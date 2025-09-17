ข่าวเด่น: สหรัฐเตือนการเก็บภาษีเพิ่มต่อชิ้นส่วนยานยนต์ 🚩หุ้น Valeo ร่วงลง

ตามแถลงการณ์ของสหรัฐฯ ประเทศกำลังพิจารณาการเก็บภาษีด้านความมั่นคงแห่งชาติใหม่สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์นำเข้าเพิ่มเติม หุ้นของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของยุโรป Valeo (FR.FR) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันนี้ ซึ่งอาจเป็นผลจากข่าวดังกล่าว
Source: xStation5
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4%ในการประชุมวันนี้ และอาจส่งสัญญาณลดขนาดโครงการ Quantitative Tightening (QT) จาก 100 พันล้านปอนด์ เหลือ...17:26
บิทคอยน์พุ่งกว่า 1% ทะลุ $117,000 ได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าเฟดจะส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น ดอลลาร์อ่อนค่า และตลาดกำลังให้น้ำหนักว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก...17:26
ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นหลังการตัดสินใจของ Fed เมื่อวาน โดย US100 เร่งขึ้นแรงหลังการ rollover การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เป็นจุดโฟกัสในช่วงตลาดยุโรป ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยก่อนข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ วันนี้ตลาดจับตายอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี...
