🔝US500 ลดลง 0.25% จากจุดสูงสุด ก่อนการประกาศ CPI

วันนี้เราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือนกันยายนจะถูกประกาศ แม้ว่ารัฐบาลจะปิดทำการ (Government Shutdown) ซึ่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่ต้องหยุดชะงัก
จากการปิดหน่วยงานรัฐบาล ข้อมูลเศรษฐกิจหลักของประเทศไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกมา แต่ตัวเลขเงินเฟ้อถือเป็นข้อยกเว้น จนถึงตอนนี้ การปิดหน่วยงานรัฐบาลดำเนินมาแล้ว 24 วัน กลายเป็นครั้งที่ยาวนานที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากการปิด 35 วันในปี 2018 ช่วงรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ และครั้งนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะยุติลงในเร็ว ๆ นี้
แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายนคาดว่าจะถูกประกาศตามปกติ แต่เริ่มมีความกังวลมากขึ้นว่า ข้อมูลของเดือนตุลาคมอาจไม่น่าเชื่อถือ เพราะหน่วยงานสถิติได้หยุดเก็บรวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลระหว่างการปิดหน่วยงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านความแม่นยำ เช่นเดียวกับในปี 2013 ที่การปิดรัฐบาล 16 วันส่งผลให้ BLS เปิดเผยว่า ตัวอย่างราคาที่ใช้คำนวณ CPI มีเพียง 75% ของจำนวนปกติ
✅ สิ่งที่ตลาดคาดจาก CPI?
รายงาน CPI ในวันศุกร์นี้มีความสำคัญอย่างมากต่อนักลงทุน เพราะจะเป็นหนึ่งในข้อมูลชี้นำเศรษฐกิจก่อนการประชุมเฟดเรื่องดอกเบี้ย และอาจกำหนดทิศทางตลาดตลอดช่วงที่เหลือของปี
-
ตลาดคาดว่า Core CPI เดือนกันยายนจะเพิ่มขึ้น 0.3% MoM และ 3.1% YoY ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดอย่างชัดเจน
-
CPI รวม (Headline CPI) ก็ถูกคาดว่าจะอยู่ที่ 3.1% YoY เพิ่มจาก 2.9% ในเดือนก่อน ถือเป็นครั้งแรกของปีที่ตัวเลข CPI เกิน 3%
-
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของเงินเฟ้อดูจะเบากว่าที่คาดไว้ ซึ่งอาจมาจากกำไรบริษัทที่หดตัว การเร่งตุนสินค้าคงคลังเร็วเกินไป และการปรับเปลี่ยนเส้นทางการค้า
📉 ราคาและหมวดหมู่ที่จับตา
-
คาดว่า ราคารถมือสองและค่าที่อยู่อาศัย จะลดลง หลังจากพุ่งสูงในเดือนสิงหาคม โดยเฉพาะในเมืองเล็กทางตอนใต้
-
ภาคบริการยังน่ากังวล เช่น ค่าเช่า ประกันรถยนต์ และค่าซ่อมรถ ขณะที่ค่าโดยสารเครื่องบินเริ่มลดลง
-
ผู้บริโภคอเมริกันกลับจับจ่ายมากขึ้นในสินค้าและบริการ เช่น การท่องเที่ยว เสื้อผ้า อาหาร และความบันเทิง สอดคล้องกับผลสำรวจที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อค่าจ้างและการจ้างงานที่ดีขึ้น
⚠ พลังงาน–อาหาร–น้ำมัน คือปัจจัยเสี่ยง
-
เดือนกันยายนอาจเห็นราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาอาหารที่ขยับสูงเล็กน้อย
-
น้ำมันดิบกลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อตลาดในระยะสั้น ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นระดับสองหลักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา จากมาตรการคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันรัสเซียของสหรัฐฯ ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก
📉 ผลกระทบต่อตลาด (Market Impact)
ราคาน้ำมันเบนซินเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถขยายภาพเงินเฟ้อให้รุนแรงเกินจริงได้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม “Core Inflation” หรือเงินเฟ้อพื้นฐานจึงถูกใช้เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคตที่ดีกว่า โดยจะถูกประเมินเป็นรายเดือนเพื่อดูว่าเศรษฐกิจในระยะสั้นมีพัฒนาการอย่างไร
ตามข้อมูลจาก JPMorgan ผลของตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) รายเดือนต่อดัชนี S&P 500 อาจเป็นดังนี้:
|ระดับเงินเฟ้อ (Core CPI MoM)
|ผลที่คาดต่อตลาด S&P 500
|ต่ำกว่า 0.25%
|อาจบวกได้สูงสุดถึง 1.5%
|0.25% – 0.3%
|อาจบวก 0.75% – 1.25%
|เท่ากับคาดการณ์ที่ 0.3%
|อาจบวกเล็กน้อย สูงสุด 0.5%
|สูงกว่า 0.3%
|ตลาดอาจร่วงลงได้ถึง 1.25%
|หากแตะ 0.4%
|ตลาดอาจร่วงแรงถึง 2.25%
The highest probability lies within the third and fourth scenarios, meaning that any variation of a tenth of a percentage point above or below 0.3% will set the tone for financial markets.
Given that the Federal Reserve is likely more focused on the labor market, we do not expect the CPI to have much influence on next week’s Fed decision, although it could alter the course of the December meeting.The market is pricing in a very high probability that the impact on financial markets will be smaller than usual, as there is a 98.9% probability that the Fed will cut interest rates by 25 basis points next week. To drastically change this expectation, price growth would need to be historically high.
