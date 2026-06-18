ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขยายการปรับตัวขึ้นแตะ +1% หลังการแถลงข่าว FOMC

FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมวันนี้ที่ระดับ 3.50%-3.75% โดยเป็นการลงมติแบบ เอกฉันท์
อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับ ปรับตัวลดลงแรง (-0.4%) ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลักอย่าง S&P 500 (-0.5%) ก็ปรับตัวลงเช่นกัน โดยสาเหตุหลักมาจาก Dot Plot ที่ออกมาในเชิง hawkish มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตที่อาจอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาด
Figure 1: เส้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (1998 - 2026)
Source: FOMC, 17.06.2026
Figure 2: FOMC Dot Plot [June vs. March] (2026)
Source: FOMC, 17.06.2026
We have also seen a rather sharp revision upwards of the core PCE inflation (excluding food and energy), now expected to reach 3.6% this year.
Figure 3: Fed's Forecasts (2026 - 2028+)
ที่มา: FOMC, 17.06.2026
การแถลงข่าวครั้งแรกของ Kevin Warsh ยังไม่ได้มีลักษณะผ่อนคลาย (dovish) ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น โดยมีข้อมูลจำนวนมากถูกนำเสนอ รวมถึงการจัดตั้ง “กลุ่มทำงาน (working groups)” ที่จะเข้ามาศึกษา “การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ” อย่างไรก็ตาม ลักษณะการสื่อสารที่มีข้อมูลจำนวนมากนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นปกติ โดยผู้ว่าการเฟดได้เน้นย้ำว่า คณะกรรมการกำลังลดการให้ “forward guidance” ลง
ในช่วงกลางของการแถลง ข่าวเริ่มมีโทนผ่อนคลายมากขึ้น (dovish undertones) โดย Warsh ระบุว่านโยบายการเงินของ Fed ในปัจจุบันมีผลกระทบไม่เท่ากันในแต่ละภาคเศรษฐกิจ—โดยมีลักษณะ “กดดันตลาดที่อยู่อาศัย แต่ไม่กระทบตลาดการเงิน” นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่าคณะกรรมการไม่ควรรู้สึกว่าถูกผูกมัดโดย “การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของตัวเอง” และชี้ว่าโมเดลดังกล่าวมักอิง “ข้อมูลที่ล้าสมัย”
เขายังเปิดรับ “แหล่งข้อมูลใหม่” ซึ่งถือว่าน่ากังวลพอสมควร โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากการปลด Erika McEntarfer ออกจากตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) เมื่อปีที่แล้ว
ประธานเฟดคนใหม่ระบุว่าไม่ควรมองเศรษฐกิจในกรอบ “ต้องเลือกระหว่างเงินเฟ้อกับการจ้างงาน” อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังคงมองว่าเป็นเช่นนั้น ซึ่งสะท้อนอย่างชัดเจนใน Dot Plot ขณะที่ตลาดยังคงให้น้ำหนักกับฝั่งของคณะกรรมการมากกว่า โดยเชื่อว่าอคติด้าน dovish ของ Warsh ยังมีอิทธิพลจำกัดภายในคณะกรรมการ (อย่างน้อยในตอนนี้)
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดวันลดลงมากกว่า 0.5% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ (พันธบัตร 2 ปี +13 bps โดยประมาณ) ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเทียบกับทุกสกุลเงิน G10 โดย EURUSD ลดลง 1% การปรับขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรยังสร้างแรงกดดันต่อทองคำ (-2.4%) และเงิน (-3.8%)
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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB
Fed ทำตลาดผวา: การเติบโตชะลอ เงินเฟ้อเร่งตัว และดอกเบี้ย “สูงนานกว่าที่คาด”
EURUSD ลดลง 0.4% หลังการประชุม FOMC!
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Warsh จะนำการลดดอกเบี้ยกลับมาหรือไม่?