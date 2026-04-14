อ่านเพิ่มเติม
08:21 · 14 เมษายน 2026

📈 US2000 ฟื้นตัวขึ้น 1%

ประเด็นหลัก
  • หุ้นกลับมาอยู่ในแดนบวกอีกครั้ง จากความหวังใหม่เกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน 🔍
ฟิวเจอร์สดัชนีวอลล์สตรีทเริ่มฟื้นตัว หลังมีรายงานจาก CBS News ซึ่งอ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่า “คณะผู้แทนสหรัฐฯ ยังคงติดต่อกับผู้นำอิหร่านอย่างต่อเนื่อง”

แม้ช่วงต้นของการซื้อขายจะเต็มไปด้วยมุมมองเชิงลบ แต่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ได้พลิกกลับมาอยู่ในโหมดบวกอย่างชัดเจน โดยการปรับตัวขึ้นนำโดยดัชนีหุ้นขนาดเล็ก Russell 2000 (US2000) ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดราว 1%

ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.5% ส่วน Dow Jones ก็สามารถลบการปรับตัวลงช่วงแรกได้ทั้งหมด โดยได้รับแรงกดดันจากการเทขายในหุ้น Goldman Sachs ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ดัชนี Dow Jones (US30) ขยับขึ้นราว +0.1%

 

ดัชนีหุ้นยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซจะยังดำเนินอยู่

แหล่งที่มา: xStation5

ตามรายงานของ CBS News ทั้งสองฝ่ายในความขัดแย้งยังคงพยายามหาข้อตกลงร่วมกัน และตัวแทนจากประเทศผู้ไกล่เกลี่ยอย่างปากีสถานกำลังรอการตอบกลับจากสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกลับมาเจรจาสันติภาพอีกครั้ง ข้อมูลนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากการแถลงข่าวของ Donald Trump ซึ่งเขาย้ำว่าสหรัฐฯ จะไม่ยอมให้ “โลกถูกอิหร่านจับเป็นตัวประกัน” พร้อมยืนยันว่าประเด็นหลักของความขัดแย้งคือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน

ในขณะเดียวกันกับการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้น ดัชนีดอลลาร์ก็เริ่มมีการปรับฐานอย่างชัดเจน โดยก่อนหน้านี้ดอลลาร์สามารถลบการขาดทุนจากสองเซสชันก่อนหน้าได้ แต่ความหวังใหม่เกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพได้ลดแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยลง

ดัชนีความกลัว VIX (“fear index”) ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน (-2.75%) สะท้อนถึงความกังวลในตลาดที่เริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อย

ดอลลาร์กลับมาปรับตัวลดลงอีกครั้ง หลังมีรายงานจาก CBS News

แหล่งที่มา: xStation5

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก