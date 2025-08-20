อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: USDCAD ปรับตัวขึ้นหลังตัวเลข CPI ออกมาตามคาด 📌

09:41 20 สิงหาคม 2025

แคนาดา – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) กรกฎาคม

  • CPI รวม: 1.7% YoY (คาด 1.7%, เดือนก่อน 1.9%)

  • Trimmed CPI: 3.0% YoY (คาด 3.0%, เดือนก่อน 3.0%)

  • Median CPI: 3.1% YoY (คาด 3.1%, เดือนก่อน 3.0%)

  • Common CPI: 2.6% YoY (คาด 2.7%, เดือนก่อน 2.6%)

  • Core CPI: 2.6% YoY / 0.1% MoM (คาด 0.4% MoM, เดือนก่อน 0.1%)

CPI ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 1.7% YoY จาก 1.9% ในเดือนมิถุนายน และปรับขึ้น 0.3% MoM (+0.1% ปรับฤดูกาล) แรงกดดันหลักมาจากราคาน้ำมันเบนซินลดลง 16.1% YoY หากไม่รวมราคาน้ำมัน อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ที่ 2.5%

การชดเชยเกิดจากค่าเช่าที่อยู่อาศัย (+3.0% YoY, ค่าเช่า +5.1%, การเติบโตดอกเบี้ยจำนองชะลอตัว) และราคาสินค้าอาหาร (+3.4% YoY) ขณะที่ก๊าซธรรมชาติลดลงน้อยลง (-7.3% เทียบกับ -14.1% ในเดือนมิถุนายน)

ในระดับภูมิภาค ส่วนใหญ่ชะลอตัว แต่ Newfoundland และ Labrador เผชิญเงินเฟ้อสูงขึ้นจากราคาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

 

 

หุ้น:
12.09.2025
20:00

 17:14

 13:14

