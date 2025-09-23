ข่าวเด่น: USDCAD อ่อนค่าหลังดัชนีราคาผู้ผลิต (IPPI) แคนาดาสูงกว่าคาด

เวลา 01:30 น. BST แคนาดา – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม
-
IPPI: จริง 0.5% MoM (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.7%)
-
IPPI: จริง 4.0% YoY (ก่อนหน้า 2.6%) → สูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน
-
RMPI: จริง -0.6% MoM (คาด 1.2%, ก่อนหน้า 0.3%)
-
RMPI: จริง 3.2% YoY (ก่อนหน้า 0.7%)
ในเดือนสิงหาคม ดัชนีราคาผู้ผลิต (IPPI) ของแคนาดาเพิ่มขึ้น 0.5% MoM และ 4.0% YoY โดยได้แรงหนุนจากราคาสารเคมี ยานยนต์ เนื้อสัตว์ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ราคากเนื้อวัวและไก่พุ่งขึ้นจากอุปทานตึงตัวและความต้องการตามฤดูกาล ขณะที่ทองคำและเงินปรับตัวขึ้นตามความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของเฟด ด้านพลังงานและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลง โดยเฉพาะน้ำมันดิบและดีเซล ช่วยชะลอแรงกดดันโดยรวม ทั้งนี้ โลหะมีค่าคือกลุ่มที่หนุนการเติบโต YoY มากที่สุด
การอ่านค่าเงินเฟ้อผู้ผลิตที่ร้อนแรงกว่าคาดได้จำกัดการแข็งค่าของ USDCAD ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม การที่ตัวเลขถูกขับเคลื่อนจากโลหะมีค่ามากกว่าสินค้าอื่น ๆ ทำให้ผลกระทบต่อแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของแคนาดาน่าจะยังมีจำกัด ขณะที่ราคาสินค้าอาหาร แม้จะเป็นที่จับตาของครัวเรือน แต่ส่วนใหญ่สะท้อนปัจจัยชั่วคราว เช่น การระบาดของไข้หวัดนก จึงไม่น่าจะเปลี่ยนมุมมองด้านนโยบายการเงินอย่างมีนัยสำคัญ
Source: xStation5