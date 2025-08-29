US500 ทะลุ 6,500! หุ้น-ทองคำเด้งแรง 📈

US500 พุ่งทะลุ 6,500 ดัชนีหุ้นและทองคำเด้งแรง นักลงทุนจับตาข้อมูล GDP สหรัฐล่าสุด
สรุปตลาดสหรัฐฯ และสินทรัพย์สำคัญ – วันพฤหัสบดี
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ:
-
ตลาดหุ้นปิดบวกใน session ล่าสุด นำโดยหุ้นเทคโนโลยี เช่น Google, Microsoft, Broadcom
-
US100 (Nasdaq): +0.95% → 23,760 จุด
-
US500 (S&P 500): +0.45% → ทะลุ 6,500 จุด
-
US2000 (Russell 2000): -0.20% (หุ้นขนาดเล็ก underperformed)
เศรษฐกิจสหรัฐฯ:
-
GDP ไตรมาส 2: ปรับขึ้นเป็น 3.3% ต่อปี
-
การใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ่มขึ้นปานกลาง
-
Core PCE: 2.5% ตรงตามคาด
-
ข้อมูลแข็งแกร่งกว่าคาด → ดอลลาร์และหุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
ข่าว Fed:
-
Lisa Cook ฟ้องศาลท้าทายการพยายามปลดโดย Donald Trump
-
ผู้ได้รับการเสนอชื่อของ Trump, Stephen Miran, มีแนวโน้มได้รับการยืนยันก่อนประชุม Fed เดือนกันยายน
-
Senate Banking Committee จะพิจารณาเรื่องนี้สัปดาห์หน้า
ข่าวบริษัท:
-
Nvidia เจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อ ขายชิป Blackwell AI ให้จีน
-
CEO Jensen Huang ย้ำบริษัทพร้อมแบ่งรายได้บางส่วนให้รัฐบาลสหรัฐฯ
ข้อมูลแรงงาน:
-
Jobless Claims รายสัปดาห์: 229k (ต่ำกว่าคาด 230k, ก่อนหน้า 235k)
ECB:
-
Minutes การประชุมเดือนกรกฎาคม: อัตราดอกเบี้ยยุโรปยังถือเป็น neutral
-
สมาชิกบางคนเห็นความเสี่ยงเงินเฟ้ออ่อนตัวลงเล็กน้อย
-
แนวทางรอดู ("wait-and-see") ถูกพิจารณาว่าเหมาะสมที่สุด
สินค้าโภคภัณฑ์:
-
Silver: ทดสอบ $39/oz, สูงสุดนับตั้งแต่ 25 กรกฎาคม, intraday +1%
-
Gold: พุ่งเหนือ $3,400, ทะลุจุดสูงสุด 6 สิงหาคม, สูงสุดนับตั้งแต่ 23 กรกฎาคม
-
Natural Gas: ปริมาณสต็อกต่ำกว่าคาด → NATGAS +3.6%
คริปโต:
-
Bitcoin: +1%
-
Ethereum: -0.7%