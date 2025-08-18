ข่าวเด่น: 🗽 ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย USDIDX พุ่ง

สรุปข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด
-
ยอดค้าปลีกเดือนต่อเดือน (Retail Sales MoM): +0.5% (คาด +0.6%, ก่อนหน้า +0.6%)
-
ยอดค้าปลีกหลัก (Core Retail Sales MoM): +0.3% (คาด +0.3%, ก่อนหน้า +0.5%)
-
ราคานำเข้า (Import Prices MoM): +0.4% (คาด +0.1%, ก่อนหน้า +0.1%)
-
ราคาส่งออก (Export Prices MoM): +0.1% (คาด +0.1%, ก่อนหน้า +0.5%)
-
NY Fed Manufacturing Index: 11.9 (คาด 0, ก่อนหน้า 5.5)
สรุปเชิงวิเคราะห์
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
ยอดค้าปลีกยังคงแข็งแกร่ง แม้จะต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
-
ราคานำเข้าปรับตัวขึ้น อาจสะท้อนผลกระทบจาก tariff
-
ดัชนี NY Fed แข็งแกร่งกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์
-
ข้อมูลเหล่านี้มีแนวโน้ม หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
-
หลังการประกาศ USDIDX ปรับตัวขึ้น
Source: xStation5