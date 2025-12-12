อ่านเพิ่มเติม
ข้าวสาลีและข้าวโพดปรับตัวอ่อนตัวลงหลังรายงาน USDA WASDE

เมื่อวานนี้เวลา 17:00 GMT USDA ได้เผยแพร่รายงาน WASDE ซึ่งสร้างความผันผวนในตลาดสินค้าเกษตรทั้งหมด แม้ว่าฟิวเจอร์สข้าวโพดจะปรับตัวขึ้นชั่วคราว แต่ราคาก็ลบผลตอบแทนเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ฟิวเจอร์สข้าวสาลียังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง
USDA ปรับลดปริมาณสต็อกสิ้นสุดปีของสหรัฐฯ สำหรับข้าวโพดมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ แม้ตัวเลขยังอยู่ในช่วงที่ Dow Jones ประเมินไว้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ แต่บ่งชี้ถึงการปรับปรุงเล็กน้อยหลังจากปีที่ตลาดถูกกดดันโดยปัจจัยด้านอุปทาน
สำหรับถั่วเหลืองและข้าวสาลีในสหรัฐฯ ปริมาณสต็อกสิ้นปียังคงเดิม โดย USDA รักษางบดุลทั้งสองให้มั่นคงเข้าสู่ช่วงสิ้นปี

สรุป WASDE

  • สต็อกข้าวโพดโลก ลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ยืนยันแนวโน้มความตึงตัวของอุปทานทั้งในสหรัฐฯ และระดับโลก ส่งสัญญาณบวกในเชิงปานกลางต่อฝั่งความต้องการ

  • สต็อกข้าวสาลีโลก เพิ่มขึ้นประมาณ 3 ล้านตัน สะท้อนการผลิตที่สูงขึ้นในอาร์เจนตินา แคนาดา และสหภาพยุโรป ตลาดข้าวสาลียังคงเผชิญแรงกดดันด้านอุปทานต่อเนื่อง

  • การส่งออกข้าวโพดสหรัฐฯ ถูกปรับเพิ่ม 125 ล้านบุชเชล ข้อมูลการตรวจสอบการส่งออกชี้ให้เห็นความต้องการต่างประเทศที่แข็งแกร่ง การส่งมอบระหว่างกันเดือนกันยายน–พฤศจิกายนอาจสูงกว่า 800 ล้านบุชเชล ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2007

  • สต็อกสิ้นปีข้าวโพดสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 2.0 พันล้านบุชเชล เนื่องจากการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น ไม่มีการปรับเปลี่ยนการผลิต ซึ่งสะท้อนการตึงตัวที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการอย่างชัดเจน

  • USDA ไม่ปรับเปลี่ยนผลผลิตหรือการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ตามปกติของรายงาน WASDE สุดท้ายของปี ซึ่งมักจะไม่ปรับประมาณการการผลิต

  • งบดุลถั่วเหลืองและข้าวสาลีสหรัฐฯ ยังคงเสถียร ในระดับโลก สต็อกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่สต็อกข้าวสาลีเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด

การตอบสนองของตลาด

  • ตลาดตอบสนองในระดับปานกลาง เนื่องจากรายงานไม่ได้สร้างความประหลาดใจมากนัก ซึ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบันมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบวกต่อผู้ผลิตและผู้เข้าร่วมตลาด

  • ความสนใจจะมุ่งไปที่การปรับปรุงเดือนมกราคม โดยมีความคาดหวังว่าการผลิตข้าวสหรัฐฯ ปี 2025 อาจถูกปรับลด หากยืนยันได้ อาจสนับสนุนราคาธัญพืชเก่า

  • สภาพอากาศในอเมริกาใต้ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะมีบทบาทต่อทิศทางตลาดอย่างมาก

  • ตลาดยังติดตามการซื้อส่งออกใหม่จากจีน โดยเฉพาะถั่วเหลือง

  • ฟิวเจอร์สถั่วเหลือง ยังคงถูกแรงกดดันทางเทคนิค โดยกำลังมุ่งไปสู่การสร้างรูปแบบ head-and-shoulders แต่ราคาที่ต่ำลงเพิ่มโอกาสการซื้อเข้าจากผู้นำเข้าที่ฉวยโอกาส

  • ข้าวโพดและข้าวสาลี ยังคงอ่อนตัว รอปัจจัยกระตุ้นครั้งต่อไป ซึ่งอาจมาจากข้อมูลเดือนมกราคมหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่ผลิตหลัก

 

