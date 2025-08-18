อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: 🗽 ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย USDIDX พุ่ง

09:38 18 สิงหาคม 2025

สรุปข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด

  • ยอดค้าปลีกเดือนต่อเดือน (Retail Sales MoM): +0.5% (คาด +0.6%, ก่อนหน้า +0.6%)

  • ยอดค้าปลีกหลัก (Core Retail Sales MoM): +0.3% (คาด +0.3%, ก่อนหน้า +0.5%)

  • ราคานำเข้า (Import Prices MoM): +0.4% (คาด +0.1%, ก่อนหน้า +0.1%)

  • ราคาส่งออก (Export Prices MoM): +0.1% (คาด +0.1%, ก่อนหน้า +0.5%)

  • NY Fed Manufacturing Index: 11.9 (คาด 0, ก่อนหน้า 5.5)

สรุปเชิงวิเคราะห์

  • ยอดค้าปลีกยังคงแข็งแกร่ง แม้จะต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

  • ราคานำเข้าปรับตัวขึ้น อาจสะท้อนผลกระทบจาก tariff

  • ดัชนี NY Fed แข็งแกร่งกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์

  • ข้อมูลเหล่านี้มีแนวโน้ม หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

  • หลังการประกาศ USDIDX ปรับตัวขึ้น

 

Source: xStation5

หุ้น:
12.09.2025
20:00

 17:14

