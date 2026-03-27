ตลาดเด่นวันนี้: USD/JPY อยู่ที่จุดเปลี่ยนสำคัญ รัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงหรือไม่?

USD/JPY ยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง โดยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 159.50–159.80 ใกล้แนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ระดับ 160.00 การเคลื่อนไหวของราคาในขณะนี้ได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย ทั้งความแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัฐบาลญี่ปุ่นอาจเข้ามาแทรกแซงตลาด รวมถึงปัจจัยมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ต่าง ๆ
Source: xStation5
ความแข็งแกร่งของดอลลาร์และความตึงเครียดทั่วโลก
USD/JPY ได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนมองว่าเงินดอลลาร์เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (safe-haven) ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง และความไม่แน่นอนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ความต้องการดอลลาร์ที่แข็งแกร่งช่วยจำกัดการแข็งค่าของเงินเยน โดยเฉพาะในสภาวะที่ความเสี่ยงทั่วโลกเพิ่มขึ้นและนักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการแทรกแซงของทางการญี่ปุ่น
ทางการญี่ปุ่นเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้นว่าพร้อมจะเข้าแทรกแซง หาก USD/JPY ทะลุระดับ 160.00 เป้าหมายของการแทรกแซงคือเพื่อปกป้องภาคการส่งออกและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งเกินไปทำให้ต้นทุนนำเข้าสูงขึ้น และอาจเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อในญี่ปุ่น การแทรกแซงจึงเป็นเครื่องมือในการควบคุมความผันผวนของค่าเงินที่มากเกินไป ซึ่งอาจกระทบดุลการค้าและเสถียรภาพตลาดการเงิน
นโยบายการเงิน
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ (ultra-loose) และคงอัตราดอกเบี้ยต่ำในระยะยาว ขณะที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (yield differential) ระหว่างดอลลาร์และเยนกว้างขึ้น และสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับเยน ความแตกต่างของนโยบายนี้ทำให้ดอลลาร์ยังคงน่าสนใจต่อการลงทุนในระยะสั้นถึงกลาง และกดดันให้ USD/JPY อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
ราคาพลังงานและดุลการค้าของญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นอย่างมาก ราคาพลังงานที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนนำเข้าเพิ่มขึ้น ดุลการค้าอ่อนแอลง และจำกัดศักยภาพการเติบโต เงื่อนไขนี้ยังเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ และเพิ่มความเสี่ยงต่อความผันผวนของค่าเงิน ในบริบทนี้ ดอลลาร์ที่แข็งร่วมกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูง สามารถทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงต่อเนื่อง และดัน USD/JPY ให้อยู่ใกล้ระดับสูงสุด
สรุป
USD/JPY ยังคงอ่อนไหวต่อหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งความแข็งแกร่งของดอลลาร์ สัญญาณการแทรกแซงจากทางการญี่ปุ่น และปัจจัยภายนอกอย่างราคาพลังงานและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แรงโมเมนตัมของดอลลาร์และความเป็นไปได้ของการแทรกแซง ทำให้การปรับขึ้นเหนือระดับ 160.00 อย่างมั่นคงยังคงมีข้อจำกัดอยู่ในระยะนี้
Trump ประกาศ “หยุดชั่วคราว” พร้อมยื่นคำขาดอีก 10 วัน!
ข่าวเด่นวันนี้ 27 มี.ค.
US100 ร่วงเกือบ 2% ขณะที่ Microsoft ระงับการจ้างงานในแผนกคลาวด์และฝ่ายขาย 💡
⚓ อิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมัน 10 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซ - คำอธิบาย “ของขวัญ” ปริศนาที่ส่งถึงทรัมป์