อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY

16:34 1 ตุลาคม 2025

เยนเป็นสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าติดต่อกันเป็นวันที่สาม เพิ่มขึ้น 0.5% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และ 0.35% เทียบกับยูโร สกุลเงินญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนทั้งจากสัญญาณเชิงแข็งกร้าวของ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และจากความอ่อนค่าของดอลลาร์ในตลาดโลกท่ามกลางการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐ

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

USDJPY plunged today below the 100-day exponential moving average (EMA100, dark purple), halting just above the psychological 147.000 level, which coincides with the 38.2% Fibonacci retracement of the consolidation since August. A move below 146.600 could open the door to a new downtrend, in line with the emerging policy divergence between Japan and the US. Source: xStation5 

 

วันนี้ USDJPY ได้แรงหนุนจากปัจจัยหลายด้าน:

  • การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐ (US government shutdown) ทำให้เยนกลับมาน่าสนใจในฐานะสกุลเงินปลอดภัย (safe-haven) เนื่องจากสภาคองเกรสไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณก่อนเที่ยงคืน ส่งผลให้รัฐบาลกลางไม่มีงบประมาณสำหรับปีงบประมาณใหม่ การหยุดทำงานนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2018 และทำให้หลายหน่วยงานต้องระงับการดำเนินงาน บริการสาธารณะหยุดชะงัก และเกิดการเลิกจ้างชั่วคราวหรือถาวร

  • ภาคการผลิตญี่ปุ่น: Manufacturing PMI ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย (48.5 vs 48.4) แต่ยังสะท้อนการหดตัวของการผลิตมากที่สุดในรอบ 6 เดือน

  • สำรวจ Tankan ของ BOJ: แสดงความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในหมู่ผู้ผลิตเป็นไตรมาสที่สองต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเซรามิกและการต่อเรือ สัญญาณนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวหากการค้าระดับโลกกลับสู่ภาวะปกติ และยังถูกตีความว่าเป็นเหตุผลสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย

  • รายงานประชุม BOJ: โทนเสียงเชิงแข็งกร้าวเพิ่มขึ้น โดยมีการถกเถียงเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ย 25bp ในการประชุมเดือนกันยายน ทำให้ตลาดปรับความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมเป็น 62%

สรุป: USDJPY วันนี้ได้รับแรงกดดันจากความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐจากปัญหาการปิดทำการของรัฐบาล ขณะเดียวกันปัจจัยภายในญี่ปุ่น เช่น ความเชื่อมั่นผู้ผลิตและท่าทีเชิงแข็งกร้าวของ BOJ กดดันให้เยนแข็งค่า

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

03.10.2025
13:16

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP อาจถูกเลื่อนเผยแพร่ 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: NFP ยังไม่แน่นอนเพราะภาวะ Government Shutdown ตามปกติ รายงานสำคัญวันนี้ควรจะเป็น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม...

 13:14

สรุปข่าวเช้า

ดัชนีหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย JP225 ของญี่ปุ่น บวก +1.60%, AU200.cash ของออสเตรเลีย บวก +0.66%, และ SG20cash ของสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น...

 08:29

ข่าวเด่นวันนี้

สหรัฐฯ: Government Shutdown วันที่สอง นักลงทุนระมัดระวัง ส่งผลให้ ดัชนีหุ้นปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง (+/-0.05%) ยกเว้น US100 +0.30% รัฐบาลทรัมป์ระงับงบ...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก