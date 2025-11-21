US100 ขยับขึ้นหลังข้อมูล NFP ออกมาดีกว่าคาด 💡

NFP: 119k (คาด 50k, ครั้งก่อน 22k, ทบทวน -4k)
อัตราว่างงาน: 4.4% (คาด 4.3%, ครั้งก่อน 4.3%)
ค่าจ้างรายเดือน (M/M): 0.2% (คาด 0.3%, ครั้งก่อน 0.3%, ทบทวน 0.4%)
ค่าจ้างรายปี (Y/Y): 3.8% (คาด 3.7%, ครั้งก่อน 3.7%, ทบทวน 3.8%)
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (15 พ.ย.): 220k (คาด 230k, ครั้งก่อน 232k)
ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐออกมาแบบ ผสมผสาน:
-
ตัวเลข NFP สูงกว่าคาดมาก
-
แต่ อัตราว่างงานกลับปรับขึ้น
-
การเติบโตของค่าจ้างรายเดือนออกมาต่ำกว่าคาด
-
ขณะที่ตัวเลขรายปีให้ภาพที่คละกัน
-
ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาต่ำกว่าที่ประเมินไว้
เจอโรม พาวเวล ชี้ว่า เฟดกำลังให้ความสำคัญมากขึ้นกับ อัตราว่างงาน มากกว่าตัวเลขการจ้างงาน เนื่องจากภาวะตลาดแรงงานที่ “จ้างน้อย ไล่น้อย” (low hire, low fire) ซึ่งได้รับผลจากข้อจำกัดด้านแรงงาน เช่น การย้ายถิ่นฐานลดลง และอัตราการเข้าร่วมแรงงานที่หดตัว ทำให้ตลาดแรงงานมีความเคลื่อนไหวต่ำกว่าเดิม แม้ดูสมดุลขึ้น แต่ก็เปราะบางมากกว่าเดิม
เงื่อนไขเหล่านี้ทำให้การเติบโตของการจ้างงานชะลอลง และอัตราการปลดพนักงานยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้เฟดจับตา แนวโน้มอัตราว่างงาน เป็นสัญญาณสำคัญ
บริบทนี้ช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใด US100 จึงปรับตัวขึ้น สะท้อนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน ขณะที่ตลาดสวอปกำลังกำหนดราคาในทิศทางว่า มีโอกาสลดดอกเบี้ยมากขึ้น แต่คาดว่าจะเริ่มหลังจาก “คงดอกเบี้ย” ในการประชุมเดือนธันวาคม
