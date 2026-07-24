SAP เผยดีมานด์คลาวด์แข็งแกร่ง ขณะที่มาร์จิ้นยังเผชิญแรงกดดัน

SAP เป็นหนึ่งในผู้นำของตลาด SaaS แต่แม้ผลการดำเนินงานและกำไรยังเติบโต หุ้นของบริษัทยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุดในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา
SAP (D1)
ที่มา: xStation5
SAP ไม่ใช่บริษัทเดียวที่เผชิญแรงกดดันนี้ เพราะปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม SaaS โดยตลาดยังคงไม่เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมนี้จะสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก AI ได้ และมีความกังวลว่าธุรกิจเหล่านี้อาจถูกแทนที่ได้อย่างรวดเร็ว แม้แต่ผลประกอบการที่ออกมาดีก็ยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้เต็มที่ แล้วผลประกอบการรอบนี้เป็นอย่างไร?
เช่นเดียวกับกรณีของ ServiceNow ตัวเลขรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ถือเป็นเพียงตัวชี้วัดรอง
- รายได้: 9.88 พันล้านยูโร (คาดการณ์ราว 9.85 พันล้านยูโร)
- กำไรต่อหุ้น (EPS): 1.59 ยูโร (คาดการณ์ 1.75 ยูโร)
- กำไรจากการดำเนินงาน: 2.74 พันล้านยูโร (คาดการณ์ 2.9 พันล้านยูโร)
สำหรับบริษัทที่กำลังเผชิญกับ sentiment เชิงลบจากตลาดอย่างมาก การพลาดเป้าหมายมักจะนำไปสู่แรงเทขายอย่างรุนแรง แล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนกลับเข้าซื้อและผลักดันราคาหุ้นให้ปรับตัวขึ้น?
The key segment in the current market context is the company’s cloud segment, which is intended to become the company’s main profit engine. Here, investors got what they wanted most. The company not only maintained the pace of order growth, but clearly accelerated it: 26% versus expectations of 24%. This is a straightforward signal that the company’s most promising segment is performing very well.
Outlook
The results and valuation metrics increasingly show that the market clearly overestimated the pressure AI would put on the company, but may have underestimated the costs of transformation and adaptation to the new environment. What position does this put the company in?
- บริษัทได้เปลี่ยนจากสถานะที่มีหนี้สินสุทธิสูงมาเป็น สถานะเงินสดสุทธิ (net cash position) โดยปัจจุบันมีเงินสดสุทธิอยู่ที่ประมาณ 2.2 พันล้านยูโร ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) ลดลงเหลือเพียง 0.2 เท่า
- กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยแตะประมาณ 3.2 พันล้านยูโรในไตรมาสล่าสุด
- ในมุมมองพื้นฐาน SAP มีหนึ่งในงบดุลที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยียุโรปในขณะนี้ ทำให้บริษัทมีความคล่องตัวสูงในการลงทุนเพื่อการเติบโต การเข้าซื้อกิจการ และการคืนผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันยังสามารถรักษาระดับการลงทุนในธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
- แม้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกำลังกดดันอัตรากำไร แต่บริษัทดูเหมือนจะมีความพร้อมอย่างมากในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ หลายปัจจัยสะท้อนว่า SAP อาจอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดกำลังประเมินอยู่ในปัจจุบัน
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