⬇️ US500 เผชิญการปรับฐานแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม

- US500 ปรับตัวลง หลังถ้อยแถลงของ Fed มีท่าทีเข้มงวด (hawkish) และก่อนการประกาศผลประกอบการของ 4 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี
US500 (สัญญา S&P 500 Futures) กำลังเผชิญการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังการประชุมครั้งสุดท้ายภายใต้การนำของ Jerome Powell ส่งสัญญาณเชิง “ช็อกตลาด” ในรูปแบบของแนวโน้ม hawkish อย่างชัดเจน
แม้ว่า Powell จะใกล้หมดวาระ แต่กลุ่มสายเข้มงวดใน Fed (เช่น Hammack, Kashkari และ Logan รวมถึงสมาชิกคนอื่น ๆ) ได้ย้ำว่า เงินเฟ้อซึ่งถูกกดดันจากราคาพลังงานและน้ำมันที่สูงขึ้น ยังเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่เกินกว่าจะพิจารณานโยบายผ่อนคลายได้
นักลงทุนยังเริ่มกังวลต่อความแตกแยกภายในคณะกรรมการ ซึ่งสะท้อนว่าช่วงหลัง Powell อาจนำไปสู่แนวทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ความไม่แน่นอนด้านดอกเบี้ยนี้กำลังกดดันตลาดในช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุด—ก่อนฤดูกาลประกาศผลประกอบการของกลุ่ม Big Tech
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่สร้างความกังวลมากที่สุดบน Wall Street ไม่ได้มีแค่ผลประกอบการ แต่คือการใช้จ่ายด้านทุน (Capex) สำหรับ AI ที่พุ่งขึ้นอย่างมหาศาล ตลาดกำลังจับตาแผนลงทุนของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ โดยกังวลว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอาจกระทบกำไรในระยะสั้น
Alphabet (Google):
- Capex คาดการณ์ปี 2026: 175–185 พันล้านดอลลาร์ เกือบสองเท่าของปี 2025 (91.4 พันล้านดอลลาร์)
- ปฏิกิริยาตลาด: นักลงทุนกำลังมองหาสัญญาณการปรับลดประมาณการ เนื่องจากกังวลต่อผลกระทบต่ออัตรากำไร
Microsoft:
- Capex คาดการณ์ไตรมาสปัจจุบัน: 35.2 พันล้านดอลลาร์
- สัญญาณจากผู้บริหาร: การใช้จ่ายในครึ่งปีหลังจะสูงกว่าครึ่งปีแรก ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอนาคต
- ประเด็นหลัก: การไม่มีชิป AI เป็นของตัวเอง ทำให้ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานพึ่งพาซัพพลายเออร์อย่าง Nvidia สูงมาก
Meta:
- Capex แผนปี 2026: 115–135 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับไม่ถึง 70 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
- ค่าใช้จ่ายรวมในการดำเนินงาน: อาจสูงถึง 169 พันล้านดอลลาร์
สรุป
การปรับตัวลงของ US500 ในครั้งนี้เกิดจาก “แรงกระแทกสองด้าน” ด้านหนึ่งคือ Fed ที่มีท่าที hawkish ทำให้ความหวังเรื่องดอกเบี้ยต่ำลดลง อีกด้านคือ Big Tech ที่กำลังเข้าสู่รอบการลงทุนมหาศาลใน AI ซึ่งอาจใช้เงินสดมากกว่าที่กำไรจะสร้างได้ในระยะสั้น
หากรายงานผลประกอบการยืนยันว่าการแข่งขันด้านเทคโนโลยีจะมีต้นทุนสูงกว่าที่คาด และไม่มีหลักฐานชัดเจนของผลตอบแทนจากการลงทุน แนวรับบริเวณ 7,100 จุดของ US500 อาจถูกทดสอบอย่างหนัก
ในทางกลับกัน หากบริษัทลดค่าใช้จ่าย ก็อาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณอ่อนแอ ดังนั้นทางออกเดียวของตลาดคือการพิสูจน์ว่า AI สร้างผลตอบแทนได้จริง พร้อมการเติบโตของฐานผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง
US500 กำลังปรับตัวลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน ซึ่งอาจเป็นการย่อตัวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ครั้งล่าสุดที่ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วันเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
แนวรับสำคัญแรกอยู่ที่ระดับ 7,100 และถัดไปที่ 7,000 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement 23.6%
แหล่งข้อมูล: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้ 30 เม.ย.
🔴 การแถลงข่าว Fed: Powell ยังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะผู้ว่าการ
เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม 📌 EURUSD ย่อตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่า 1.1700 📉
📈 ดอลลาร์แข็งค่าจากแรงซื้อในตลาดน้ำมัน ❗️USD/JPY พุ่งขึ้นอย่างน่ากังวล 🚨