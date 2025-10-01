ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY

เยนเป็นสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าติดต่อกันเป็นวันที่สาม เพิ่มขึ้น 0.5% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และ 0.35% เทียบกับยูโร สกุลเงินญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนทั้งจากสัญญาณเชิงแข็งกร้าวของ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และจากความอ่อนค่าของดอลลาร์ในตลาดโลกท่ามกลางการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐ
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
USDJPY plunged today below the 100-day exponential moving average (EMA100, dark purple), halting just above the psychological 147.000 level, which coincides with the 38.2% Fibonacci retracement of the consolidation since August. A move below 146.600 could open the door to a new downtrend, in line with the emerging policy divergence between Japan and the US. Source: xStation5
วันนี้ USDJPY ได้แรงหนุนจากปัจจัยหลายด้าน:
-
การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐ (US government shutdown) ทำให้เยนกลับมาน่าสนใจในฐานะสกุลเงินปลอดภัย (safe-haven) เนื่องจากสภาคองเกรสไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณก่อนเที่ยงคืน ส่งผลให้รัฐบาลกลางไม่มีงบประมาณสำหรับปีงบประมาณใหม่ การหยุดทำงานนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2018 และทำให้หลายหน่วยงานต้องระงับการดำเนินงาน บริการสาธารณะหยุดชะงัก และเกิดการเลิกจ้างชั่วคราวหรือถาวร
-
ภาคการผลิตญี่ปุ่น: Manufacturing PMI ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย (48.5 vs 48.4) แต่ยังสะท้อนการหดตัวของการผลิตมากที่สุดในรอบ 6 เดือน
-
สำรวจ Tankan ของ BOJ: แสดงความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในหมู่ผู้ผลิตเป็นไตรมาสที่สองต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเซรามิกและการต่อเรือ สัญญาณนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวหากการค้าระดับโลกกลับสู่ภาวะปกติ และยังถูกตีความว่าเป็นเหตุผลสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย
-
รายงานประชุม BOJ: โทนเสียงเชิงแข็งกร้าวเพิ่มขึ้น โดยมีการถกเถียงเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ย 25bp ในการประชุมเดือนกันยายน ทำให้ตลาดปรับความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมเป็น 62%
สรุป: USDJPY วันนี้ได้รับแรงกดดันจากความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐจากปัญหาการปิดทำการของรัฐบาล ขณะเดียวกันปัจจัยภายในญี่ปุ่น เช่น ความเชื่อมั่นผู้ผลิตและท่าทีเชิงแข็งกร้าวของ BOJ กดดันให้เยนแข็งค่า