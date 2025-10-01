อ่านเพิ่มเติม

US100 ร่วง แม้ Nvidia พุ่งสูงสุดใหม่ 📉

08:34 1 ตุลาคม 2025

ความเสี่ยง ชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังกดดันการปรับขึ้นของตลาดวอลล์สตรีท 🏛️

แนวโน้มตลาดสหรัฐฯ – ความรู้สึกนักลงทุนผสม หลัง Nvidia ทำสถิติใหม่

  • Nvidia (NVDA.US) พุ่งกว่า 2% กลายเป็นบริษัทแรกในประวัติศาสตร์ที่มีมูลค่าตลาดเกิน 4.5 ล้านล้านดอลลาร์

  • ภาคเทคโนโลยีสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง: CoreWeave (CRWV.US) เพิ่มขึ้นกว่า 12% หลังมีรายงานว่าจะจัดส่งกำลังประมวลผลให้ Meta Platforms (META.US)

  • ในขณะเดียวกัน Intel ร่วงเกือบ 3% หลังนักลงทุนทำกำไรจากการปรับขึ้นก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่อง ชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังกดดันตลาด:

  • Senate Minority Leader Chuck Schumer เตือนว่าประเทศกำลังมุ่งไปสู่การปิดรัฐบาล

  • แพลตฟอร์ม Kalshi ประเมินความน่าจะเป็นการปิดทำการหลังเที่ยงคืนวันที่ 1 ต.ค. อยู่ที่ 80%

แรงขับเคลื่อนเบื้องต้นจากข้อมูล JOLTS, Conference Board Consumer Confidence และ Chicago Fed Regional Index เริ่มจางหาย
ความกังวลระยะสั้นเกี่ยวกับชัตดาวน์ การปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่แน่นอน (รวมถึง NFP วันศุกร์นี้) ปัญหาตลาดแรงงาน และระยะเวลาการปิดรัฐบาล ส่งผลให้อารมณ์นักลงทุนระวังตัว

  • US100 ร่วง 0.13% อยู่ราว 24,780 จุด

  • USDIDX Futures ลดลงเกือบ 0.1%

  • ทองคำ ได้ประโยชน์จากความไม่แน่นอน เตรียมปิดเดือนกันยายนด้วยกำไรเกือบ 10%

Source: xStation5

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หุ้น Nvidia ทดสอบแนวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50) ใกล้ 175 ดอลลาร์ ก่อนเด้งกลับ และปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ สูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 186 ดอลลาร์ต่อหุ้นSource: xStation5

หุ้น:
