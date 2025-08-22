ตลาดเด่นวันนี้ - UUSDJPY

ค่าเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในวันนี้ แม้จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานที่สูงกว่าคาดเล็กน้อย โดยคู่เงิน USDJPY ปรับตัวขึ้น 0.20%
ในเดือนกรกฎาคม เงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นยังคงอยู่เหนือเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อย่างชัดเจน ดัชนีราคาผู้บริโภค (ไม่รวมอาหารสด) เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายปี (คาดการณ์ 3.0% ครั้งก่อน 3.3%) ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อที่ไม่รวมทั้งอาหารและพลังงานทรงตัวที่ 3.4% เมื่อเทียบรายปี ราคาพลังงานลดลง 0.3% เมื่อเทียบรายปี (เป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่มีนาคม 2024) แต่เงินเฟ้อด้านอาหารยังคงสูง — อาหารแปรรูป +8.3% และข้าว +90.7% เมื่อเทียบรายปี (ลดลงเล็กน้อยจากเดือนมิถุนายน) ความกดดันด้านราคา โดยเฉพาะสินค้าจำเป็น ยังคงถ่วงภาระต่อครัวเรือนและจุดกระแสคาดการณ์ว่า BOJ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนตุลาคม
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนยังเตือนถึงความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จากผลสำรวจพบว่า 63% ของนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.50% เป็นอย่างน้อย 0.75% ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งสะท้อนการเพิ่มขึ้นของระดับคาดการณ์อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้