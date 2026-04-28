🚩 USD/JPY มีการตอบสนองแบบผสมต่อการตัดสินใจที่ระมัดระวังของ Bank of Japan ญี่ปุ่นกำลังมุ่งสู่ภาวะ stagflation หรือไม่? (28.04.2026)

ธนาคารกลางญี่ปุ่น Bank of Japan คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของคู่เงิน USD/JPY ต่อการตัดสินใจครั้งนี้ค่อนข้างผสมผสาน
ผู้ว่าการ BOJ Kazuo Ueda ได้แถลงเหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.75% ในการประชุมเดือนเมษายน โดยระบุว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะยังคงดำเนินต่อไปตามพัฒนาการของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง เป้าหมายยังคงอยู่ที่การสร้างเสถียรภาพเงินเฟ้อที่ระดับ 2% แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี 2026 จะชะลอตัวลง
ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมีแนวโน้มกดดันกำไรภาคธุรกิจและรายได้ที่แท้จริงของครัวเรือน แต่เศรษฐกิจยังได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ เช่น เงินอุดหนุนเชื้อเพลิง
📌 สรุปประเด็นสำคัญจากแถลง BOJ
- สถานการณ์ตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูง
- เศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้นตัวในระดับปานกลาง แต่ยังมีสัญญาณอ่อนแอบางส่วน
- คาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวในปีงบประมาณ 2026 จากผลกระทบภูมิรัฐศาสตร์
- ต้องติดตามผลกระทบต่อทั้งตลาดการเงิน ตลาด FX และเศรษฐกิจจริงอย่างใกล้ชิด
- มีความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงกว่าคาด ซึ่งอาจกระทบเศรษฐกิจ
- อัตราดอกเบี้ยจริงยังอยู่ในระดับต่ำมาก
- BOJ จะยังคงขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
- การตัดสินใจจะขึ้นกับผลกระทบจากตะวันออกกลางและความเป็นไปได้ของ scenario หลัก
การตัดสินใจครั้งนี้ผ่านมติ 6 ต่อ 3 โดยสมาชิก Nakagawa, Takata และ Tamura ไม่เห็นด้วย และเสนอให้ขึ้นดอกเบี้ยเป็น 1%
🏦 ความเห็นของคณะกรรมการ
Tamura เสนอให้ระบุว่าเงินเฟ้อพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายแล้ว ขณะที่ Takata ระบุว่า CPI ถึงเป้าหมายแล้ว แต่ทั้งสองข้อเสนอไม่ได้รับการอนุมัติ
⚠️ ความเห็นเพิ่มเติม
- ราคาน้ำมันอาจส่งผลต่อเงินเฟ้อมากกว่าที่ผ่านมา
- BOJ ต้องใช้เวลาประเมินผลกระทบจากตะวันออกกลางเพิ่มเติม
- เงินเฟ้อพื้นฐานยังต่ำกว่า 2% เล็กน้อย
- ยังไม่สามารถระบุจังหวะขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปได้
- นโยบายจะถูกดำเนินแบบไม่ให้ “ตามหลังสถานการณ์”
- การคงดอกเบี้ยสะท้อนความไม่แน่นอนของ baseline scenario
- การเห็นต่างของกรรมการ 3 คนสะท้อนความยากของนโยบายการเงินในปัจจุบัน
- ยังไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยทันที แต่มีโอกาสหากเกิด supply shock
- ความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงขึ้นอาจเป็นเหตุผลในการขึ้นดอกเบี้ย
รายงานแนวโน้มรายไตรมาส BOJ
- อัตราดอกเบี้ยจริงยังต่ำมาก
- เงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะถึงเป้าหมาย 2% ในครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2026 ถึงปี 2027
- ความเสี่ยงต่อการเติบโต: เอียงไปทางขาลง
- ความเสี่ยงเงินเฟ้อ: เอียงไปทางขาขึ้น
- เศรษฐกิจจะชะลอตัวในปี 2026 แต่คาดว่าจะฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2027
คาดการณ์ BOJ
Core CPI
- 2026: 2.8% (เดิม 1.9%)
- 2027: 2.3% (เดิม 2.0%)
- 2028: 2.0%
GDP จริง
- 2026: 0.5% (เดิม 1.0%)
- 2027: 0.7% (เดิม 0.8%)
- 2028: 0.8%
ความเสี่ยงสำคัญที่ BOJ ระบุ
- ราคาน้ำมันอาจส่งผ่านไปยังราคาสินค้าและบริการได้มากขึ้น
- ความเสี่ยงราคาสินค้าอาหารสูงขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบ
- ความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานโลกอาจกระทบการผลิตของญี่ปุ่น
- การลงทุนใน AI อาจช่วยเศรษฐกิจโลก แต่หากกำไรไม่สอดคล้อง อาจกดดันตลาดสินทรัพย์
- ค่าเงินมีผลต่อเงินเฟ้อมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
- นโยบายการค้าเปลี่ยนโครงสร้างโลกาภิวัตน์บางส่วน
- ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะกลาง-ยาวปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
USDJPY charts (H1, D1)
