Volkswagen: ข้อตกลงกับอิสราเอลอาจช่วยโรงงานในแซกโซนีได้หรือไม่?

ตามรายงานของ Financial Times ขณะนี้ Volkswagen กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับ Rafael Advanced Defense Systems เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการผลิตทางทหาร โดยเป้าหมายคือการช่วยชีวิตหนึ่งในโรงงานของบริษัทในแซกโซนี ที่กำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการปิดตัว
ข้อตกลงนี้คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการปรับโรงงานให้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ “Iron Dome” ของอิสราเอล โรงงานของ VW ใน Osnabrück ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 2,300 คน กลุ่มบริษัทกำลังเผชิญความยากลำบากในการรักษาระดับการจ้างงาน และด้วยความสามารถและความเชี่ยวชาญของบริษัท อาจมีคำสั่งซื้อจากอิสราเอล ซึ่งขณะนี้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนกระสุนจรวดและระบบสนับสนุน
นี่ถือเป็น “ความปลอบใจ” เล็ก ๆ แต่สำคัญสำหรับพนักงานของบริษัท บริษัทคาดการณ์ว่าจำนวนพนักงานอาจลดลงอีก 30,000–50,000 คนภายในสิ้นปี 2030 ปลายปี 2024 พนักงานของบริษัททั้งหมด (ไม่รวมโรงงานในจีน) อยู่ที่ 614,000 คน โดยมีตำแหน่งงาน 293,000 ตำแหน่งอยู่ในเยอรมนี
นี่ไม่ใช่ความพยายามครั้งแรกของบริษัทในตลาดอุตสาหกรรมป้องกันตัว เมื่อไม่กี่เดือนก่อน บริษัทได้รับคำสั่งซื้อรถบรรทุกขนาดใหญ่จากกองทัพเยอรมนี
VWOV1.DE (D1)
หุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตามข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้น ราคากำลังทะลุเหนือระดับสำคัญที่ 89–90 ยูโรต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ใกล้กับขอบล่างของแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว
แหล่งที่มา: xStation5
