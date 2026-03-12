อ่านเพิ่มเติม
08:34 · 12 มีนาคม 2026

Wall Street เคลื่อนไหวผสมท่ามกลางสงครามอิหร่าน 🗽 หุ้น Oracle พุ่งแรง 10%

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

ฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวลดลงประมาณ 0.1 – 0.2% หลังจากที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ออกมา ใกล้เคียงกับคาดการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างทรงตัวก่อนผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะสะท้อนชัดขึ้นในข้อมูลเศรษฐกิจ และตลาดยังคงจับตาความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงินของ Fed จากผล CPI นี้

นอกจากนี้ นักลงทุนยังถูกกดดันโดย ความตึงเครียดจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ–อิหร่านและราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวนสูง ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทต่าง ๆ ยังคงอยู่สูง แม้ IEA จะพิจารณาปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์เพื่อบรรเทาความตึงเครียดด้านอุปทาน

โดยรวม บรรยากาศความไม่แน่นอนจาก ราคาน้ำมันและเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ฟิวเจอร์ส S&P 500 เคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อย แม้ข้อมูลเงินเฟ้อจะไม่มีการเบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม

Source: xStation5

🏢 ข่าวบริษัทสำคัญ

  • Tesla (TSLA.US) +0.5% หลังมีรายงานว่าบริษัทกำลังเร่งโครงการ AI agent

  • AeroVironment (AVAV.US) -12% หลังรายงานรายได้ไตรมาส 3 ต่ำกว่าคาดและปรับลดประมาณการทั้งปี

  • Alliant Energy (LNT.US) +0.3% หลัง RBC Capital Markets เริ่มติดตามหุ้นด้วยเรตติ้ง Outperform

  • Campbell’s (CPB.US) -5% หลังปรับลดคาดการณ์ EPS ทั้งปี

  • CarMax (KMX.US) +7% หลังนักลงทุนกิจกรรม Starboard Value เปิดเผยถือหุ้นมูลค่า ~350 ล้านดอลลาร์

  • Intuitive Surgical (ISRG.US) +0.3% หลัง Citi ปรับเรตติ้งเป็น Buy

  • Nike (NKE.US) +2% หลัง Barclays ปรับเรตติ้งเป็น Overweight

  • Oracle (ORCL.US) +10% หลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งและแนวโน้มความต้องการ AI infrastructure ต่อเนื่อง

  • Serve Robotics (SERV.US) +13% หลังผลไตรมาส 4 ออกมาดีกว่าคาดและปรับแนวโน้มขึ้น

  • Upstart (UPST.US) +2% หลังประกาศแผนยื่นขอ US national bank charter

  • uniQure (QURE.US) +2% หลัง Mizuho ปรับเรตติ้งเป็น Outperform

☁️ Oracle คลายกังวลตลาด Nasdaq

บริษัท Oracle (ORCL.US) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ AI infrastructure รายใหญ่และเป็นศูนย์กลางของการถกเถียงเกี่ยวกับการลงทุนและหนี้สินของกลุ่มเทคโนโลยี รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2026 ออกมาดีกว่าคาดและปรับคาดการณ์รายได้ปี 2027 ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้น แม้นักลงทุนยังติดตามการใช้จ่ายด้าน AI infrastructure และความเสี่ยงทางการเงินอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลสำคัญของ Oracle:

  • รายได้ไตรมาส 3: 17.19 พันล้านดอลลาร์ (คาด 16.9 พันล้าน, ปีก่อน 14.1 พันล้าน)

  • EPS: 1.79 ดอลลาร์ (คาด 1.70)

  • Cloud segment รายได้ 8.9 พันล้านดอลลาร์, Infrastructure Cloud 4.9 พันล้านดอลลาร์

  • Contract backlog: 553 พันล้านดอลลาร์

  • คงประมาณการรายได้ปี 2026: 67 พันล้านดอลลาร์, เงินปันผลต่อไตรมาส 0.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น

  • การลงทุนใน AI data center เพิ่มขึ้นมาก — CAPEX ไตรมาสเดียวเพิ่ม 269% เป็น 8.5 พันล้านดอลลาร์, คาดปีเต็มอาจถึง 50 พันล้านดอลลาร์

  • สื่อรายงานว่าอาจมีการ ปรับลดพนักงานหลายพันคน เพื่อสนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI

  • ปฏิเสธข่าวว่าโครงการ Stargate data center กับ OpenAI ในเท็กซัสถูกระงับ

  • ราคาหุ้นยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน — ลดลง 54% ใน 6 เดือน และ 23% ตั้งแต่ต้นปี

แนวโน้มการลงทุน AI ในกลุ่มเทคฯ:

  • Amazon, Alphabet, Meta และ Microsoft วางแผนลงทุนรวม ~650 พันล้านดอลลาร์ใน CAPEX ปี 2026 ส่วนใหญ่สำหรับ AI data centers

Source: xStation5

 

13 มีนาคม 2026, 17:35

Bitcoin ปรับตัวขึ้น 3% กำลังพยายามสร้างสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม 📈
13 มีนาคม 2026, 17:22

เตลาดเด่นวันนี้: US500 เคลื่อนไหวตามข้อมูล PCE และแรงส่งจากกระแส AI
13 มีนาคม 2026, 16:38

Adobe เผชิญทั้งยุค AI และการเปลี่ยนแปลงผู้นำ พร้อมผลประกอบการที่ทำสถิติ แต่ยังมีความท้าทายจริงรออยู่ 📊🚀
13 มีนาคม 2026, 14:20

สรุปข่าวเช้า: ไฟเขียวซื้อน้ำมันรัสเซียได้ 30 วัน
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก