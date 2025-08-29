อ่านเพิ่มเติม

US500 ทะลุ 6,500! หุ้น-ทองคำเด้งแรง 📈

08:57 29 สิงหาคม 2025

US500 พุ่งทะลุ 6,500 ดัชนีหุ้นและทองคำเด้งแรง นักลงทุนจับตาข้อมูล GDP สหรัฐล่าสุด

สรุปตลาดสหรัฐฯ และสินทรัพย์สำคัญ – วันพฤหัสบดี

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ:

  • ตลาดหุ้นปิดบวกใน session ล่าสุด นำโดยหุ้นเทคโนโลยี เช่น Google, Microsoft, Broadcom

  • US100 (Nasdaq): +0.95% → 23,760 จุด

  • US500 (S&P 500): +0.45% → ทะลุ 6,500 จุด

  • US2000 (Russell 2000): -0.20% (หุ้นขนาดเล็ก underperformed)

เศรษฐกิจสหรัฐฯ:

  • GDP ไตรมาส 2: ปรับขึ้นเป็น 3.3% ต่อปี

  • การใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ่มขึ้นปานกลาง

  • Core PCE: 2.5% ตรงตามคาด

  • ข้อมูลแข็งแกร่งกว่าคาด → ดอลลาร์และหุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

ข่าว Fed:

  • Lisa Cook ฟ้องศาลท้าทายการพยายามปลดโดย Donald Trump

  • ผู้ได้รับการเสนอชื่อของ Trump, Stephen Miran, มีแนวโน้มได้รับการยืนยันก่อนประชุม Fed เดือนกันยายน

  • Senate Banking Committee จะพิจารณาเรื่องนี้สัปดาห์หน้า

ข่าวบริษัท:

  • Nvidia เจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อ ขายชิป Blackwell AI ให้จีน

  • CEO Jensen Huang ย้ำบริษัทพร้อมแบ่งรายได้บางส่วนให้รัฐบาลสหรัฐฯ

ข้อมูลแรงงาน:

  • Jobless Claims รายสัปดาห์: 229k (ต่ำกว่าคาด 230k, ก่อนหน้า 235k)

ECB:

  • Minutes การประชุมเดือนกรกฎาคม: อัตราดอกเบี้ยยุโรปยังถือเป็น neutral

  • สมาชิกบางคนเห็นความเสี่ยงเงินเฟ้ออ่อนตัวลงเล็กน้อย

  • แนวทางรอดู ("wait-and-see") ถูกพิจารณาว่าเหมาะสมที่สุด

สินค้าโภคภัณฑ์:

  • Silver: ทดสอบ $39/oz, สูงสุดนับตั้งแต่ 25 กรกฎาคม, intraday +1%

  • Gold: พุ่งเหนือ $3,400, ทะลุจุดสูงสุด 6 สิงหาคม, สูงสุดนับตั้งแต่ 23 กรกฎาคม

  • Natural Gas: ปริมาณสต็อกต่ำกว่าคาด → NATGAS +3.6%

คริปโต:

  • Bitcoin: +1%

  • Ethereum: -0.7%

หุ้น:
