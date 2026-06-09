Wall Street ฟื้นตัวต่อเนื่อง 🗽 หุ้น Marvell พุ่งขึ้น 14% หลังมีรายงานว่าจะถูกบรรจุเข้าในดัชนี S&P 500

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาอยู่ในโหมดบวกอีกครั้ง โดย S&P 500 futures ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% ขณะที่ US100 ฟื้นตัวแรงเกือบ 2.3% โดยกลุ่มเทคโนโลยียังคงเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้นในวันนี้
ในกลุ่มหุ้นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คือบริษัทออกแบบชิป Marvell Technology ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกระแสเชิงบวกในภาคเซมิคอนดักเตอร์
US500 (กรอบเวลา H1)
เมื่อพิจารณากราฟ US500 ดัชนีได้ปรับตัวขึ้นมาบริเวณ Fibonacci retracement ระดับ 38.2% ของช่วงการปรับฐานล่าสุด โดยฝั่งขาขึ้นกำลังพยายามผลักดันราคาให้ต่อเนื่องขึ้นไป
แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่บริเวณ 7,530 จุด ซึ่งเป็นจุดที่เส้น EMA 200-period ตัดกับโซน Fibonacci retracement ระหว่าง 61.8%–71.6% พอดี
หากดัชนีเผชิญแรงขายบริเวณดังกล่าวได้อีกครั้ง ภาพหลักยังคงสนับสนุนความเป็นไปได้ของการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงในระยะกลาง
ที่มา: xStation5
ทำไมหุ้น Marvell Technology ถึงพุ่งขึ้น?
หุ้น Marvell Technology เปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยบวกประมาณ 10% หลังมีการประกาศแบบ “surprise” ว่าบริษัทจะถูกบรรจุเข้าในดัชนี S&P 500 ภายในปลายเดือนนี้ ข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่หลังตลาดปิดวันศุกร์ และช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นบริษัททันที
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้น Marvell มีความผันผวนสูงมาก โดยราคาขึ้นไปใกล้ระดับ 205 ดอลลาร์ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ก่อนจะพุ่งทะลุ 320 ดอลลาร์ในสัปดาห์ถัดมา จากนั้นเกิดการย่อตัวแรงตามแรงกดดันในกลุ่มเทคโนโลยี ทำให้ราคาปิดวันศุกร์อยู่บริเวณประมาณ 260 ดอลลาร์
การรีบาวด์ในวันจันทร์จึงเป็นการฟื้นตัวบางส่วนของการปรับฐานดังกล่าว
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนรอบการปรับขึ้นล่าสุด คือถ้อยแถลงของ CEO Jensen Huang ซึ่งระบุว่า Marvell อาจมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าตลาดระดับ “trillion-dollar club” ในอนาคต แม้ปัจจุบันบริษัทยังห่างจากระดับนั้นมาก แต่หุ้นได้ปรับตัวขึ้นมากกว่า 200% ตั้งแต่ต้นปี สะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา AI อย่างชัดเจน
นักวิเคราะห์จาก Oppenheimer มองว่าการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงนี้สะท้อนความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินลงทุนในบางกลุ่มอุตสาหกรรมมากเกินไป โดยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากภาวะ “risk-on” ไปสู่ “risk-off” เน้นย้ำถึงความสำคัญของการกระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะในช่วงที่ความผันผวนยังอยู่ในระดับสูง
แม้จะมีความผันผวนระยะสั้น แต่ Marvell ยังคงเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการเติบโตของ AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านดาต้าเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง
Source: xStation5
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