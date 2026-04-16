⬆️ ตลาดเด่นวันนี้: US500 พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์! (16.04.2026)

- US500 ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล: ดัชนีทะลุแนว 7,000 จุด และกำลังทดสอบระดับ 7,050 จุด โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังการลดความตึงเครียดของความขัดแย้งกับอิหร่าน และความเป็นไปได้ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
- ผลประกอบการธนาคารแข็งแกร่ง: ธนาคารยักษ์ใหญ่บนวอลล์สตรีท (รวมถึง Goldman Sachs และ Citi) เปิดฤดูกาลผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของธุรกิจวาณิชธนกิจและกิจกรรมควบรวมกิจการ (M&A)
- โมเมนตัมหุ้นเทคแข็งแกร่ง: กำไรทำสถิติของ TSMC (+58% YoY) ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในกลุ่ม AI ก่อนการประกาศผลของ Netflix วันนี้ โดยตลาดคาดหวังการเติบโตของผู้ใช้งานเพิ่มเติมและการสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
US500 ทะลุระดับ 7,000 จุดเมื่อวันอังคาร และต่อมาได้ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลในช่วงการซื้อขายวันพุธ ท่ามกลางความคาดหวังต่อการเริ่มต้นการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ
ขณะนี้ US500 กำลังทดสอบบริเวณ 7,050 จุด ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน
ปัจจัยหนุนหลักยังคงมาจากความหวังว่าจะยุติความขัดแย้งในอิหร่าน โดยทางอิหร่านระบุว่า หากการเจรจาออกมาในเชิงบวก ประเทศพร้อมจะอนุญาตให้ใช้เขตน่านน้ำของโอมานเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง พร้อมรับประกันว่าจะไม่มีการโจมตีเรือสินค้า
อย่างไรก็ตาม หากมองในมุมของวอลล์สตรีทโดยรวม ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ
- กลุ่มธนาคารเริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นของธุรกิจวาณิชธนกิจและกิจกรรมควบรวมและซื้อกิจการ (M&A)
- Goldman Sachs สร้างความประหลาดใจเชิงบวก โดยรายงานรายได้ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้น 48% และรายได้จากการซื้อขายหุ้นทำสถิติสูงสุด แม้จะผิดหวังในส่วนของธุรกิจ FICC ขณะเดียวกัน Citigroup ทำรายได้สูงสุดในรอบทศวรรษ โดยกำไรเพิ่มขึ้น 42% จากการปรับโครงสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
- JPMorgan Chase และ Bank of America ก็ทำกำไรสูงกว่าคาด โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยที่ยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนกังวลกับ JPMorgan หลังบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในช่วงที่เหลือของปี
- ด้าน Wells Fargo เป็นธนาคารที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่ม แม้กำไรต่อหุ้นจะสูงกว่าคาด แต่รายได้ต่ำกว่าคาดและแนวโน้มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ที่ระมัดระวัง สะท้อนผลกระทบที่แตกต่างกันของอัตราดอกเบี้ยระดับสูงที่ยืดเยื้อต่อโมเดลธุรกิจของธนาคารรายใหญ่ในวอลล์สตรีท
- ความคาดหวังต่อผลประกอบการ Netflix ในวันนี้อยู่ในระดับสูง โดยตลาดจับตาความสำเร็จของกลยุทธ์การสร้างรายได้ใหม่และการปราบปรามการแชร์รหัสผ่าน นักวิเคราะห์คาดรายได้ราว 12.17 พันล้านดอลลาร์ (เติบโต 15.4% YoY) และผู้ใช้ใหม่สุทธิกว่า 4.5 ล้านราย โดยได้รับแรงหนุนหลักจากธุรกิจโฆษณาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนสำคัญของผู้สมัครสมาชิกใหม่
- นักลงทุนจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอัตรากำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะทำสถิติสูงสุดที่ 32% รวมถึงถ้อยแถลงของผู้บริหารเกี่ยวกับแผนการปรับขึ้นราคาและการพัฒนาธุรกิจสตรีมมิงสด
- ในขณะเดียวกัน ยักษ์ใหญ่จากไต้หวันอย่าง TSMC ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ที่ทำสถิติสูงสุด และกลายเป็นแรงหนุนสำคัญต่อภาคเทคโนโลยีโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 58% YoY แตะระดับ 18.1 พันล้านดอลลาร์ บนรายได้ 36 พันล้านดอลลาร์ จากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI ที่ยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง
- การรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับสูงถึง 66.2% ยืนยันถึงความเป็นผู้นำของ TSMC ในห่วงโซ่อุปทาน AI ระดับโลก เมื่อรวมกับการเติบโตของยอดขาย 40% YoY ทำให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักของการปฏิวัติเทคโนโลยีในปัจจุบัน แม้ TSMC จะไม่ได้อยู่ในดัชนี S&P 500 แต่ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการซื้อขายผ่าน ADR ในตลาด NYSE และมีอิทธิพลอย่างมากต่อบรรยากาศการลงทุนของหุ้นเทคโนโลยีอื่น ๆ
สรุปข่าวเช้า: Wall Street ทำสถิติสูงสุดใหม่ ท่ามกลางความคาดหวังการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ (16.04.2026)
