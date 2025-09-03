VIX พุ่ง 9% ความกังวลกลับสู่วอลล์สตรีท 📌 Nvidia ร่วง 3.5%

ดัชนีฟิวเจอร์สความผันผวน CBOE VIX พุ่งเกือบ 9% สะท้อนบรรยากาศความกลัวกลับสู่วอลล์สตรีท หลังตลาดหุ้นสหรัฐถูกกดดันจาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ความกังวลเรื่องกำไรบริษัท และปัจจัยฤดูกาลที่มักกดดันตลาดหุ้นในเดือนกันยายน แม้ตอนแรกนักลงทุนตอบรับเชิงบวกกับรายงาน ISM Manufacturing แต่แรงขายกลับมา โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและ Magnificent 7
Nvidia ร่วงเกือบ 3.7%
Alphabet ลดลง 2.5%
TSMC (TSM.US) เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากรัฐบาลสหรัฐว่า การอนุญาต VEU สำหรับโรงงานที่หนานจิงจะถูกเพิกถอน มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม นักลงทุนตอบสนองด้วยแรงขายหุ้น มองว่านี่อาจเป็นสัญญาณว่า Nvidia อาจเผชิญปัญหาในการขายชิป AI ให้จีน มาตรการนี้กระทบต่อการผลิตชิปรุ่นเก่าของ TSMC โดยหุ้น TSMC ร่วงเกือบ 2%
สหรัฐยังเพิกถอนสิทธิ VEU status ของ TSMC ที่หนานจิง เช่นเดียวกับที่เคยทำกับโรงงานในจีนของ Samsung Electronics และ SK Hynix โดยการผ่อนผันปัจจุบันจะหมดอายุในอีกประมาณ 4 เดือน
