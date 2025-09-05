อ่านเพิ่มเติม

US100 ขยับขึ้นเล็กน้อย รอรายงาน ISM Services สหรัฐ SUI20 พุ่ง 1.5%

08:07 5 กันยายน 2025

แนสแด็ก 100 ฟิวเจอร์ส (US100) ปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากปรับฐานอ่อนแรงเมื่อวาน พยายามกลับทิศจากสัญญาณเทคนิค “Head & Shoulder” ขาลง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 23,700 และ 24,000 จุด หากแรงซื้อยังต่อเนื่อง มีโอกาสรีบาวด์กลับไปที่ 23,700 จุดในระยะสั้น

เวลา 12:15 น. GMT ตลาดจะได้เห็นรายงานการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) ตามด้วยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐเวลา 12:30 น. GMT ซึ่งทั้งสองตัวเลขจะมีบทบาทต่อบรรยากาศตลาด ก่อนถึงรายงาน NFP วันพรุ่งนี้

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

รายงานสำคัญที่สุดวันนี้คือ ISM Services ที่จะประกาศเวลา 14:00 น. GMT ขณะเดียวกันนักลงทุนรอผลประกอบการ Broadcom (AVGO.US) หลังปิดตลาดวอลล์สตรีท โดย Evercore ISI ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 342 ดอลลาร์ ชี้ดีมานด์ศูนย์ข้อมูลยังแข็งแกร่ง ผลประกอบการนี้อาจส่งแรงกระเพื่อมไปทั้งกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากตลาดยังเปราะบางหลังจาก Nvidia รายงานรายได้ศูนย์ข้อมูลต่ำกว่าคาดเล็กน้อยในไตรมาสที่ผ่านมา

 

Source: xStation5

ในบรรดาดัชนียุโรป SUI20 โดดเด่นที่สุดวันนี้ ด้วยการปรับขึ้นกว่า 2% นำโดยหุ้นใหญ่ เช่น Roche, Givaudan, Lindt, ABB, ams และ Barry Callebaut แทบทุกหุ้นสวิสปรับตัวขึ้น และจากกราฟจะเห็นว่า ฟิวเจอร์ส SUI20 ทะลุเส้น EMA200 (เส้นสีแดง) สะท้อนแรงซื้อที่หนุนดัชนีหุ้นสวิสสำคัญขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน

 

Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก