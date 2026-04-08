16:08 · 8 เมษายน 2026

การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์จากปัจจัยสงคราม: USD ดิ่งลง 💥; AUD, NZD และ CHF ฟื้นตัว 🚀

การระงับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ได้สร้างความปั่นป่วนอย่างรุนแรงในตลาดฟอเร็กซ์วันนี้ โดยย้อนกลับการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในบรรดาสกุลเงินหลัก กลุ่มสกุลเงินเชิงวัฏจักร (cyclical currencies) ได้รับแรงซื้อมากที่สุด โดย NZD, SEK และ ZAR เป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น ขณะที่ USD และ CAD อยู่ในระดับล่างสุดของอันดับความแข็งแกร่งของสกุลเงิน

คู่เงินอย่าง NZDUSD, AUDUSD และ GBPUSD ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ได้รับแรงหนุนจากทั้งการปรับตัวขึ้นของฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และการร่วงลงอย่างหนักของราคาน้ำมัน หลังเกิดการเทขายครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีภายในวันเดียว

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลดลงราว 0.9% ซึ่งท่ามกลางภาวะ risk-on ที่กลับมาอย่างชัดเจนในตลาดหุ้น ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง และแรงถือครอง USD รวมถึง JPY ในฐานะ safe haven ถูกลดน้ำหนักลงอย่างมีนัยสำคัญ

การเคลื่อนไหวในวันนี้ยังคงเป็นไปตามรูปแบบที่เห็นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระดับความรุนแรงของความขัดแย้งกับอิหร่านส่งผลอย่างรวดเร็วต่อตลาด ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD), เยน (JPY), ราคาน้ำมัน และทองคำเกิดความผันผวนสูง และเพิ่มความผันผวนในคู่เงินหลักอย่างมีนัยสำคัญ ด้านบนคือแผนที่ความผันผวนของตลาดฟอเร็กซ์ (FX volatility heatmap) จาก xStation

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดในวันนี้ จากการผสมผสานระหว่างนโยบายการเงินเชิง hawkish และการคลี่คลายความตึงเครียดทั่วโลก คือ “กีวี” (NZD) หลังการตัดสินใจของ RBNZ คู่เงิน NZDUSD พุ่งขึ้นสูงสุดประมาณ 2% ไปที่ระดับราว 0.5844 และปัจจุบันยังคงรักษากำไรไว้ได้ประมาณ 1.7% ที่ระดับราว 0.5824

นักลงทุนตีความการประชุมครั้งนี้ว่าเป็น “hawkish pause” โดย RBNZ ส่งสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว หากแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มกระจายออกนอกภาคพลังงาน และส่งผลต่อค่าจ้างและความคาดหวังด้านราคา

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยังเน้นว่าแรงกระแทกด้านอุปทานจากราคาน้ำมันก่อนหน้านี้เป็นเพียงชั่วคราว ขณะที่อุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอและกำลังการผลิตส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นจะช่วยจำกัดความเสี่ยงของเงินเฟ้อรอบสอง

ในสภาพแวดล้อมนี้ NZD ได้รับประโยชน์สองทาง คือเป็นสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง และเป็นตัวแทนของกลุ่ม “risk-on” ซึ่งกำลังกลับมาได้รับความนิยมหลังจากการระงับความขัดแย้งสหรัฐฯ–อิหร่าน

หาก “หน้าต่างสันติภาพ” ในการเจรจาที่อิสลามาบัดไม่ปิดลงอย่างรวดเร็ว ความได้เปรียบของ NZD เทียบกับ USD อาจยังคงอยู่ต่อไป อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนในภูมิภาคและความเสี่ยงของการปะทุความรุนแรงรอบใหม่ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องระมัดระวังในการเพิ่มสถานะการลงทุน

คู่เงิน NZDUSD วันนี้ได้ทดสอบจุดควบคุมระยะยาวสำคัญบริเวณเส้น EMA 200 วัน แต่การทดสอบครั้งนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จในตอนนี้

 

Source: xStation

ฟอเร็ก
