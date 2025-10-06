อ่านเพิ่มเติม
US500 ทำสถิติสูงสุดใหม่📈

ประเด็นหลัก
US500
ดัชนี
ประเด็นหลัก
  • ตลาดยังพุ่งต่อ แม้เสี่ยงปิดหน่วยงานรัฐยืดเยื้อ (คาด 14 วัน)
  • US500 ทะยานแตะใกล้ 6,800 หลังข้อมูลบริการสหรัฐฯ อ่อนแอ
  • Applied Materials ร่วงจากกังวลนโยบายการค้า
  • USA Rare Earth พุ่งแรงจากข่าวลือดีลกับรัฐบาลสหรัฐฯ

  • ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังพุ่งต่อ แม้ความเสี่ยงปิดหน่วยงานรัฐอาจยืดเยื้อ (Kalshi คาดราว 14 วัน)
    ดัชนี US500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ใกล้แตะ 6,800 จุด หลังข้อมูล ISM ภาคบริการออกมาอ่อนแอ ขณะที่ RSI พุ่งเกิน 73 จุด สะท้อนแรงซื้อและความเชื่อมั่นสูงในตลาด แม้มีภาวะปิดหน่วยงานรัฐ
    ตามสถิติ 86% ของการปิดหน่วยงานรัฐที่ผ่านมา S&P 500 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย +12.7% ใน 12 เดือนต่อมา โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมา ดัชนีมักปรับขึ้นหลังจบการปิดหน่วยงาน

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ (ISM ภาคบริการ กันยายน)

  • PMI: 50.0 (คาด 51.7 / ก่อนหน้า 52.0)

  • การจ้างงาน: 47.2 (คาด 46.6)

  • คำสั่งซื้อใหม่: 50.4 (คาด 54.0)

  • ราคาที่จ่าย: 69.4 (คาด 68.0)

 

แหล่งที่มา: xStation5

เทคนิคอลเด่น

  • AMAT.US: ราคาเริ่มปรับฐาน หลังแตะแนว Fibonacci 71.6% แนวรับสำคัญถัดไปบริเวณ 205 ดอลลาร์
  • FCX.US: ฟื้นตัวเป็นรูปตัว V พยายามกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

ข่าวหุ้นรายตัว

  • Applied Materials (AMAT.US) ร่วง ~2% หลังเตือนรายได้ปีงบ 2026 อาจลดลง 600 ล้านดอลลาร์ จากกฎใหม่ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ
  • Freeport-McMoRan (FCX.US) บวก 1.3% หลัง UBS ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ”
  • Baidu (BIDU.US) พุ่งเกือบ 2% หลัง Morgan Stanley ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 140 ดอลลาร์
  • USA Rare Earth (USAR.US) พุ่ง ~10% หลังมีข่าวเจรจากับรัฐบาลทรัมป์ สร้างความคาดหวังดีลใหม่
  • Maplebear (CART.US) เจ้าของ Instacart ร่วง 1.5% หลังถูกลดคำแนะนำจาก “เพิ่มน้ำหนัก” เป็น “ถือ”
  • Tronox Holdings (TROX.US) ร่วงเกือบ 3% หลัง JPMorgan ปรับลดอันดับจาก “เพิ่มน้ำหนัก” เป็น “ถือ”

Source: xStation5

