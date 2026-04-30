📈 ดอลลาร์แข็งค่าจากแรงซื้อในตลาดน้ำมัน ❗️USD/JPY พุ่งขึ้นอย่างน่ากังวล 🚨

📈 ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง เพิ่มอีก 0.15% ก่อนการประกาศดอกเบี้ยของเฟดครั้งสุดท้ายภายใต้การนำของ Jerome Powell
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังเป็นฝ่ายนำในตลาดฟอเร็กซ์เกือบทั้งหมดในวันนี้ โดยมีเพียงสกุลเงินที่อิงกับน้ำมันอย่างดอลลาร์แคนาดา (USDCAD) และโครนนอร์เวย์ (USDNOK) เท่านั้นที่ยังทรงตัว
ตลาดเทขายสินทรัพย์เสี่ยง (Risk-off)
บรรยากาศตลาดเปลี่ยนไปสู่โหมดระมัดระวังอย่างชัดเจน ความต้องการเสี่ยง (risk appetite) ลดลงอย่างรวดเร็ว หลังมีรายงานใหม่เกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ในการให้สัมภาษณ์กับ Axios Donald Trump ระบุว่าจะไม่ยกเลิกการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ จนกว่าจะมีข้อตกลงที่รวมประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน พร้อมทั้งปฏิเสธข้อเสนอจากอิหร่าน และส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง
ราคาน้ำมัน Brent (OIL: +6.4%) ที่กลับขึ้นเหนือระดับจิตวิทยา $110 ต่อบาร์เรล กำลังกดดันสกุลเงินตลาดเกิดใหม่อย่างหนัก เช่น:
- แรนด์แอฟริกาใต้ (USDZAR: +1.8%)
- โฟรินต์ฮังการี (USDHUF: +1%)
แรงกดดันยังลามไปยังสกุลเงินกลุ่ม G10 ด้วย โดยสกุลเงินกลุ่มออสตราเลเชียเป็นผู้นำขาลง:
- AUDUSD: -0.75%
- NZDUSD: -0.85%
แม้ว่าเงินเฟ้อออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้นจาก 3.6% เป็น 4.1% ก็ตาม
ขณะเดียวกัน EURUSD, CHFUSD และ GBPUSD ก็ปรับตัวลงประมาณ 0.25% ท่ามกลางแรงซื้อดอลลาร์ที่แข็งแกร่งทั่วทั้งตลาด
ความสอดคล้องที่แข็งแกร่งระหว่างราคาน้ำมันและค่าเงินดอลลาร์ ยืนยันสถานะของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่สำคัญที่สุด ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการปรับฐานในดัชนี USDIDX หากราคาน้ำมันเริ่มอ่อนตัวลงในอนาคต แหล่งข้อมูล: xStation5
เยนญี่ปุ่นกำลังทดสอบ “จุดรับแรงกดดัน”
ในบรรดาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เงินเยนญี่ปุ่นได้รับแรงกดดันมากที่สุดในวันนี้ (USDJPY: +0.5%)
เงินเยนอ่อนค่าทะลุระดับจิตวิทยาที่ 160 เยนต่อดอลลาร์ หลังการประชุมเดือนเมษายนของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) โดยผู้ว่าการ Kazuo Ueda ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไป
แม้ตลาดสว็อปจะประเมินความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนไว้ที่ 66% แต่การสื่อสารที่ไม่เข้มงวดในเชิงนโยบายการเงินของ BoJ ได้กระตุ้นให้นักลงทุนยังคงขายเงินเยนต่อเนื่อง
ความเสี่ยงการแทรกแซงค่าเงินเพิ่มสูงขึ้น
เจ้าหน้าที่นโยบายของญี่ปุ่น นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Satsuki Katayama ยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนว่าจะตอบโต้ “การเคลื่อนไหวเชิงเก็งกำไร” ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคาร JPMorgan ประเมินว่าความเป็นไปได้ในการแทรกแซงค่าเงินอาจเกิดขึ้นก่อนที่ USDJPY จะถึงระดับ 162 โดยเฉพาะหากรัฐบาลเลือกใช้ช่วงวันหยุดในญี่ปุ่นเป็นจังหวะในการดำเนินมาตรการแทรกแซงตลาด
ความ “แยกตัว” (divergence) ที่กว้างขึ้นของส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเกือบหนึ่งปี เป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนความกังวลของรัฐบาลโตเกียวต่อแรงกดดันขาขึ้นของ USDJPY ว่าอาจมีลักษณะเชิงเก็งกำไร
ในอีกด้านหนึ่ง ญี่ปุ่นซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ความขัดแย้ง มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะขาดแคลนน้ำมัน และเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง ไม่ได้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนค่าเงินเยนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเมื่อธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังขาดการสื่อสารเชิงนโยบายที่ชัดเจนและเด็ดขาด
แหล่งข้อมูล: XTB Research
เงินเยนเป็นเพียงสกุลเงินเดียวในกลุ่ม G10 ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในเดือนนี้ แหล่งข้อมูล: XTB Research
Aleksander Jablonski นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quant Analyst) จาก XTB
ข่าวเด่นวันนี้ 30 เม.ย.
🔴 การแถลงข่าว Fed: Powell ยังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะผู้ว่าการ
⬇️ US500 เผชิญการปรับฐานแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม 📌 EURUSD ย่อตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่า 1.1700 📉