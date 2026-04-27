Wall Street เริ่มสูญเสียโมเมนตัม? ประเด็นสำคัญจากฤดูกาลประกาศงบของ S&P 500 🚩

ฟิวเจอร์สของ S&P 500 (US500) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในการซื้อขายวันจันทร์ ทำให้นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามถึงคุณภาพของผลประกอบการบริษัท อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลประกาศงบของวอลล์สตรีทยังคงออกมาแข็งแกร่ง โดยสะท้อนถึงความยืดหยุ่นของภาคธุรกิจสหรัฐฯ แม้ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย
ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวดีขึ้นทั้งในด้านกำไรและรายได้ สนับสนุนมุมมองว่าธุรกิจในสหรัฐฯ ยังคงมีโมเมนตัมต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน นักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นกับระดับมูลค่า (valuation) และแนวโน้ม (forward guidance) สำหรับไตรมาสถัดไป โดยคำถามสำคัญคือ การเติบโตของกำไรในปัจจุบันจะสามารถรักษาระดับไว้ได้หรือไม่ ท่ามกลางฐานที่สูงและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน
ตามข้อมูลจาก FactSet ฤดูกาลงบปัจจุบันมีสัญญาณเชิงบวกหลายประการ:
- 84% ของบริษัทใน S&P 500 ที่รายงานงบไตรมาส 1 ปี 2026 (คิดเป็น 28% ของดัชนี) ทำกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาด
- 81% มีรายได้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์
- อัตราการเติบโตของกำไรแบบรวม (blended YoY) อยู่ที่ 15.1% ซึ่งหากรักษาระดับได้ จะเป็นไตรมาสที่ 6 ติดต่อกันที่เติบโตระดับสองหลัก
- ณ สิ้นเดือนมีนาคม คาดการณ์การเติบโตอยู่ที่ 13.1% แต่การรายงานที่ดีกว่าคาดทำให้ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมมีผลลัพธ์เหนือความคาดหมาย
- สำหรับแนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2026 มี 11 บริษัทให้มุมมอง EPS เชิงลบ ขณะที่ 9 บริษัทให้มุมมองเชิงบวก
- ค่า Forward P/E อยู่ที่ 20.9 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (19.9) และ 10 ปี (18.9)
อัตรากำไรแตะระดับสูงสุดใหม่
นอกจากการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งแล้ว ตลาดยังจับตาความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ซึ่งกำลังแตะระดับสูงสุดในประวัติการณ์ แม้จะมีแรงกดดันด้านต้นทุน เช่น ราคาพลังงานที่สูงขึ้น
ข้อมูลไตรมาส 1 แสดงให้เห็นว่าบริษัทสหรัฐฯ ไม่เพียงเพิ่มรายได้ แต่ยังสามารถรักษาอัตรากำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรองรับ valuation ที่อยู่ในระดับสูง
อัตรากำไรสุทธิรวมของ S&P 500 ในไตรมาส 1 ปี 2026 อยู่ที่ 13.4% ซึ่งหากคงอยู่ จะเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ FactSet เริ่มเก็บข้อมูลในปี 2009 (สูงกว่าสถิติก่อนหน้าที่ 13.2%)
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม
แนวโน้มอัตรากำไรแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม
- 5 กลุ่มมีอัตรากำไรเพิ่มขึ้น YoY โดยกลุ่มเทคโนโลยีโดดเด่นที่สุดที่ 29.1% (จาก 25.4%)
- 6 กลุ่มมีอัตรากำไรลดลง โดยกลุ่มสื่อสารลดลงมากสุดที่ 14.1% (จาก 16.0%)
- 6 กลุ่มมีอัตรากำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี โดยยังคงนำโดยเทคโนโลยี
- 5 กลุ่มต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี โดยกลุ่มพลังงานอ่อนแอที่สุดที่ 6.6% (เทียบกับ 9.6%)
เมื่อเทียบรายไตรมาส
- 5 กลุ่มมีอัตรากำไรดีขึ้นจาก Q4 2025 โดยกลุ่มสาธารณูปโภคเด่นสุด (15.1% จาก 12.1%)
- 6 กลุ่มปรับตัวลดลง โดยพลังงาน (6.6% จาก 7.9%) และอุตสาหกรรม (11.1% จาก 12.3%) ถูกกดดันมากที่สุด
แนวโน้มข้างหน้า
นักวิเคราะห์คาดว่าอัตรากำไรจะยังขยายตัวต่อในปี 2026
- Q2: 14.1%
- Q3 และ Q4: 14.6%
โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีอัตรากำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีอย่างชัดเจน แม้ว่าระดับ valuation จะเริ่มถูกปรับตัวลงก่อนหน้านี้
สรุป
ภาพรวมของฤดูกาลประกาศงบยังคงแข็งแกร่ง แต่ตลาดเริ่มมีความระมัดระวังมากขึ้น
แรงกดดันหลักไม่ได้มาจาก “ผลประกอบการแย่”
แต่มาจากคำถามว่า
ระดับการเติบโตและอัตรากำไรที่สูงมากในปัจจุบัน จะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่ในระยะถัดไป
แหล่งที่มา: FactSet
การเติบโตของรายได้และกำไรที่น่าประทับใจ
อีกหนึ่งเสาหลักของฤดูกาลประกาศงบในปัจจุบันคือความแข็งแกร่งในวงกว้างของทั้งรายได้และกำไร ซึ่งยืนยันถึงความยืดหยุ่นเชิงพื้นฐานของบริษัทสหรัฐฯ ข้อมูลชี้ให้เห็นไม่เพียงแค่สัดส่วนของผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดในระดับสูง แต่ยังรวมถึง “ขนาดของเซอร์ไพรส์” ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตด้วย
