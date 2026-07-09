US500 ร่วง 1%

สถานการณ์บน Wall Street ตึงเครียดก่อนการเปิดเผย FOMC Minutes
บรรยากาศในตลาดหุ้น Wall Street ก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC Minutes ประจำเดือนมิถุนายน ในวันนี้อยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างมาก
ดัชนี US500 ปรับตัวลดลงประมาณ 1%
นักลงทุนเริ่มกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ โดยมีปัจจัยหลักมาจาก:
- การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของราคาน้ำมัน หลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น
- ผลการศึกษาล่าสุดจาก ธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก (NY Fed) ที่ระบุว่า บริษัทเกือบครึ่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากร (Tariffs) ยังคงมีแผนที่จะปรับขึ้นราคาสินค้าต่อไป
FOMC Minutes จะยิ่งเพิ่มแรงขายหรือไม่?
คำตอบขึ้นอยู่กับว่า:
- สมาชิก Fed จำนวนมากขึ้นมองเห็นความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
- และพวกเขาเห็นโอกาสในการกลับมา ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย (Rate Hikes) จริงหรือไม่
หากรายงานสะท้อนท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้น (Hawkish) ตลาดอาจตีความว่า Fed อาจต้องกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดอีกครั้ง
ความแตกแยกใน Dot Plot: การแบ่งขั้วแบบ Hawkish
การประชุมเดือนมิถุนายนมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.75%
อย่างไรก็ตาม Dot Plot ได้เผยให้เห็นถึงความเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนภายใน Fed:
- สมาชิก 9 จาก 18 คน คาดว่าอาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งในปีนี้ หากเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 2%
- สมาชิก 8 คน ต้องการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม
- มีเพียง 1 คน ที่คาดว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ย
- Kevin Warsh ไม่ได้ส่งประมาณการของตัวเอง ทำให้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจุดยืนที่แท้จริงของเขาเพิ่มขึ้น
รายงาน FOMC Minutes จะช่วยให้ตลาดเห็นว่า:
- ฝั่งที่ต้องการใช้นโยบายเข้มงวดเพิ่มเติมมีความมุ่งมั่นมากเพียงใด
- และการต่อสู้กับเงินเฟ้อ (ซึ่งอยู่เหนือเป้าหมายมาแล้วกว่า 5 ปี) ได้กลบความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานไปมากน้อยแค่ไหน
กราฟ: การกระจายตัวของคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยโดยสมาชิก FOMC
สมาชิก FOMC ครึ่งหนึ่งคาดขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อและเศรษฐกิจ
ที่มา: Bloomberg Finance LP
ผลกระทบจาก Warsh: คำพูดน้อยลง แต่ความผันผวนมากขึ้น
ประธาน Fed คนใหม่ได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปการสื่อสารของธนาคารกลางครั้งใหญ่ทันที
เขาลดความยาวของแถลงการณ์เดือนมิถุนายนจากมากกว่า 300 คำ เหลือเพียงประมาณ 130 คำ และยกเลิกแนวทางการส่งสัญญาณนโยบายล่วงหน้าแบบเดิม (Forward Guidance) อย่างสิ้นเชิง
สิ่งนี้อาจหมายความว่า ธนาคารกลางต่าง ๆ จะพึ่งพาข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามาน้อยลง และให้ความสำคัญกับ ประมาณการในอนาคต (Forecasts) มากขึ้น
ขณะเดียวกัน การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้น และคาดการณ์ได้ยากกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม James Bullard เตือนว่า รูปแบบการสื่อสารใหม่นี้ ซึ่งคล้ายกับยุคของ Alan Greenspan อาจผลักดันให้ตลาดเผชิญกับความผันผวนที่สูงขึ้น
มีความเป็นไปได้อย่างมากว่า FOMC Minutes วันนี้อาจสั้นลงและมีรายละเอียดน้อยกว่าปกติ
สำหรับตลาดที่กำลังตื่นตระหนก การขาดสัญญาณที่ชัดเจนอาจกลายเป็นเหตุผลเพิ่มเติมให้ นักลงทุนลดความเสี่ยง (Risk-off) ต่อไป
FOMC Minutes จะทำให้ตลาดหุ้นร่วงหนักขึ้นหรือไม่?
กุญแจสำคัญในการประเมินสถานการณ์คือ ความแตกต่างด้านเวลา
รายงาน FOMC Minutes วันนี้สะท้อนมุมมองของคณะกรรมการในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงสุด
โดยเฉพาะจาก:
- ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ
- ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น?
1. การประชุมที่ Sintra ช่วยลดความกังวล
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในงานสัมมนาของ ECB ที่เมือง Sintra, Kevin Warsh ได้ปรับลดท่าทีที่เข้มงวดลง
เขาระบุว่า ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาเริ่มลดลง
John Williams จาก Fed สาขานิวยอร์ก ก็มีมุมมองในทิศทางเดียวกัน
2. นักลงทุนเริ่มมองว่า Fed อาจเข้มงวดเกินไป
นักลงทุนในตลาดออปชันเริ่มเดิมพันว่า ตลาดอาจกำลังประเมินท่าทีของ Fed ว่าเข้มงวดเกินจริง
และการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยอาจถูกสะท้อนในราคามากเกินไป
3. ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้ง
Donald Trump ระบุว่า การหยุดยิงไม่ได้มีผลอีกต่อไป และประกาศว่ามีความเป็นไปได้ที่จะโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม
ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดหุ้น Wall Street กำลังเผชิญแรงกดดันจากความกังวลเงินเฟ้อ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้ง
หากรายงาน FOMC Minutes แสดงให้เห็นถึงท่าที Hawkish จากการประชุมกลางเดือนมิถุนายน อาจเป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมแรงขาย
ตลาดอาจได้รับหลักฐานชัดเจนว่า:
- Fed เคยเข้าใกล้การขึ้นดอกเบี้ย
- หากราคาน้ำมันกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอาจกลับมาอยู่บนโต๊ะ
แม้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ Donald Trump ไม่ต้องการก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม (Mid-term Elections)
ความหวังของฝั่งกระทิง (Bullish Scenario)
ความหวังของนักลงทุนฝั่งซื้อคือ:
- FOMC Minutes แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีมุมมองที่สมดุลมากขึ้น
- มีแนวโน้มประนีประนอมมากขึ้น
ซึ่งอาจช่วยลดแรงกดดันในตลาดพันธบัตร และเปิดทางให้ตลาดหุ้นฟื้นตัว
นอกจากนี้ หากคืนนี้หรือช่วงข้ามคืนไม่มีการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม อาจช่วยปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนได้เช่นกัน
มุมมองทางเทคนิค: US500
ปัจจุบัน US500 ปรับตัวลดลงมากกว่า 1%
ดัชนีกำลังอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน
พร้อมทั้ง:
- หลุดระดับ 7,500 จุด
- หลุด Fibonacci Retracement ระดับ 38.2% ของรอบขาขึ้นล่าสุด
หาก FOMC Minutes แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกลุ่ม Hawkish:
➡️ ดัชนีอาจปรับตัวลงต่อไปทดสอบระดับ 7,400 จุด
แต่หากรายงานออกมาในทิศทางสมดุล และสหรัฐฯ ไม่มีการโจมตีอิหร่าน:
➡️ ราคาอาจกลับขึ้นเหนือระดับ 7,500 จุด
➡️ ส่งสัญญาณว่าขาขึ้นเดิมยังคงดำเนินต่อไป
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