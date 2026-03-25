09:21 · 25 มีนาคม 2026

Wall Street กลับมาถูกกดดันอีกครั้ง 📉 หุ้นกลุ่ม IT ร่วง ขณะที่กลุ่ม น้ำมัน & ก๊าซ ปรับตัวขึ้นแรง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ความเชื่อมั่นนักลงทุนยังคง เปราะบาง นักลงทุนพยายามตีราคาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลายกรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันได้รับสัญญาณทางการทูตจากวอชิงตันที่ผสมกัน

  • S&P 500 futures ลดลง 0.8% หลังจากแกว่งตัวระหว่างบวกและลบในช่วงก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง
  • ความล้มเหลวในการลดความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะถดถอย ขณะที่การบรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็วอาจกระตุ้น relief rally

กลุ่ม เทคโนโลยี ถูกกดดันอย่างชัดเจน โดยมีแรงขายเด่นในหุ้นซอฟต์แวร์ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

  • อัตราผลตอบแทนปรับสูงขึ้น 2-year yield อยู่ที่ 3.88% (+3 bps) แสดงถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจำกัด แม้มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

น้ำมัน

  • ราคากลับขึ้นเหนือ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ฟื้นตัวบางส่วนหลังจากปรับลดก่อนหน้า ตลาดยังคงตีราคา ความเสี่ยงด้านอุปทานในภูมิภาค

ค่าเงินและทองคำ

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น 0.2%
  • ทองคำ เคลื่อนไหวทรงตัว แสดงให้เห็นว่าเป็นการหลบความเสี่ยงเฉพาะจุด ไม่ใช่การหลบหลีกแบบกว้าง

ข่าวเชิงภูมิรัฐศาสตร์

  • ความคาดหวังการเจรจาสันติภาพเริ่มลดลง หลังอิหร่านปฏิเสธข่าวการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐฯ แม้ก่อนหน้านี้ Donald Trump เคยกล่าว
  • ความเชื่อมั่นย่ำแย่เพิ่มขึ้นหลังรายงานว่าพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียอาจเข้ามาเกี่ยวข้อง เสี่ยงต่อการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาค
  • ความไม่แน่นอนที่กว้างขวางทำให้ ความผันผวนสูง ทั่วโลก

ตลาดยุโรป

  • หุ้นยุโรปปรับขึ้นเพียง 0.1%
  • หุ้น Puig Brands โดดเด่น ปรับขึ้น 17% หลังมีข่าวการเจรจาเข้าซื้อกับ Estée Lauder
  • ทองคำ ลบกำไรก่อนหน้า หลังตุรกีสัญญาว่าอาจใช้ทองสำรองสนับสนุนค่าเงิน

นักลงทุนยังกังวลผลกระทบทางเศรษฐกิจระยะยาว แม้ว่าความขัดแย้งจะคลี่คลายเร็ว

  • UBS ระบุว่าความผันผวนยังคงสูง เนื่องจาก:
    • ต้องสร้างสต็อกน้ำมันใหม่
    • ห่วงโซ่อุปทานอาจยังคงถูกรบกวน
    • เศรษฐกิจยังคงรับผลกระทบจาก supply shock รอบสอง
  • UBS ยังคงกลยุทธ์ป้องกันในยุโรป ลดการเปิดรับภาคธุรกิจเชิงวัฏจักร เช่น ธนาคาร

สถานการณ์ทางทหารตะวันออกกลาง

  • อิหร่านโจมตีเป้าหมายอิสราเอลและฐานสหรัฐฯ ในช่วงกลางคืน
  • ซาอุดีอาระเบียสกัดโดรน
  • คูเวตรายงานความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
  • บาห์เรนปลุกสัญญาณเตือน
  • QatarEnergy ประกาศ Force Majeure ในการส่ง LNG ไปยังอิตาลี เบลเยียม เกาหลีใต้ และจีน
  • โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอิหร่านถูกโจมตี รวมถึงโรงงานใน Isfahan และท่อส่งพลังงานไปยัง Khorramshahr

ตลาดยังอยู่ใน “hyper alert” รอการยืนยันการเจรจาโดยตรงสหรัฐ–อิหร่าน เพื่อชี้แนวทางที่ชัดเจน

กราฟ (xStation5)

  • US500 (D1): ความผันผวนสูง แรงขายยังคงครองตลาดในช่วงหลายวันล่าสุด

Sector view: oil continues its upward trend, while Microsoft and other IT names extend declines.

ข่าวบริษัท (Corporate News)

  • ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Futures ปรับตัวลดการขาดทุนก่อนหน้า หลังเปิดซื้อขายแบบ Cash แต่ความผันผวนยังสูง S&P 500 futures เคลื่อนไหวทรงตัว
  • Jefferies Financial Group (JEF) พุ่งขึ้น 9.5% ในช่วง premarket หลัง Financial Times รายงานว่า Sumitomo Mitsui Financial Group อาจพิจารณาซื้อกิจการ นักลงทุนตีราคาเข้าซื้อพร้อมพรีเมียม
  • JFrog (FROG) เพิ่มขึ้น 2% ก่อนเปิดตลาด หลัง UBS ปรับอันดับจาก Neutral → Buy โดยนักวิเคราะห์เน้นถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แม้ราคาหุ้นอ่อนตัวในช่วงก่อนหน้า
  • Ralph Lauren (RL) ขยับขึ้น 1.7% ใน premarket หลัง Citi ปรับอันดับเป็น Buy อ้างถึงความสำเร็จในการยกระดับแบรนด์และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  • Trian Fund Management และ General Catalyst Group ปรับเงื่อนไขข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อ Janus Henderson
  • Ares Strategic Income Fund รายงานคำขอซื้อหุ้นคืนรวม 11.6% ของหุ้นทั้งหมด สูงกว่ากรอบ 5% ที่ตั้งไว้
  • Apollo Global Management จำกัดการถอนเงินจากหนึ่งในกองทุนเครดิตส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อย หลังคำขอถอนสูง
  • Netgear (NTGR) พุ่ง 16% ใน premarket หลัง FCC เคลื่อนไหวห้ามนำเข้ารูเตอร์ผู้บริโภคที่ผลิตจากต่างประเทศ ทำให้ผู้ผลิตในประเทศมีความได้เปรียบแข่งขันมากขึ้น

