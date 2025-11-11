ตลาดเด่น - USDCAD

คู่สกุลเงิน USD/CAD กำลังได้รับความสนใจจากตลาดในวันนี้ โดยมีความผันผวนค่อนข้างชัดเจน ขณะนี้คู่เงินกำลังซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 1.4013 สะท้อนถึงการแข็งค่าของดอลลาร์แคนาดาเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
ความเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของทั้งสองประเทศ รวมถึงพัฒนาการในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงเกิดจากปัจจัยมหภาคที่ซับซ้อน การตัดสินใจของธนาคารกลาง การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และสถานการณ์ทางการเมือง การติดตามทิศทางเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างแคนาดาและสหรัฐฯ ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของคู่สกุลเงินนี้
แหล่งที่มา: xStation5
อะไรเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนคู่เงิน USD/CAD ในวันนี้?
ข้อมูลตลาดแรงงานของแคนาดา
ข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งของแคนาดาช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอย่างชัดเจน ในเดือนตุลาคม การจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 66,600 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่คาดว่าจะลดลงประมาณ 2,500 ตำแหน่งมาก ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานลดลงจาก 7.1% เหลือ 6.9% และ ค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าตลาดแรงงานของแคนาดายังคงแข็งแกร่ง แม้จะได้รับผลกระทบบางส่วนจากการประท้วง ซึ่งเป็นปัจจัยที่หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นอีก
นโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC)
ข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางแคนาดาจะ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 2.25% หลังจากเพิ่งปรับลดลง 0.25% เมื่อไม่นานมานี้ ตลาดเริ่มเชื่อว่ารอบการผ่อนคลายนโยบายการเงินอาจใกล้สิ้นสุด ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนเสถียรภาพและช่วยให้ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
บทบาทของราคาน้ำมันและบรรยากาศการลงทุนโลก
ค่าเงินดอลลาร์แคนาดายังได้รับแรงหนุนจาก ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ไปยังสหรัฐฯ ขณะนี้ราคาน้ำมัน WTI ทะลุระดับ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้ CAD น่าสนใจมากขึ้นในฐานะสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ อีกทั้ง บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่ดีขึ้น จากข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกของจีนและสหรัฐฯ ยังช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงค่าเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์อย่าง CAD ด้วย
สถานการณ์ในสหรัฐฯ และผลกระทบต่อ USD
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเพิ่มเติมจาก ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง ซึ่งสะท้อนผ่านดัชนีของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ปรับลดลง ความคาดหวังเกี่ยวกับการ ยุติการปิดหน่วยงานรัฐบาล (government shutdown) และ ความคืบหน้าในการเจรจาของวุฒิสภา ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา
สรุปและแนวโน้ม
การผสมผสานระหว่างข้อมูลตลาดแรงงานแคนาดาที่แข็งแกร่ง ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น และบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่ดีขึ้น กำลังเป็นแรงผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยในขณะนี้ คู่เงิน USD/CAD ซื้อขายอยู่บริเวณ 1.4013
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องไปที่การลงมติร่างกฎหมายงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ
ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัว หลังอัตราเงินเฟ้อ CPI เยอรมนีออกมาตรงตามคาด 🇩🇪📌
สรุปข่าวเช้า
US100 ตก 0.5%🚩