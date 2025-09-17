อ่านเพิ่มเติม

US500 สูญเสียโมเมนตัม 🗽 Uranium Energy Corp ลดลง 4% จากระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์

08:57 17 กันยายน 2025

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวอ่อนแรงเล็กน้อยหลังเปิดตลาดในวอลล์สตรีท ภาคที่แข็งแกร่งที่สุดคือ น้ำมันและก๊าซ ซึ่งมีความเชื่อมั่นจากการคาดการณ์ลดดอกเบี้ย ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น
Tesla ปรับขึ้น 2%
Amazon พุ่ง 1.6%
ขณะที่ Nvidia และ Broadcom ลดลงมากกว่า 1%

US500 (H1 interval)
ฟิวเจอร์ส US500 ลดลงวันนี้ก่อนการตัดสินใจของ Fed วันพรุ่งนี้ และ amid ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ความเชื่อมั่นในหุ้นขนาดเล็กและกลางของสหรัฐฯ อ่อนแรงมากขึ้น US2000 ลดลงมากกว่า 0.5%

Source: xStation5

Uranium Energy Corp (D1 interval)

จากกราฟ UEC เราจะเห็นว่าหุ้นลดลงจากระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ แต่ตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนเมษายน หุ้นยังปรับตัวขึ้นเกือบ 300% ได้แรงหนุนจากความต้องการพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลก ซึ่งช่วยหนุนราคยูเรเนียม

เมื่อวานนี้ สหรัฐฯ ประกาศว่าจะเพิ่ม คลังสำรองยุทธศาสตร์ยูเรเนียม ขณะที่มาตรการคว่ำบาตรต่อยูเรเนียมรัสเซียยังคงมีอยู่ UEC ในฐานะผู้ผลิตในประเทศรายใหญ่ น่าจะเห็นความต้องการยูเรเนียมและกำลังการผลิตสูงขึ้นมาก

อย่างไรก็ตาม วันนี้เราจะเห็นแนวโน้ม ทำกำไรขายออก (profit-taking)

 

Source: xStation5

หุ้น:
