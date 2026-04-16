สรุปข่าวเช้า: Wall Street ทำสถิติสูงสุดใหม่ ท่ามกลางความคาดหวังการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ (16.04.2026)

- ข้อมูลไม่เป็นทางการระบุว่า อิหร่านกำลังเสนอให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซบางส่วน โดยใช้เขตน่านน้ำของโอมาน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังไม่ตอบสนองต่อข่าวนี้ และเปิดตลาดที่ระดับเดียวกับราคาปิดเมื่อวาน
- ข้อเสนอดังกล่าวขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการเจรจากับสหรัฐฯ
- ทั้งสองฝ่ายยังพิจารณาขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 2 สัปดาห์ โดยข้อตกลงหยุดยิงรอบแรกจะหมดอายุในวันอังคารหน้า
- น้ำมันดิบ Brent เคลื่อนไหวต่ำกว่า 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเล็กน้อย ก่อนการ rollover ของสัญญาฟิวเจอร์ส ขณะที่ WTI หลัง rollover ซื้อขายลดลงที่ระดับ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ทองคำยังคงยืนเหนือ 4,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ไม่ได้ปรับตัวขึ้นต่อจากการรีบาวด์แรงช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจากความไม่แน่นอนในตลาดยังสูง
- ในขณะเดียวกัน ดัชนี US500 ยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ แม้สงครามในอิหร่านยังดำเนินอยู่ โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการบริษัทที่แข็งแกร่ง ล่าสุดแตะเกือบ 7,080 จุด เพิ่มขึ้น 0.3% ในวันนี้ ด้าน US100 ก็มีลักษณะคล้ายกัน โดยกำลังทะลุจุดสูงสุดใหม่ เข้าใกล้ระดับ 26,500 จุด
- EURUSD ทะลุระดับ 1.1800 แต่การแข็งค่าครั้งนี้มาจากความคาดหวังการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง มากกว่าความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB
- ความขัดแย้งภายใน Fed ยังคงดำเนินต่อไป โดยการไต่สวนของ Warsh อาจเริ่มในสัปดาห์หน้า ขณะที่ Trump ยังคงขู่ปลด Powell หากเขาไม่ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการในภายหลัง
- GDP ของสหราชอาณาจักรในเดือนกุมภาพันธ์เติบโตดีกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น 1.0% YoY และฟื้นตัว 0.5% MoM ส่งผลให้ GBPUSD กำลังทดสอบระดับ 1.3600
- ในช่วงเอเชีย มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ออกมาผสมกัน โดย GDP ดีกว่าคาด แต่ราคาภาคอสังหาริมทรัพย์และยอดค้าปลีกยังอ่อนแอ
- GDP ไตรมาส 1 ของจีนเติบโต 5.0% YoY สูงกว่าคาดที่ 4.8% และเพิ่มจาก 4.5% ก่อนหน้า
- ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 1.7% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 2.3% และลดลงจาก 2.8% ก่อนหน้า ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.7% YoY สูงกว่าคาดเล็กน้อย แต่ชะลอลงจาก 6.3%
- Muller จาก ECB ระบุว่า การปรับอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนเมษายนยังไม่ถูกตัดออก แม้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้ม “คงดอกเบี้ย” โดยก่อนหน้านี้ตลาดเคยคาดการณ์โอกาสขึ้นดอกเบี้ย 100% ภายในกลางปี
- Bitcoin เมื่อวานนี้ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยทะลุ 75,000
- TSMC รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ทำสถิติสูงสุด โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 58% YoY สู่ระดับ 18.1 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 66.2% และรายได้รวมเกือบ 36 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 40% YoY
- วันนี้หลังปิดตลาดสหรัฐฯ Netflix จะประกาศผลประกอบการ
US500 ทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ ทะลุระดับ 7,000 จุดเมื่อวาน และยังคงเคลื่อนไหวในโซนที่ไม่เคยมีมาก่อนในวันนี้
⬆️ ตลาดเด่นวันนี้: US500 พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์! (16.04.2026)
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซน (ตัวเลขสุดท้าย) และการผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ (16.04.2026)
ข่าวเด่นวันนี้ 16 เม.ย.
BREAKING: สต็อกในสหรัฐลดลงครั้งแรกในรอบ 2 เดือน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการส่งออกที่ทำสถิติสูงสุด