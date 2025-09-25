อ่านเพิ่มเติม

US100 ขยับบวก หนุนโดยผลประกอบการแข็งแกร่งของ Micron 📈 Alibaba พุ่งกว่า 7%

08:13 25 กันยายน 2025

อัปเดตตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • Micron (MU.US) หุ้นพุ่งแรง หนุนดัชนี Nasdaq (US100) หลังผลประกอบการดีกว่าคาดและแนวโน้มสดใสจากกระแส AI

    • Cantor Fitzgerald และ Deutsche Bank ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $200/หุ้น โดยชี้ว่าโครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก

    • Goldman Sachs ตั้งเป้าแบบระมัดระวังมากกว่า ที่ $145/หุ้น (ต่ำกว่าราคาปัจจุบันราว 10%)

  • Alibaba หุ้นพุ่งกว่า 7% หลังการคาดการณ์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ถูกปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม $50 พันล้าน สะท้อนความเชื่อมั่นว่าบริษัทเทคโนโลยีจีนกำลัง “เร่งตาม” สหรัฐฯ

Source: xStation5

Micron Technology – ผลประกอบการและแนวโน้มล่าสุด

  • คาดการณ์ Q1: รายได้ $12.5 พันล้าน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ($11.9 พันล้าน) / EPS $3.75 สูงกว่าคาด ($3.05)

  • แรงหนุนหลัก: ความต้องการ AI solutions โดยเฉพาะ HBM (High Bandwidth Memory) สำหรับชิปและระบบ AI

  • CEO Sanjay Mehrotra: Micron เข้าสู่ปีงบประมาณ 2026 ด้วย “โมเมนตัมแข็งแกร่ง” และ “พอร์ตโฟลิโอที่แข่งขันได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์” ยังคงเป็นผู้ผลิตหน่วยความจำรายเดียวที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ

  • ผลประกอบการ Q4 (สิ้นสุด 28 ส.ค.): รายได้ $11.3 พันล้าน (+46% YoY) / EPS $3.03 ดีกว่าคาดการณ์

  • ราคาหุ้น: บวกกว่า 3% หลังประกาศผล และเกือบ เพิ่มขึ้นเท่าตัวตั้งแต่ต้นปี หนุนโดยกระแส AI และความต้องการจาก Data Center ที่ตอนนี้สร้างรายได้เกินครึ่งของบริษัท

  • มีโอกาสทำ สถิติสูงสุดใหม่เหนือ $170/หุ้น ในวันนี้

Source: xStation5

ADR ยุโรปของ Alibaba พุ่งเกือบ 8% วันนี้ แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2021

Source: xStation5

หุ้น:
