⏫ US500 พุ่งแรงกว่า 1%

นักลงทุนรู้สึกโล่งใจอย่างชัดเจน หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์เปลี่ยนท่าทีทางถ้อยคำ โดยส่งสัญญาณว่าจะเลิกใช้การคุกคามทางทหารในการเข้าซื้อกรีนแลนด์
ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ World Economic Forum ที่ดาวอส ประธานาธิบดีแสดงท่าทีที่ “มีเหตุผล” มากกว่าปกติ และที่น่าสังเกตคือ เขาไม่ได้พูดถึงการตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษี กับประเทศที่เพิ่งส่งกองกำลังทหารไปยังกรีนแลนด์เลย
สัญญา US500 ซึ่งติดตามดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นประมาณ 1% ในช่วงการซื้อขายตอนเช้า โดยแม้ว่าการปรับตัวขึ้นในช่วงแรกจะคล้ายกับการรีบาวด์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม แต่แรงซื้อกลับเพิ่มความเร็วขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็น การปรับตัวขึ้นรายวันที่แรงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
นักวิเคราะห์ตลาดยังชี้ว่า การเคลื่อนไหวราคาปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับการฟื้นตัวแบบ “รูปตัว V” ในเดือนตุลาคม: หลังจากปรับตัวลงแรงประมาณ 2% ดัชนีได้สร้างจุดต่ำสุดในท้องถิ่น ก่อนจะกลับตัวและไต่ขึ้นต่อเนื่องจนทำระดับสูงสุดใหม่ได้
S&P 500 daily changes. Source: Bloomberg Finance LP
นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทมองว่า การตัดสินใจลดความตึงเครียดในประเด็นกรีนแลนด์ รวมถึงการที่ประธานาธิบดีไม่พูดถึงการจำกัดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม “ถอยเงียบ” จากนโยบายที่เป็นประเด็นถกเถียงมากที่สุดบางส่วนของเขา
ในมุมมองทางเทคนิค ดัชนี US500 กำลังทดสอบระดับ 6,900 จุด อย่างใกล้ชิด หากสามารถยืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของคลื่นขาขึ้นรอบล่าสุดได้อย่างชัดเจน จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นว่าการปรับฐานในปัจจุบันเป็นเพียงการพักตัวตามปกติ และแนวโน้มขาขึ้นหลักยังมีโอกาสกลับมาดำเนินต่อได้
อย่างไรก็ตาม เงาของนโยบายปกป้องการค้า (protectionism) ยังคงอยู่ เรื่องภาษียังไม่จบ โดยเฉพาะเมื่อผู้ลงทุนยังรอคำตัดสินที่ชัดเจนจากศาลสูงสุด (Supreme Court) เกี่ยวกับอำนาจของประธานาธิบดีในการใช้อำนาจบริหารเพื่อเลี่ยงสภาคองเกรสในการประกาศเก็บภาษี
แม้ศาลจะมีคำตัดสิน 3 คดีที่ไม่เกี่ยวข้องกันเมื่อวันอังคาร แต่การที่ยังไม่ออกคำตัดสินในประเด็นภาษี ทำให้ความไม่แน่นอนยังคงเป็นพื้นฐานของตลาดโลกอยู่ดี