ในขณะเดียวกัน การปรับประมาณการกำไรที่เพิ่มขึ้น (upward revisions) และการมีส่วนร่วมของหลายภาคอุตสาหกรรมช่วยยืนยันภาพของการเติบโตที่ยังคงเสถียร อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มสะท้อนความคาดหวังว่าความเร็วของการเติบโตอาจเปลี่ยนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจในอนาคต
มากกว่า 25% ของบริษัทในดัชนี S&P 500 ได้รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 แล้ว โดยมีตัวเลขสำคัญดังนี้:
- 84% ของบริษัททำกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาด สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 78% และ 10 ปีที่ 76%
- ขนาดของ EPS surprise เฉลี่ยอยู่ที่ 12.3% เทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 7.3% และ 10 ปีที่ 7.1%
- ผลลัพธ์ในอดีตอิงจากข้อมูลเต็มของทุกบริษัท ขณะที่ข้อมูลปัจจุบันยังเป็นเพียงบริษัทที่รายงานแล้วบางส่วน
- แรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตกำไร ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี, การเงิน, สื่อสาร และเฮลธ์แคร์
- กลุ่มพลังงานเป็นตัวกดดันผลลัพธ์จากการปรับประมาณการลง
อัตราการเติบโตของกำไรแบบรวม (blended earnings growth) อยู่ที่ 15.1% YoY เพิ่มขึ้นจาก 13.0% เมื่อสัปดาห์ก่อน และ 13.1% ณ สิ้นเดือนมีนาคม ซึ่งสะท้อนการปรับตัวดีขึ้นระหว่างฤดูกาลประกาศงบ หากแนวโน้มนี้ยังคงอยู่ จะเป็นไตรมาสที่ 6 ติดต่อกันที่กำไรเติบโตระดับเลขสองหลักของ S&P 500
ข้อมูลรายได้ยังคงแข็งแกร่ง
- 81% ของบริษัทมีรายได้สูงกว่าคาด สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (70%) และ 10 ปี (67%)
- ขนาด revenue surprise อยู่ที่ 2.0% ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 5 ปี แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี (1.5%)
- การเติบโตของรายได้รวมอยู่ที่ 10.3% YoY เพิ่มขึ้นจาก 10.0% เมื่อสัปดาห์ก่อน และ 9.9% ณ สิ้นเดือนมีนาคม
- หากรักษาระดับนี้ได้ จะเป็นการเติบโตของรายได้ที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2022 (11.0%)
ทั้ง 11 กลุ่มอุตสาหกรรมในดัชนีรายงานการเติบโตของรายได้ YoY โดยกลุ่มที่นำคือ เทคโนโลยี, สื่อสาร และการเงิน
นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของกำไรในไตรมาสถัดไปดังนี้:
- Q2 2026: 20.6%
- Q3 2026: 22.7%
- Q4 2026: 20.4%
ทั้งปี 2026 คาดว่ากำไรจะเติบโต 18.6%
ค่า forward P/E อยู่ที่ 20.9 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีและ 10 ปี และสูงกว่า 19.7 ณ สิ้นเดือนมีนาคม
ในช่วงที่เหลือของฤดูกาลประกาศงบ ยังมีบริษัทใน S&P 500 ประมาณ 180 แห่ง (รวม 11 บริษัทจาก Dow Jones) ที่ยังไม่รายงานผล
ตลาดตอบรับงบที่แข็งแกร่งด้วยความระมัดระวัง
แม้ผลประกอบการจะออกมาแข็งแกร่ง แต่การตอบสนองของตลาดยังคงอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ขณะเดียวกัน โครงสร้างของผลลัพธ์ทั้งกำไรและรายได้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งที่ยังมีความเฉพาะเจาะจงในบางกลุ่มอุตสาหกรรม
คำถามสำคัญของตลาดจึงไม่ใช่เพียง “บริษัททำได้ดีกว่าคาดหรือไม่” แต่คือ “ดีกว่าคาดมากแค่ไหน และอยู่ในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจแบบใด”
ปฏิกิริยาตลาดต่อผลประกอบการ
- หุ้นที่รายงาน EPS ดีกว่าคาด ปรับขึ้นเฉลี่ย +0.9% (ก่อนและหลังประกาศ 2 วัน) เทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ +1.0%
- หุ้นที่พลาดคาดการณ์ ลดลงเฉลี่ย -2.6% ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ -2.9%
โครงสร้างของรายได้และความแตกต่างรายกลุ่ม
- 81% ของบริษัทมีรายได้สูงกว่าคาด
- 0% อยู่ตามคาด
- 19% ต่ำกว่าคาด
สัดส่วนของบริษัทที่ทำได้ดีกว่าคาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย 1 ปี (73%), 5 ปี (70%) และ 10 ปี (67%)
กลุ่มที่มีสัดส่วน “ชนะคาดการณ์” สูงสุด (100%) ได้แก่ สื่อสาร, สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น, พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มที่ต่ำที่สุดคือ สาธารณูปโภค (67%) และสินค้าฟุ่มเฟือย (69%)
ขนาดของเซอร์ไพรส์ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ค่าเฉลี่ย revenue surprise อยู่ที่ +2.0%
กลุ่มที่โดดเด่นที่สุด:
- เทคโนโลยี +5.8%
- วัสดุ +4.4%
กลุ่มที่อ่อนที่สุด:
- สินค้าฟุ่มเฟือย +0.4%
สรุปภาพรวม: ฤดูกาลประกาศงบยังคงแข็งแกร่ง แต่ตลาดเริ่มให้รางวัลแบบ “เลือกกลุ่ม” มากขึ้น และให้ความสำคัญกับบริบทเศรษฐกิจมหภาคควบคู่กับตัวเลขผลประกอบการมากกว่าเดิม
Source: xStation5
