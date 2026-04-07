Wall Street ฟื้นตัวต่อเนื่องก่อนตลาดสหรัฐเปิด 📈 Netflix พุ่งแรงหลังถูก Goldman Sachs ปรับเพิ่มคำแนะนำ

ก่อนการเปิดตลาดของวอลล์สตรีท ฟิวเจอร์สของดัชนีสหรัฐได้ปรับลดลงเล็กน้อยจากระดับสูงก่อนหน้า โดยฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลงจากประมาณ 24,380 มาที่ 24,300 จุด แต่ยังคงบวกมากกว่า 0.7% ในระหว่างวัน
ความสนใจของนักลงทุนอยู่ที่ตัวเลข ISM Services ของสหรัฐที่จะประกาศเวลา 15:00 GMT รวมถึงการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างตัวกลางของสหรัฐและฝั่งอิหร่าน ซึ่งมีรายงานว่าดำเนินการผ่านปากีสถาน โดยอิหร่านได้ปฏิเสธในเบื้องต้นที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อแลกกับการหยุดยิง อย่างไรก็ตาม การเจรจายังคงดำเนินต่อไป Donald Trump ได้กำหนดเส้นตายสำคัญไว้ในวันพุธที่ 8 เมษายน (01:00 GMT) สำหรับทิศทางต่อไปของความขัดแย้ง — ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสถานการณ์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐาน หรือการผ่อนคลายความตึงเครียด
ทาง Raymond James ระบุว่า แม้จะเกิดสงครามกับอิหร่าน ตลาดหุ้นกลับยังคงแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ โดยไม่มีแรงขายครั้งใหญ่ ทั้งนี้ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปี 2026 และโครงสร้างของตลาดน้ำมันที่ราคาสูงกระจุกตัวในระยะสั้น ได้ช่วยพยุงทั้งตลาดเครดิตและตลาดหุ้น
US100 (กรอบเวลา D1)
แรงกดดันฝั่งขาลงยังค่อนข้างจำกัดในขณะนี้ แต่บททดสอบสำคัญถัดไปสำหรับนักลงทุนคือเส้นตายที่ Donald Trump กำหนดไว้ในการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน ในเชิงเทคนิค ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขาลง และยังคงซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 200 จุด
แหล่งที่มา: xStation5
Ed Yardeni กับมุมมองต่อตลาดหุ้นสหรัฐ
- Ed Yardeni ผู้ก่อตั้ง Yardeni Research ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐ โดยเฉพาะดัชนี S&P 500 โดยมองว่าระดับมูลค่า (valuation) ในปัจจุบันยังค่อนข้างน่าสนใจ และในอดีตตลาดหุ้นมักปรับตัวขึ้นได้ดีหลังเหตุการณ์สงครามใหญ่ของสหรัฐ
- ดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 2 ปีหลังจาก 4 สงครามสำคัญ ได้แก่ สงครามโลกครั้งที่ 2, สงครามเกาหลี, สงครามอ่าว และสงครามอิรัก โดยให้ผลตอบแทนอยู่ในช่วงประมาณ 31% ถึง 44%
- Yardeni มองว่าระดับตลาดในปัจจุบันถือเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจ โดยค่า Forward P/E เคยพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 23 ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนจะปรับลดลงราว 15%
- ในขณะเดียวกัน กำไรคาดการณ์ล่วงหน้า (forward earnings) กลับเพิ่มขึ้นถึง 12.7% ทำสถิติสูงสุดใหม่ สะท้อนว่าการลดลงของ valuation เกิดจาก “multiple compression” มากกว่าการอ่อนแอของปัจจัยพื้นฐาน
- ช่วงแรกของการปรับตัวลงมาจากความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของ AI และต่อมาจากความเสี่ยงที่ความขัดแย้งอาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก
- อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังไม่ได้ปรับลดประมาณการกำไรลงอย่างมีนัยสำคัญ และยังคงทยอยปรับเพิ่มคาดการณ์อย่างต่อเนื่อง
- อ้างอิงข้อมูลจาก FactSet ระบุว่า Forward P/E 12 เดือนข้างหน้าได้ลดลงมาอยู่ที่ 19.8 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 19.9 และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีเล็กน้อยที่ 18.9
แหล่งที่มา: xStation5
ข่าวบริษัท (Corporate news)
- Netflix (NFLX.US) – ราคาหุ้นปรับขึ้นเกือบ 2% ในช่วง pre-market หลัง Goldman Sachs ปรับคำแนะนำจาก “neutral” เป็น “buy” โดยให้เหตุผลถึงความเป็นผู้นำด้านการจัดหาและพัฒนาคอนเทนต์ รวมถึงศักยภาพในการคืนผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง
- Soleno Therapeutics – หุ้นพุ่งขึ้นราว 40% หลัง Neurocrine Biosciences ประกาศข้อตกลงเข้าซื้อกิจการที่ราคา 53 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าดีลประมาณ 2.9 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อครั้งนี้คาดว่าจะช่วยขยายพอร์ตยาของ Neurocrine และเสริมความแข็งแกร่งในด้านต่อมไร้ท่อและโรคหายาก
- Twilio – หุ้นปรับขึ้นมากกว่า 3% หลัง Jefferies ปรับคำแนะนำจาก “hold” เป็น “buy” โดยเน้นย้ำบทบาทสำคัญของ Twilio ในการพัฒนาโซลูชัน AI ด้านเสียง (voice-based artificial intelligence)
Source: xStation5
