut แทบทุกหุ้นสวิสปรับตัวขึ้น และจากกราฟจะเห็นว่า ฟิวเจอร์ส SUI20 ทะลุเส้น EMA200 (เส้นสีแดง) สะท้อนแรงซื้อที่หนุนดัชนีหุ้นสวิสสำคัญขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน
