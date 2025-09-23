อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้: Wall Street ยืดแนวโน้มบวกจากความร่วมมือ Nvidia–OpenAI

09:16 23 กันยายน 2025
  • Wall Street ปิดตลาดวันจันทร์ในแดนบวก แม้เปิดตลาดปรับตัวลงกว้าง แรงหนุนยังมาจากภาคเทคโนโลยี โดยเฉพาะข่าวการลงทุนของ Nvidia ใน OpenAI ดัชนีที่ขึ้นนำได้แก่ Nasdaq (+0.5%) ตามด้วย S&P 500 (+0.4%), Russell 2000 (+0.3%) และ DJIA (+0.2%)
  • วันดังกล่าวถูกเน้นด้วยสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ Federal Reserve ผู้ได้รับการเสนอชื่อโดย Trump คือ Stephen Miran เรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยครั้งละ 50 bps หลายครั้ง โดยระบุว่าดอกเบี้ยปัจจุบันคุกคามเศรษฐกิจ ขณะที่ประธาน Fed St. Louis A. Musalem มองว่านโยบายอยู่ระหว่างค่อนข้างเข้มงวดถึงกลาง พร้อมเตือนความเสี่ยงเงินเฟ้อ และ E. Hammack จาก Fed Cleveland เน้นความสมดุลของความเสี่ยงที่ซับซ้อน
  • Nvidia (NVDA.US) ประกาศลงทุนมหาศาล 100 พันล้านดอลลาร์ใน OpenAI โดยบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ จะจัดหาชิปประมวลผลรวมกำลัง 10 กิกะวัตต์ หุ้นปรับตัวขึ้นกว่า 4%
  • ดัชนีราคาผู้ผลิตของแคนาดา (IPPI) ในเดือนสิงหาคมสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ (0.5% เทียบกับความเห็นเฉลี่ย 0.1% และ 0.7% ก่อนหน้า)
  • ทองคำพุ่งเกือบ 1.7% แตะประมาณ 3,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลบการปรับตัวลงก่อนหน้าและทำจุดสูงสุดใหม่ โลหะมีค่าอื่นๆ ก็ปรับตัวขึ้น เงิน +2.4% อยู่ที่ 44.05 ดอลลาร์, แพลตตินัม +1.3% และพาลาเดียม +3.5%
  • โกโก้ปรับตัวลดลงเป็นวันที่ห้า (-4%) ต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 เนื่องจากมีสัญญาณอุปทานดีขึ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าวสาลีและถั่วเหลืองก็ลดลง 2% หลังรายงานบ่งชี้อุปทานส่งออกสูงขึ้น
  • ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ดอลลาร์สหรัฐเริ่มสัปดาห์ด้วยการขายทำกำไร (USDIDX -0.3%) จบการฟื้นตัว 3 วัน ยูโรเป็นสกุลเงินแข็งที่สุดใน G10 (EURUSD +0.4% เป็น 1.1795, EURJPY +0.3%, EURGBP และ EURCHF +0.1%) ปอนด์ปรับขึ้น (GBPUSD +0.4%) ดอลลาร์แคนาดา (USDCAD +0.3%) และโครนานอร์เวย์ (USDNOK +0.8%) อ่อนค่าต่อดอลลาร์
  • ตลาดคริปโตมีมุมมองเชิงลบอย่างรุนแรง เงินไหลเข้าสู่โลหะปลอดภัย Ethereum ลดลง 6.9% อยู่ที่ 4,171 ดอลลาร์, Bitcoin -2.65% อยู่ที่ 112,540 ดอลลาร์ การขาดทุนเด่นได้แก่ Sushi -12%, Trump token -9% และ Dogecoin -8.8%
หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
09:46

ข่าวเด่นวันนี้: ความเชื่อมั่นบนวอลล์สตรีทอ่อนตัว 📉 บิทคอยน์ร่วงต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์

ในยุโรป ดัชนีหลักปรับตัวลดลง DAX ร่วงมากกว่า 0.5% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรลดลงเกือบ 0.4% หุ้นของ H&M ประเทศสวีเดนปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น...

 09:44

📉 ราคาช็อกโกแลต (Cocoa) ร่วงเกือบ 2% ต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางฝนตกในแอฟริกา

ราคาช็อกโกแลตร่วงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดเกือบ 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2024 ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าโซนสำคัญทั้งเชิงจิตวิทยาและเชิงเทคนิคที่ 7,000 ดอลลาร์ต่อตัน การปรับตัวลงเกิดขึ้นจากการคาดการณ์อุปทานที่ดีขึ้นและความต้องการที่อ่อนแรง...

 09:34

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐสูงกว่าคาดการณ์

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (เดือนสิงหาคม) อยู่ที่ระดับ 4 ล้านหลัง เทียบกับคาดการณ์ 3.95 ล้านและเดือนก่อนหน้า 4.01 ล้าน (ลดเพียง -0.2% ต่อเดือน เทียบกับคาดการณ์...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก