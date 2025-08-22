อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้ - UUSDJPY

15:12 22 สิงหาคม 2025

ค่าเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในวันนี้ แม้จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานที่สูงกว่าคาดเล็กน้อย โดยคู่เงิน USDJPY ปรับตัวขึ้น 0.20%

ในเดือนกรกฎาคม เงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นยังคงอยู่เหนือเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อย่างชัดเจน ดัชนีราคาผู้บริโภค (ไม่รวมอาหารสด) เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายปี (คาดการณ์ 3.0% ครั้งก่อน 3.3%) ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อที่ไม่รวมทั้งอาหารและพลังงานทรงตัวที่ 3.4% เมื่อเทียบรายปี ราคาพลังงานลดลง 0.3% เมื่อเทียบรายปี (เป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่มีนาคม 2024) แต่เงินเฟ้อด้านอาหารยังคงสูง — อาหารแปรรูป +8.3% และข้าว +90.7% เมื่อเทียบรายปี (ลดลงเล็กน้อยจากเดือนมิถุนายน) ความกดดันด้านราคา โดยเฉพาะสินค้าจำเป็น ยังคงถ่วงภาระต่อครัวเรือนและจุดกระแสคาดการณ์ว่า BOJ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนตุลาคม

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนยังเตือนถึงความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จากผลสำรวจพบว่า 63% ของนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.50% เป็นอย่างน้อย 0.75% ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งสะท้อนการเพิ่มขึ้นของระดับคาดการณ์อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก