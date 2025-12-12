ข้าวสาลีและข้าวโพดปรับตัวอ่อนตัวลงหลังรายงาน USDA WASDE

เมื่อวานนี้เวลา 17:00 GMT USDA ได้เผยแพร่รายงาน WASDE ซึ่งสร้างความผันผวนในตลาดสินค้าเกษตรทั้งหมด แม้ว่าฟิวเจอร์สข้าวโพดจะปรับตัวขึ้นชั่วคราว แต่ราคาก็ลบผลตอบแทนเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ฟิวเจอร์สข้าวสาลียังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง
USDA ปรับลดปริมาณสต็อกสิ้นสุดปีของสหรัฐฯ สำหรับข้าวโพดมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ แม้ตัวเลขยังอยู่ในช่วงที่ Dow Jones ประเมินไว้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ แต่บ่งชี้ถึงการปรับปรุงเล็กน้อยหลังจากปีที่ตลาดถูกกดดันโดยปัจจัยด้านอุปทาน
สำหรับถั่วเหลืองและข้าวสาลีในสหรัฐฯ ปริมาณสต็อกสิ้นปียังคงเดิม โดย USDA รักษางบดุลทั้งสองให้มั่นคงเข้าสู่ช่วงสิ้นปี
สรุป WASDE
สต็อกข้าวโพดโลก ลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ยืนยันแนวโน้มความตึงตัวของอุปทานทั้งในสหรัฐฯ และระดับโลก ส่งสัญญาณบวกในเชิงปานกลางต่อฝั่งความต้องการ
สต็อกข้าวสาลีโลก เพิ่มขึ้นประมาณ 3 ล้านตัน สะท้อนการผลิตที่สูงขึ้นในอาร์เจนตินา แคนาดา และสหภาพยุโรป ตลาดข้าวสาลียังคงเผชิญแรงกดดันด้านอุปทานต่อเนื่อง
การส่งออกข้าวโพดสหรัฐฯ ถูกปรับเพิ่ม 125 ล้านบุชเชล ข้อมูลการตรวจสอบการส่งออกชี้ให้เห็นความต้องการต่างประเทศที่แข็งแกร่ง การส่งมอบระหว่างกันเดือนกันยายน–พฤศจิกายนอาจสูงกว่า 800 ล้านบุชเชล ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2007
สต็อกสิ้นปีข้าวโพดสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 2.0 พันล้านบุชเชล เนื่องจากการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น ไม่มีการปรับเปลี่ยนการผลิต ซึ่งสะท้อนการตึงตัวที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการอย่างชัดเจน
USDA ไม่ปรับเปลี่ยนผลผลิตหรือการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ตามปกติของรายงาน WASDE สุดท้ายของปี ซึ่งมักจะไม่ปรับประมาณการการผลิต
งบดุลถั่วเหลืองและข้าวสาลีสหรัฐฯ ยังคงเสถียร ในระดับโลก สต็อกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่สต็อกข้าวสาลีเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด
การตอบสนองของตลาด
ตลาดตอบสนองในระดับปานกลาง เนื่องจากรายงานไม่ได้สร้างความประหลาดใจมากนัก ซึ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบันมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบวกต่อผู้ผลิตและผู้เข้าร่วมตลาด
ความสนใจจะมุ่งไปที่การปรับปรุงเดือนมกราคม โดยมีความคาดหวังว่าการผลิตข้าวสหรัฐฯ ปี 2025 อาจถูกปรับลด หากยืนยันได้ อาจสนับสนุนราคาธัญพืชเก่า
สภาพอากาศในอเมริกาใต้ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะมีบทบาทต่อทิศทางตลาดอย่างมาก
ตลาดยังติดตามการซื้อส่งออกใหม่จากจีน โดยเฉพาะถั่วเหลือง
ฟิวเจอร์สถั่วเหลือง ยังคงถูกแรงกดดันทางเทคนิค โดยกำลังมุ่งไปสู่การสร้างรูปแบบ head-and-shoulders แต่ราคาที่ต่ำลงเพิ่มโอกาสการซื้อเข้าจากผู้นำเข้าที่ฉวยโอกาส
ข้าวโพดและข้าวสาลี ยังคงอ่อนตัว รอปัจจัยกระตุ้นครั้งต่อไป ซึ่งอาจมาจากข้อมูลเดือนมกราคมหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่ผลิตหลัก
