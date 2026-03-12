Wall Street เคลื่อนไหวผสมท่ามกลางสงครามอิหร่าน 🗽 หุ้น Oracle พุ่งแรง 10%

ฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวลดลงประมาณ 0.1 – 0.2% หลังจากที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ออกมา ใกล้เคียงกับคาดการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างทรงตัวก่อนผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะสะท้อนชัดขึ้นในข้อมูลเศรษฐกิจ และตลาดยังคงจับตาความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงินของ Fed จากผล CPI นี้
นอกจากนี้ นักลงทุนยังถูกกดดันโดย ความตึงเครียดจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ–อิหร่านและราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวนสูง ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทต่าง ๆ ยังคงอยู่สูง แม้ IEA จะพิจารณาปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์เพื่อบรรเทาความตึงเครียดด้านอุปทาน
โดยรวม บรรยากาศความไม่แน่นอนจาก ราคาน้ำมันและเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ฟิวเจอร์ส S&P 500 เคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อย แม้ข้อมูลเงินเฟ้อจะไม่มีการเบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม
Source: xStation5
🏢 ข่าวบริษัทสำคัญ
-
Tesla (TSLA.US) +0.5% หลังมีรายงานว่าบริษัทกำลังเร่งโครงการ AI agent
-
AeroVironment (AVAV.US) -12% หลังรายงานรายได้ไตรมาส 3 ต่ำกว่าคาดและปรับลดประมาณการทั้งปี
-
Alliant Energy (LNT.US) +0.3% หลัง RBC Capital Markets เริ่มติดตามหุ้นด้วยเรตติ้ง Outperform
-
Campbell’s (CPB.US) -5% หลังปรับลดคาดการณ์ EPS ทั้งปี
-
CarMax (KMX.US) +7% หลังนักลงทุนกิจกรรม Starboard Value เปิดเผยถือหุ้นมูลค่า ~350 ล้านดอลลาร์
-
Intuitive Surgical (ISRG.US) +0.3% หลัง Citi ปรับเรตติ้งเป็น Buy
-
Nike (NKE.US) +2% หลัง Barclays ปรับเรตติ้งเป็น Overweight
-
Oracle (ORCL.US) +10% หลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งและแนวโน้มความต้องการ AI infrastructure ต่อเนื่อง
-
Serve Robotics (SERV.US) +13% หลังผลไตรมาส 4 ออกมาดีกว่าคาดและปรับแนวโน้มขึ้น
-
Upstart (UPST.US) +2% หลังประกาศแผนยื่นขอ US national bank charter
-
uniQure (QURE.US) +2% หลัง Mizuho ปรับเรตติ้งเป็น Outperform
☁️ Oracle คลายกังวลตลาด Nasdaq
บริษัท Oracle (ORCL.US) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ AI infrastructure รายใหญ่และเป็นศูนย์กลางของการถกเถียงเกี่ยวกับการลงทุนและหนี้สินของกลุ่มเทคโนโลยี รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2026 ออกมาดีกว่าคาดและปรับคาดการณ์รายได้ปี 2027 ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้น แม้นักลงทุนยังติดตามการใช้จ่ายด้าน AI infrastructure และความเสี่ยงทางการเงินอย่างใกล้ชิด
ข้อมูลสำคัญของ Oracle:
-
รายได้ไตรมาส 3: 17.19 พันล้านดอลลาร์ (คาด 16.9 พันล้าน, ปีก่อน 14.1 พันล้าน)
-
EPS: 1.79 ดอลลาร์ (คาด 1.70)
-
Cloud segment รายได้ 8.9 พันล้านดอลลาร์, Infrastructure Cloud 4.9 พันล้านดอลลาร์
-
Contract backlog: 553 พันล้านดอลลาร์
-
คงประมาณการรายได้ปี 2026: 67 พันล้านดอลลาร์, เงินปันผลต่อไตรมาส 0.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น
-
การลงทุนใน AI data center เพิ่มขึ้นมาก — CAPEX ไตรมาสเดียวเพิ่ม 269% เป็น 8.5 พันล้านดอลลาร์, คาดปีเต็มอาจถึง 50 พันล้านดอลลาร์
-
สื่อรายงานว่าอาจมีการ ปรับลดพนักงานหลายพันคน เพื่อสนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI
-
ปฏิเสธข่าวว่าโครงการ Stargate data center กับ OpenAI ในเท็กซัสถูกระงับ
-
ราคาหุ้นยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน — ลดลง 54% ใน 6 เดือน และ 23% ตั้งแต่ต้นปี
แนวโน้มการลงทุน AI ในกลุ่มเทคฯ:
-
Amazon, Alphabet, Meta และ Microsoft วางแผนลงทุนรวม ~650 พันล้านดอลลาร์ใน CAPEX ปี 2026 ส่วนใหญ่สำหรับ AI data centers
