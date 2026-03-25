Wall Street กลับมาถูกกดดันอีกครั้ง 📉 หุ้นกลุ่ม IT ร่วง ขณะที่กลุ่ม น้ำมัน & ก๊าซ ปรับตัวขึ้นแรง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ความเชื่อมั่นนักลงทุนยังคง เปราะบาง นักลงทุนพยายามตีราคาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลายกรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันได้รับสัญญาณทางการทูตจากวอชิงตันที่ผสมกัน
- S&P 500 futures ลดลง 0.8% หลังจากแกว่งตัวระหว่างบวกและลบในช่วงก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง
- ความล้มเหลวในการลดความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะถดถอย ขณะที่การบรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็วอาจกระตุ้น relief rally
กลุ่ม เทคโนโลยี ถูกกดดันอย่างชัดเจน โดยมีแรงขายเด่นในหุ้นซอฟต์แวร์ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
- อัตราผลตอบแทนปรับสูงขึ้น 2-year yield อยู่ที่ 3.88% (+3 bps) แสดงถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจำกัด แม้มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
น้ำมัน
- ราคากลับขึ้นเหนือ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ฟื้นตัวบางส่วนหลังจากปรับลดก่อนหน้า ตลาดยังคงตีราคา ความเสี่ยงด้านอุปทานในภูมิภาค
ค่าเงินและทองคำ
- ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น 0.2%
- ทองคำ เคลื่อนไหวทรงตัว แสดงให้เห็นว่าเป็นการหลบความเสี่ยงเฉพาะจุด ไม่ใช่การหลบหลีกแบบกว้าง
ข่าวเชิงภูมิรัฐศาสตร์
- ความคาดหวังการเจรจาสันติภาพเริ่มลดลง หลังอิหร่านปฏิเสธข่าวการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐฯ แม้ก่อนหน้านี้ Donald Trump เคยกล่าว
- ความเชื่อมั่นย่ำแย่เพิ่มขึ้นหลังรายงานว่าพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียอาจเข้ามาเกี่ยวข้อง เสี่ยงต่อการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาค
- ความไม่แน่นอนที่กว้างขวางทำให้ ความผันผวนสูง ทั่วโลก
ตลาดยุโรป
- หุ้นยุโรปปรับขึ้นเพียง 0.1%
- หุ้น Puig Brands โดดเด่น ปรับขึ้น 17% หลังมีข่าวการเจรจาเข้าซื้อกับ Estée Lauder
- ทองคำ ลบกำไรก่อนหน้า หลังตุรกีสัญญาว่าอาจใช้ทองสำรองสนับสนุนค่าเงิน
นักลงทุนยังกังวลผลกระทบทางเศรษฐกิจระยะยาว แม้ว่าความขัดแย้งจะคลี่คลายเร็ว
- UBS ระบุว่าความผันผวนยังคงสูง เนื่องจาก:
- ต้องสร้างสต็อกน้ำมันใหม่
- ห่วงโซ่อุปทานอาจยังคงถูกรบกวน
- เศรษฐกิจยังคงรับผลกระทบจาก supply shock รอบสอง
- UBS ยังคงกลยุทธ์ป้องกันในยุโรป ลดการเปิดรับภาคธุรกิจเชิงวัฏจักร เช่น ธนาคาร
สถานการณ์ทางทหารตะวันออกกลาง
- อิหร่านโจมตีเป้าหมายอิสราเอลและฐานสหรัฐฯ ในช่วงกลางคืน
- ซาอุดีอาระเบียสกัดโดรน
- คูเวตรายงานความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
- บาห์เรนปลุกสัญญาณเตือน
- QatarEnergy ประกาศ Force Majeure ในการส่ง LNG ไปยังอิตาลี เบลเยียม เกาหลีใต้ และจีน
- โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอิหร่านถูกโจมตี รวมถึงโรงงานใน Isfahan และท่อส่งพลังงานไปยัง Khorramshahr
ตลาดยังอยู่ใน “hyper alert” รอการยืนยันการเจรจาโดยตรงสหรัฐ–อิหร่าน เพื่อชี้แนวทางที่ชัดเจน
กราฟ (xStation5)
- US500 (D1): ความผันผวนสูง แรงขายยังคงครองตลาดในช่วงหลายวันล่าสุด
Source: xStation5
Sector view: oil continues its upward trend, while Microsoft and other IT names extend declines.
Source: xStation5
ข่าวบริษัท (Corporate News)
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Futures ปรับตัวลดการขาดทุนก่อนหน้า หลังเปิดซื้อขายแบบ Cash แต่ความผันผวนยังสูง S&P 500 futures เคลื่อนไหวทรงตัว
- Jefferies Financial Group (JEF) พุ่งขึ้น 9.5% ในช่วง premarket หลัง Financial Times รายงานว่า Sumitomo Mitsui Financial Group อาจพิจารณาซื้อกิจการ นักลงทุนตีราคาเข้าซื้อพร้อมพรีเมียม
- JFrog (FROG) เพิ่มขึ้น 2% ก่อนเปิดตลาด หลัง UBS ปรับอันดับจาก Neutral → Buy โดยนักวิเคราะห์เน้นถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แม้ราคาหุ้นอ่อนตัวในช่วงก่อนหน้า
- Ralph Lauren (RL) ขยับขึ้น 1.7% ใน premarket หลัง Citi ปรับอันดับเป็น Buy อ้างถึงความสำเร็จในการยกระดับแบรนด์และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- Trian Fund Management และ General Catalyst Group ปรับเงื่อนไขข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อ Janus Henderson
- Ares Strategic Income Fund รายงานคำขอซื้อหุ้นคืนรวม 11.6% ของหุ้นทั้งหมด สูงกว่ากรอบ 5% ที่ตั้งไว้
- Apollo Global Management จำกัดการถอนเงินจากหนึ่งในกองทุนเครดิตส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อย หลังคำขอถอนสูง
- Netgear (NTGR) พุ่ง 16% ใน premarket หลัง FCC เคลื่อนไหวห้ามนำเข้ารูเตอร์ผู้บริโภคที่ผลิตจากต่างประเทศ ทำให้ผู้ผลิตในประเทศมีความได้เปรียบแข่งขันมากขึ้น
Source: xStation5
