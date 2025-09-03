อ่านเพิ่มเติม

VIX พุ่ง 9% ความกังวลกลับสู่วอลล์สตรีท 📌 Nvidia ร่วง 3.5%

09:26 3 กันยายน 2025

ดัชนีฟิวเจอร์สความผันผวน CBOE VIX พุ่งเกือบ 9% สะท้อนบรรยากาศความกลัวกลับสู่วอลล์สตรีท หลังตลาดหุ้นสหรัฐถูกกดดันจาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ความกังวลเรื่องกำไรบริษัท และปัจจัยฤดูกาลที่มักกดดันตลาดหุ้นในเดือนกันยายน แม้ตอนแรกนักลงทุนตอบรับเชิงบวกกับรายงาน ISM Manufacturing แต่แรงขายกลับมา โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและ Magnificent 7

  • Nvidia ร่วงเกือบ 3.7%

  • Alphabet ลดลง 2.5%

TSMC (TSM.US) เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากรัฐบาลสหรัฐว่า การอนุญาต VEU สำหรับโรงงานที่หนานจิงจะถูกเพิกถอน มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม นักลงทุนตอบสนองด้วยแรงขายหุ้น มองว่านี่อาจเป็นสัญญาณว่า Nvidia อาจเผชิญปัญหาในการขายชิป AI ให้จีน มาตรการนี้กระทบต่อการผลิตชิปรุ่นเก่าของ TSMC โดยหุ้น TSMC ร่วงเกือบ 2%

สหรัฐยังเพิกถอนสิทธิ VEU status ของ TSMC ที่หนานจิง เช่นเดียวกับที่เคยทำกับโรงงานในจีนของ Samsung Electronics และ SK Hynix โดยการผ่อนผันปัจจุบันจะหมดอายุในอีกประมาณ 4 เดือน

 

Source: xStation5

 

Source: xStation5

หุ้น:
12.09.2025
20:00

 17:14

 13:14

