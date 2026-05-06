อ่านเพิ่มเติม
15:25 · 6 พฤษภาคม 2026

USDJPY: ญี่ปุ่นแทรกแซงอีกครั้ง เยนแข็งค่า 1.00% 📌

คู่เงิน USDJPY ร่วงลงแรงจากบริเวณ 157.70 สู่ระดับประมาณ 155.03 หลังเผชิญแรงซื้อเยนอย่างรวดเร็ว ซึ่งตลาดตีความว่าเป็นการแทรกแซงอีกครั้งจากทางการญี่ปุ่น

 สัญญาณแทรกแซงชัดเจน

จังหวะของการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับรูปแบบเดิม:

  • สภาพคล่องต่ำช่วงวันหยุดญี่ปุ่น
  • ช่วงเปลี่ยนผ่านจากตลาดเอเชีย → ยุโรป

ซึ่งเป็นช่วงที่ “เงินทางการ” สามารถสร้างผลกระทบต่อราคาได้มาก

 ในจุดสูงสุดของการเคลื่อนไหว

  • เยนแข็งค่าราว 2%
  • แตะระดับแข็งสุดนับตั้งแต่ 24 ก.พ. 2026

หลัง Satsuki Katayama ออกมาเตือนเกี่ยวกับการเก็งกำไรในตลาด FX

 การแทรกแซงต่อเนื่อง

นี่ไม่ใช่ครั้งแรก

สัปดาห์ก่อน

  • Bank of Japan เผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่า
  • ญี่ปุ่นอาจใช้เงินถึง 5.48 ล้านล้านเยน (~35 พันล้านดอลลาร์)
    เพื่อพยุงค่าเงิน หลัง USDJPY ทะลุ 160

👉 สัญญาณสำคัญ:
Ministry of Finance Japan ไม่ได้แค่ “เตือน” อีกต่อไป
แต่เริ่ม “ลงมือจริง” เพื่อจำกัดการอ่อนค่าของเยน โดยเฉพาะโซน 158–160

อย่างไรก็ตาม
การรีบาวด์เร็วหลังการแทรกแซงก่อนหน้า
ชี้ให้เห็นว่ามาตรการนี้ “ซื้อเวลา” มากกว่าจะเปลี่ยนเทรนด์หลัก

 ปัจจัยพื้นฐานยังไม่เอื้อ

แรงกดดันต่อเยนยังคงอยู่จาก:

  • ส่วนต่างดอกเบี้ย US–Japan ที่กว้าง
  • การพึ่งพาการนำเข้าพลังงานของญี่ปุ่น
  • ความตึงเครียดในช่องแคบ Hormuz

👉 ปัจจัยเหล่านี้ยังคงหนุน USD และกดดัน JPY

 ปัจจัยบวกชั่วคราว

Sentiment ที่ดีขึ้นจากโอกาสข้อตกลง US–Iran
→ กดราคาน้ำมันลง
→ ลดแรงกดดันต่อญี่ปุ่น

แต่หากปัจจัยนี้ไม่ต่อเนื่อง
หรือ Bank of Japan ไม่ปรับนโยบายไปทาง Hawkish มากขึ้น

👉 นักลงทุนอาจยังคง “ขายเยน” ต่อ

 สรุป

  • การแทรกแซงกำลังเกิดขึ้นจริงและถี่ขึ้น
  • แต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเทรนด์ขาลงของเยนได้

👉 ตลาดกำลังเข้าสู่ “เกมระหว่างนโยบาย vs เทรนด์”
และคำถามคือ:
ญี่ปุ่นจะ “สู้ได้นานแค่ไหน” กับแรงกดดันจากตลาดโลก

7 พฤษภาคม 2026, 14:02

🚨 ข้อมูลภาคการผลิตเยอรมนีออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด!
7 พฤษภาคม 2026, 14:00

การเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่าน ภายใต้เงาเส้นตายจาก Trump
7 พฤษภาคม 2026, 08:41

ข่าวเด่นวันนี้ 7 พ.ค.
7 พฤษภาคม 2026, 08:34

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ปรับตัวขึ้น และกำลังเข้าใกล้โซนแนวต้านสำคัญ
ฟอเร็ก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก